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Pandeminin Kahramanlarına, Üsküdar Valide Sultan Gemisinde Anlamlı Jest

Üsküdar'da küresel Covid-19 salgınıyla mücadele eden kahramanlar unutulmadı. 300'e yakın sağlık emekçisi, Valide Sultan Gemisinde düzenlenen ‘’Boğaziçi Mehtapları’’ konserinde ağırlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2021 Çarşamba 13:27
Pandeminin Kahramanlarına, Üsküdar Valide Sultan Gemisinde Anlamlı Jest
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Sağlık emekçileri Üsküdar Belediyesi, küresel salgınla mücadelenin kahramanlarını unutmadı. Salgın sürecinde büyük bir fedakârlık yaparak seferber olan sağlık çalışanlarına özel “Boğaziçi Mehtapları Konseri” etkinliği düzenledi. 

Etkinlikte profesörler, doktorlar, hemşireler ve sağlık görevlilerinden oluşan 300’e yakın sağlık emekçisini Valide Sultan Gemisi’nde bir araya getirdi. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen konserde, uzun yıllar müzikal ve operalarda sahne alan Serap Çiftçi, Türk sanat musikisinin en nadide eserlerini seslendirdi. Boğazda mehtaplı gecede renkli görüntüler oluştu. Sağlık çalışanları şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar Belediyesi Valide Sultan gemisinde sağlık çalışanlarımıza bir teşekkür anlamında bu akşam Boğaziçi mehtaplarının altında bir gece düzenledik. Devlet opera sanatçımız Serap Çiftçi hanımefendi ve ekibiyle birlikte unutulmaz bir akşam oldu. Üsküdar, Beykoz ve Ümraniye'de ki hastanelerde çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımızla güzel bir akşam oldu gerçekten. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık çalışanlarımız, özellikle bu pandemi sürecinde kendi sağlıklarını tehlikeye attılar. İnanılmaz fedakârlıklar gösterdiler. Özellikle salgına maruz kalan vatandaşlarımızın biran önce sağlıklarına kavuşmaları adına gerçekten çok emek harcadılar. Onlara milletçe şükran borçluyuz ve teşekkür ediyoruz. Hem bir teşekkür anlamında hem de güzel bir boğaz gezisi olsun dedik. Onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

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