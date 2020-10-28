Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeniden Refah Partisi'nden Fransa'ya Gözdağı
Yeniden Refah Partisi'nden Fransa'ya Gözdağı
Pandemi Döneminde Dar Gelirli Hanelerin Yüzde 37,6’sında İş Kaybı Yaşandı
Son Dakika
Pandemi Döneminde Dar Gelirli Hanelerin...
Adet Öncesi Kabus Yaşayan Kadınlar Bu Haber’i Mutlaka Okusun…
Son Dakika
Adet Öncesi Kabus Yaşayan Kadınlar...
CHP’Lİ Vekil Emecan: COVİD 19 İçin Henüz Bu Kadar Vaka Artışı Yok İken Uyarı Yapmıştı
Son Dakika
CHP’Lİ Vekil Emecan: COVİD 19...

Üsküdar Belediyesi'nden Dev Su Tasarrufu Kampanyası!

İstanbul barajlarındaki su seviyesinin yüzde 30'a kadar gerilemesi, Üsküdar Belediyesi’ni harekete geçirdi. Başlatılan dev su tasarrufu kampanyası kapsamında, yüzlerce kişiden oluşan dev ekiple 200 bini aşkın hane ile binlerce işyeri ve esnafa yüzde 40 tasarruf sağlayan musluk aparatları ücretsiz olarak dağıtıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ekim 2020 Çarşamba 10:52
Üsküdar Belediyesi'nden Dev Su Tasarrufu Kampanyası!
banner171

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in bizzat yönettiği dev kampanya ile 500 bin aparatın yanı sıra, bir dönüşüm çantası içinde tohumluk kalem, dezenfektan, maske ve sıfır atık bilgilendirme broşürü de ücretsiz olarak Üsküdarlılara dağıtıldı.

Kampanyanın dağıtım aşamasını da bizzat yöneten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

Hilmi Türkmen:

“Bereketli günler inşa edeceğiz”

“Marmara’da sonbahar, kurak geçiriyor. 15 milyon nüfuslu İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda birkaç aylık su kaldı. Sadece hizmet değil çözüm üreten bir sosyal belediyecilik anlayışı, bu sorunun çözümü noktasında harekete geçilmesini gerektirirdi. Biz de öyle yaptık. Dev su tasarrufu kampanyası başlattık. Bugün tüm Üsküdar’da yüzlerce görevliden oluşan ekibimizle su tasarrufu için özel musluk aparatlarımızın dağıtımını gerçekleştirdik. 30 saniyelik basit bir işlemle musluk ucuna takılan aparatlar, tazyik oranını artırırken harcanan sudan yüzde 40 tasarruf sağlıyor. Çok basit ama etkili bir çözüm. 200 bini aşkın hane ile binlerce işyeri ve esnafa bu aparatları ücretsiz olarak dağıttık. Dev su tasarrufu kampanyası ile diğer belediyelere örnek olacak bir proje geliştirdik. Su tasarrufu için tüm Üsküdarlılarla el ele verdik. Birlikte bereketli güzel günleri inşa edeceğiz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın Muhtarlara ‘Yeşil Alanı Korudun Cezası mı Veriliyor ? "
Kadın Muhtarlara ‘Yeşil Alanı Korudun Cezası mı Veriliyor ? "
Sevgiye Engel Yoktur
Sevgiye Engel Yoktur
İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde “Öğrenme Güçlüğü” Konuşulacak!
İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde “Öğrenme Güçlüğü” Konuşulacak!
Üsküdar’ın Yeni Gözdesi Nevbahar’ da Hayat Başlıyor
Üsküdar’ın Yeni Gözdesi Nevbahar’ da Hayat Başlıyor
Üsküdar Belediyesi, Yaz Vakti Sergisi İle Türk Ve Dünya Kültüründen İzleri Üsküdar’a Getiriyor
Üsküdar Belediyesi, Yaz Vakti Sergisi İle Türk Ve Dünya Kültüründen İzleri Üsküdar’a Getiriyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169