ÜSKÜDAR BELEDİYESİ, 11. ULUSLARARASI ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU İLE İSTANBULLULARA ÜSKÜDAR’IN TARİHİNE UZANAN, KÜLTÜR VE SANAT DOLU 3 GÜN YAŞATACAK

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl düzenlenemeyen sempozyum, bu sene tarihten edebiyata, mimariden musikiye, dini hayattan sosyoekonomik manzaraya, geçmişten geleceğe Üsküdar’ı tüm yönleriyle sahneye çıkaracak.

150 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan, Üsküdar’ın tarihinden mimarisine, doğasından sanatına pek çok yönünün ele alınacağı 11. Üsküdar Uluslararası Sempozyumu, 15 Ekim Cuma günü, saat 18.00’de, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak açılış ile başlayacak. İstanbullular, 15 Ekim Cuma akşamı başlayıp 17 Ekim’de son bulacak sempozyum süresince Üsküdar’ın tarihinden edebiyatına uzanan, kültür ve sanat dolu bir yolculuğa çıkacak.

Nevmekan Bağlarbaşı’nda Gülen Kesova & Öğrencileri Rengarenk Diyalog Çini Sergisi ve eş zamanlı olarak Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek İstanbul Sazendeleri Konseri ile başlayacak sempozyumda, 150 bilim insanı Üsküdar’ın geçmişten bugüne uzanan kültürel zenginliğine ışık tutacak.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla, 15 Ekim Cuma günü, saat 18:00'de Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek açılışımızda sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

TARİH: 15 EKİM CUMA

SAAT: 18:00

YER: BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)