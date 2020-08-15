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Kadın Muhtarlara ‘Yeşil Alanı Korudun Cezası mı Veriliyor ? "

CHP’li vekil Mahmut Tanal, AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin, ilçede yeşil alan ve park vasıflı arazilerin yandaş vakıflara devredilmesine karşı çıkan Acıbadem Mahallesi Muhtarı Semra Aydın ve Ünalan Mahallesi Muhtarı Mezengül Şimşek’i ödenek kesintisiyle cezalandırmasını hem Meclis’e hem de Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:05
Kadın Muhtarlara ‘Yeşil Alanı Korudun Cezası mı Veriliyor ? "
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Üsküdar Belediye Meclisi’nin 3 Aralık 2018 tarihli toplantısında, ilçe sınırları içerisindeki muhtarlıklara ihtiyaçlarının karşılanması için aylık bin 500 TL nakdi yardım yapılması kararlaştırıldı. 33 mahalleden oluşan ilçede, 31 mahalle muhtarlığına her ay düzenli ödeme yapılırken, Acıbadem ve Ünalan Mahalle Muhtarlıklarının ödeneği ise hiçbir gerekçe gösterilmeden kesildi.
 

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, AKP’li Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın, belediye meclisinin kararına aykırı şekilde yaklaşık 17 aydır Acıbadem ile Ünalan Mahalle Muhtarlıklarına ödeme yapmamasıyla ilgili harekete geçti.
 

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Tanal, konuyu hem Meclis gündemine hem de Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) taşıdı.

KADIN MUHTARLAR YEŞİL ALAN MÜCADELESİ NEDENİYLE Mİ CEZALANDIRILIYOR?
 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Tanal, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Semra Aydın ve Ünalan Mahallesi Muhtarı Mezengül Şimşek’in yeşil alan mücadelesiyle ön plana çıktıklarına dikkat çekerek, her iki kadın muhtarın, Üsküdar Belediyesi’ne ait yeşil alan ve park vasıflı arazilerin vakıflara devredilmesine ilişkin itirazları nedeniyle mi ödenek kesintisiyle cezalandırılmak istendiklerini sordu.

TANAL KAMU DENETÇİLİĞİ’NE DE BAŞVURDU: HUKUKA AYKIRI
 

CHP’li Mahmut Tanal, Kamu Denetçiliği Kurumu’na sunduğu şikayet dilekçesinde ise Üsküdar Belediyesi’nin ilçe sınırları içerisindeki 33 mahalle muhtarlığından 31’ine ayni yardımda bulunmaya devam ettiğini hatırlatırken, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Acıbadem Mahalle Muhtarlığı ile Ünalan Mahalle Muhtarlığı’na yapılan bin 500 TL’lik ödemenin kesilmesinin Anayasa’ya, hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil ettiğini vurguladı.
 

Dilekçesinde Anayasa’nın “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10. maddesini anımsatan Tanal, “Acıbadem Mahalle Muhtarlığı ve Ünalan Mahalle Muhtarlığı’nın Üsküdar Belediye Başkanlığı idari sınırları içerisinde yer alan diğer 31 mahalle muhtarlıklarından ayrı tutularak, her iki muhtarlığa aylık ayni yardımda bulunulmaması, Anayasa’da açıkça düzenlenen eşitlik ilkesine ilişkin hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Bu durum modern anayasal düzende kabul edilemezdir. İdare tarafından tesis edilen hukuka aykırı idari işlemler Türkiye Cumhuriyeti’nde vatandaşların idareye ve adalete olan güvenini zedelemektedir” değerlendirmesinde bulundu.
 

Tanal, şikayet dilekçesinde, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevli olduğu olduğunun altını çizerek, Üsküdar Belediyesi’nin Anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Yargıtay ve Danıştay kararlarına açıkça aykırı olan uygulamalarının sonlandırılmasının elzem olduğunu belirtti. Tanal, dilekçede, başvurusunun kabul edilerek gerekli adımların biran önce atılmasını talep etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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