İmamaoğlu'dan “Cemevi” Müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Topağacı Mahallesi’ndeki Kazım Karabekir Cemevi’ni ziyaret etti. Cemevi Derneği Başkanı Erdal Ahi ve yöneticilerle bir araya gelen İmamoğlu’na, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat da eşlik etti. Cemevi bahçesinde toplanan çok sayıda vatandaş, İmamoğlu’na alkışlarla destek verdi. Vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini yerine getiren İmamoğlu, cemevi yemekhanesinde kısa bir konuşma yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Ümraniye



“HEP BİRLİKTE YAPARIZ”



Konuşma öncesinde yaptıkları toplantıda bazı konuları ele aldıklarını belirten İmamoğlu, tespit ettikleri 2 temel konu olduğunu dile getirdi. İlk konunun cemevinin kendisi olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Cemevimizin, arazi olarak iyi yerleşkesi var. Ama bunun iyi konumlanması, iyi projelendirilmesi, iyi yapılanması lazım.Şimdi arkadaşlarıma talimat verdim. Malum bir hukuki süreç var, ayrıca 2B ‘den mülkiyet geçiş süreci var. Hem bunu takip edeceğiz hem İstanbul’umuza yakışan hem de buradaki hemşehrilerimizin ibadetlerini en saygın bir şekilde yapabilecekleri bir cemevini nasıl hep birlikte yaparız, onu bir harekete geçireceğiz” dedi.



“BU BİR SİYASİ CÜMLE YA DA LÜTUF DEĞİLDİR; SORUMLULUĞUMUZDUR”



İmamoğlu, ikinci tespit konusunun ise İstanbul genelinde Alevi yurttaşlara hizmet edecek nitelikte, kalitede cemevlerinin yapımı olduğunu vurguladı. “Örnek teşkil edecek birkaç noktada cemevi hazırlama projemiz var” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bunu İstanbul’a hediye etmek istiyoruz engelleri ortadan kaldırıp. Bir tanesi de burası olabilir. Bu konuda adım atmak istiyoruz. İlk defa burada söylüyorum. Bu, benim kalbimde olan bir şeydi. Bizzat İBB olarak, başlangıcından sonuna kadar yol yürümek istiyoruz.Zaten, inançlara bakış açımızı biliyorsunuz. Artı, her inancın kendine has ibadet biçimine, ibadethanesine uygun bir şekilde insanların ihtiyaçlarının giderilmesi, yönetim anlayışımız gereği bizim sorumluluğumuzdur. Bu manada ister Sünni vatandaşımız olsun, ister Alevi, ister Caferi, istie Şafi… Hangi hemşehrimiz olursa olsun, ihtiyaçları bizim baş tacımızdır. Bu bir siyasi cümle ya da lütuf değildir. Bu, vatandaşımıza olan sorumluluğumuzdur. İnşallah, ikinci buluşmamızda bu ortaya çıkmış, neyi yapacağımızı yaklaşık öngörmüş, size de o müjdeyi verir hale geliriz burada.”



“HEM SORUNLARINI DUYACAĞIZ HEM DE ÇÖZÜMLERİ”



Cemevinin bulunduğu mahalleyle ilgili mülkiyet, tapu ve ulaşımla ilgili sorunlarından da haberdar olduğunu belirten İmamoğlu, “Buna ek olarak güvenlik sorunlarından bahsetti muhtarımız. Bu minvalde de arkadaşlarım bir çalışma yapacaklar. Hem sorunlarını duyacağız hem de çözümleri. Bazı konuların çözümüne gücümüz yetmeyebilir, bizi aşan konular olabilir; örneğin mülkiyet ile ilgili mahkeme süreci. Ama size yoldaşlık yaparız. Yani, orada hep beraber hareket ederiz. Bütün uzmanlarımız bu konuda harekete geçer. Biz, vatandaşımızın eşitliğine, vatandaşımızın refahına, vatandaşımızın kim olursa olsun bu şehrin değerli bir insanı olduğunu hissedeceği bir yönetim olmaya söz verdik. O sözümüzü yerine getirmek için de en büyük mücadeleyi vermeye hazırız. Zorluklarımız var. Zorluklar, bu işleri yapmamıza asla engel olamaz. Başka sıkıntılar da doğurabilirler, başka problemli işlere de girişebilirler. Biz, bunları bilerek yola çıktık. Bunlar sadece bizleri gülümsetir; başka da bir şey olmaz. İşimize bakacağız, kararlıyız, inşallah da başaracağız” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)