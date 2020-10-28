Üsküdar Belediyesi'nden Dev Su Tasarrufu Kampanyası!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in bizzat yönettiği dev kampanya ile 500 bin aparatın yanı sıra, bir dönüşüm çantası içinde tohumluk kalem, dezenfektan, maske ve sıfır atık bilgilendirme broşürü de ücretsiz olarak Üsküdarlılara dağıtıldı.

Kampanyanın dağıtım aşamasını da bizzat yöneten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

Hilmi Türkmen:

“Bereketli günler inşa edeceğiz”

“Marmara’da sonbahar, kurak geçiriyor. 15 milyon nüfuslu İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda birkaç aylık su kaldı. Sadece hizmet değil çözüm üreten bir sosyal belediyecilik anlayışı, bu sorunun çözümü noktasında harekete geçilmesini gerektirirdi. Biz de öyle yaptık. Dev su tasarrufu kampanyası başlattık. Bugün tüm Üsküdar’da yüzlerce görevliden oluşan ekibimizle su tasarrufu için özel musluk aparatlarımızın dağıtımını gerçekleştirdik. 30 saniyelik basit bir işlemle musluk ucuna takılan aparatlar, tazyik oranını artırırken harcanan sudan yüzde 40 tasarruf sağlıyor. Çok basit ama etkili bir çözüm. 200 bini aşkın hane ile binlerce işyeri ve esnafa bu aparatları ücretsiz olarak dağıttık. Dev su tasarrufu kampanyası ile diğer belediyelere örnek olacak bir proje geliştirdik. Su tasarrufu için tüm Üsküdarlılarla el ele verdik. Birlikte bereketli güzel günleri inşa edeceğiz.”