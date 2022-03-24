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Eki̇n Uzunlar Üsküdar’da Karadeni̇z Rüzgârı Esti̇rdi̇

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, 22 Mart akşamı Çavuşdere Spor Sarayı’nda sevenleriyle bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 09:53
Eki̇n Uzunlar Üsküdar’da Karadeni̇z Rüzgârı Esti̇rdi̇
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Karadeniz müziğinin yanı sıra çeşitli türlerde de şarkılar seslendiren ünlü sanatçı, müzikseverleri coşturdu. Kemençe eşliğinde çalınan şarkılara Ekin Uzunlar'ın hayranları hep birlikte eşlik etti.

Konsere katılım sağlayan Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, "Sevgili gençler, buradan muhteşem gözüküyorsunuz. Uzunca bir aradan sonra hepimizin çok sevdiği bu muhteşem tablonun mimarı Ekin Uzunlar'a ‘Üsküdar'a, evine hoş geldin’ diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ekin Uzunlar sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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