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Ümraniye ve Maltepe Cezaevi'nda Kaç Kişi KOVİD 19'dan öldü ?

Yakını Cezaevinde olan bir okurumuz Haber İhbar hattımızı arayarak İstanbul Maltepe ve Ümraniye cezaevinde çok sayıda kişinin KOVİD 19'dan dolayı yaşamını kaybettiğini ve bunun basından yer almamasına anlam veremediklerini ifade ederek bizim konuyu güdeme taşımamızı istedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2020 Cumartesi 10:34
Ümraniye ve Maltepe Cezaevi'nda Kaç Kişi KOVİD 19'dan öldü ?
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ÜMRANİYE VE MALTEPE CEZAEVLERİNDE NELER OLUYOR ? 

Cezaevlerinde yeterli beslenmenin olmadığını iddia eden okurumuz ilginç şeyler söyledi.Ümraniye E Tipi Cezevi C- 7 Koğuşu,B Blokta sigara içilmeyen bölümde Kovid 19 dan ve Maltepe Cezevinin T-2 Boloğunda ölümlerin olduğunu ifade ederek bu durum basından ve kamuoyundan saklanıyor iddiasında bulundu.

Yetkililere seslenen okurumuz eğer devlet cezaevlerinde yatan yakınlarımıza sahip çıkamayacaksa bize versinler bu Virüs belası bitince yine bizyine mahkumumuzu adalete teslim ederiz çıkışında bulundular.

Cezaevi tutukluları ve Mahkumlarının yakınları sağlıklı ve doğru bilgi alamadıklarını ifade ederek kendilerine karşı dürüst olunmasını istiyorlar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 21.11.2020 10:52
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