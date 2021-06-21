banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1392
ALTIN
501.735
DOLAR
8.7483
STERLİN
12.1209
EURO
10.4059
Saadet Partisi:Milletin Derdi Seçim Değil Geçim Dedi 
Saadet Partisi:Milletin Derdi Seçim Değil...
Zeytinburnu'nu Yılanlar Bastı!
Son Dakika
Zeytinburnu'nu Yılanlar Bastı!
Yağmur ve Berkan’ın Görkemli Düğünü Göz Kamaştırdı
Yağmur ve Berkan’ın Görkemli Düğünü...
İstanbul'a İhanet Edenler Ne Zaman Hesap Verecek ?
Son Dakika
İstanbul'a İhanet Edenler Ne Zaman...

Tuzla Meydan Evler Projesinde Hak Sahipleri Belirleniyor

KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler Projesinin hak sahipleri belirleniyor. 21 Haziran günü noter huzurunda gerçekleşecek kura törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak. Çekilişler, KİPTAŞ’ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Haziran 2021 Pazartesi 09:54
Tuzla Meydan Evler Projesinde Hak Sahipleri Belirleniyor
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, Tuzla’da yeni bir sosyal konut projesini hayata geçiriyor. 31 Mayıs tarihinde temeli atılan Tuzla Meydan Evler Projesinin hak sahipleri belirleniyor. 

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Toplam 149 konut, 9 ticari birim ve bir kreşten oluşan KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler’in kura çekilişi, öncelikle ayrıcalıklı grup kabul edilen; şehit aileleri, harp-vazife malulleri, dul ile yetimler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar ve sağlık personelleri için gerçekleştirilecek. Ardından, daire tiplerine göre kura çekilişine devam edilecek.

21 Haziran Pazartesi saat 11.00’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile gerçekleşecek kura çekilişi, KİPTAŞ’ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

PROGRAM BİLGİSİ: 

TARİH: 21 Haziran 2021 

SAAT: 11.00

ADRES: KİPTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

(Seyitnizam mah. Gümüşsuyu Davutpaşa cad. no:17/1 34015 Zeytinburnu)

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslı Hünel'den “Askıda Tablet” Kampanyasına Destek
Aslı Hünel'den “Askıda Tablet” Kampanyasına Destek
﻿İmamoğlu: “Deprem Ana Mesele; Kanal İstanbul Boşboğazlık” Dedi
﻿İmamoğlu: “Deprem Ana Mesele; Kanal İstanbul Boşboğazlık” Dedi
"İmamoğlu’nun Seçim Vaadi Olan Yaşam Vadileri" Hayata Geçiyor…
"İmamoğlu’nun Seçim Vaadi Olan Yaşam Vadileri" Hayata Geçiyor…
Ak Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı Kimdir?
Ak Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı Kimdir?
Tuzla'da Kimyasal Sızıntı
Tuzla'da Kimyasal Sızıntı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169