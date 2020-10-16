Aslı Hünel'den “Askıda Tablet” Kampanyasına Destek

10 adet tablet bağışı yapan sanatçı Aslı Hünel, bağışladığı tabletlerden bir tanesini de ikinci sınıfa giden ve öğretmen olmak isteyen bir öğrenciye hediye etti. Aslı Hünel,” Şu anda yaptığımız iş ne kadar doğru. İkinci sınıfa giden bu yavruyu gülümsettik. Yani şu anda benden mutlusu yok” dedi.

Tuzla’da eğitimden uzak öğrenci kalmaması için Tuzla Belediyesi tarafından başlatılan ‘Askıda Tablet’ kampanyasına verilen destek her geçen gün artıyor. Kampanyaya bağışlanan tabletler ise ihtiyaç sahipleri ile buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda ünlü sanatçı Aslı Hünel, ‘Askıda Tablet’ kampanyasına 10 adet tablet bağışında bulundu. Bağışladığı tabletlerden bir tanesini ise, öğretmen olmak isteyen ikinci sınıf öğrencisi Rana Kuruca’ya kendi elleriyle hediye etti. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda anne Nurcan Kuruca ve kızı Rana Kuruca ile bir araya gelen Aslı Hünel,” kızımıza sordum. ‘Ne olmak istiyorsun’. ‘Öğretmen olmak istiyorum’ dedi. Dedim ‘Mutlu musun?’ ‘Çok mutluyum’ dedi ve o kadar gözleri doldu. Benim gibi duygusal kızımız. Beni çok etkiledi. Şu anda yaptığımız iş ne kadar doğru. İkinci sınıfa giden bu yavruyu gülümsettik ya. Yani şu anda benden mutlusu yok” dedi.

BU NEFİS PROJEYE BİZİM GİBİ İNSANLARIN DESTEK VERMESİ ZORUNLU

‘Askıda Tablet’ kampanyasının kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Aslı Hünel,” Müthiş bir proje. ‘Askıda Tablet’ kampanyası beni çok heyecanlandırdı. Neden, çünkü geleceğimiz çocuklarımız. Geleceğimiz onların ellerinde. O yüzden şu anda yaşadığımız pandemi döneminde eğer böyle bir eğitim söz konusu ise ve çocuklarımızda tablet yoksa bu nefis projeye bizim gibi insanların destek vermesi bence zorunlu. Bir elin nesi var, iki elin sesi var cümlesini kullanırım. Her şeyi devletten beklemek olmaz. Biz de kendi kendimize, gücümüz nispetinde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Benim çok sevgili dostlarıma bir canlı yayınımda ‘Hadi bakalım bir tablet kampanyasına ne kadar tablet bağışlıyorsun’ dedim. ‘Ne demek Aslı’ dedi. ‘Hadi bakalım gönlünden ne kopuyorsa gönder’ dedim.” dedi.

GÜCÜM YETTİĞİNCE FAYDALI OLMAYA ÇALIŞACAĞIM

Gücü yettiğince ‘Askıda Tablet’ kampanyası için daha da faydalı olacağını belirten Aslı Hünel, böyle bir kampanyaya öncülük eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ederek sözlerini şöyle devam etti, “Bir kermeste kendi eşyalarımı ve aksesuarlarımı sattım. Üç gün boyunca ayakta durdum. Bir satıcı gibi hiç üşenmeden, paylaştım. Oradan gelen gelirle tablet aldım. Bugün bir kızımıza tableti taktim ettik. Evlatlarımız her şeyin en güzelini hakkediyorlar. Onun gözünde ki mutluluk beni daha çok heveslendirdi. Ne kadar doğru bir iş yapmışsınız sayın başkanımız. Ne kadar güzel bir kampanya başlatmış ben de vesile olmuşum bunun devamını getirmeye çalışıyorum. İnşallah gücüm nispetinde daha da faydalı olmaya çalışacağım” dedi.

YAPACAĞIMIZ KONSERİN BİR KISMI İLE YİNE TABLET ALACAĞIM

Aslı Hünel, Rana ile arasında geçen diyaloğu da şu şekilde anlattı. ”Kızımıza sordum. ‘Ne olmak istiyorsun’. ‘Öğretmen olmak istiyorum’ dedi. Dedim ‘Mutlu musun?’ ‘Çok mutluyum’ dedi ve o kadar gözleri doldu. Benim gibi duygusal kızımız. Beni çok etkiledi. Şu anda yaptığımız iş ne kadar doğru. İkinci sınıfa giden bu yavruyu gülümsettik ya. Yani şu anda benden mutlusu yok. Allah’ım sana sonsuz şükürler olsun. Sen güç kuvvet var. Bakın yapacağımız konserin bir kısmı ile yine tablet alacağım yine bağış yapacağım” dedi.

ÖĞRETMENİNİ ÇOK SEVDİĞİ İÇİN ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYOR

Aslı Hünel’in tablet hediye ettiği Rana’nın annesi Nurcan Kuruca, “ Aslı Hanım’a çok teşekkür ederim. Tablet için de internetten başvuru yapmıştık. Mutluyuz. Kızım Rana dersi çok seviyor. Okulu özledi. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Öğretmenini çok sevdiği için öğretmen olmak istiyor” dedi.