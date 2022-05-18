Zeytinburnu'ndan Mardin Dargeçit'e Kardeşlik Eli

DARGEÇİT BİLGİ EVİ GENÇLERİN HİZMETİNDE…

Mardin Dargeçit Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali programında Zeytinburnu Belediyesi’nin katkılarıyla ilçeye kazandırılan Bilgi Evi’nin açılış töreni de yapıldı. Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ev sahipliğinde gerçekleşen törene; Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçedeki STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dargeçit’te gençlerin hizmetine sunulan Bilgi Evi’ne Şehit Emniyet Amiri İbrahim Halil Aksoy’un ismi verildi.

VALİ DEMİRTAŞ: “DARGEÇİT KABUĞUNA SIĞMAYACAKTIR”

Dargeçit’e kazandırılan Bilgi Evi’nin açılmasında desteklerini esirgemeyen kardeş belediye Zeytinburnu’na teşekkürlerini sunan Vali Demirtaş, yaklaşık 22 aydır Mardin’de görev yaptığını hatırlatarak; “Mardin'deki görev sürem boyunca Dargeçit ilçesine kaç kez geldiğimi ben bile hatırlayamaz oldum. İlçede çok başarılı ve çalışkan bir belediye başkanımız var. Burada, huzurlarınızda Belediye Başkanımız Mehmet Cüneyt Aksoy'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Bizler de, hem valilik hem de Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemizde olduğu gibi Dargeçit ilçemize de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Daha geçen hafta üretici kadınlarımıza arı kovanlarımızı teslim ettik. Gene yerli ürünlerimizin çeşitliliğini sağlamak üzere, çiftçi kardeşlerimize binlerce fidan dağıtımı yaptık. Allah izin verirse Dargeçit artık hedefini büyütüp kabuğuna sığmayacaktır. Bizler Mardin'i teslim aldığımız noktadan çok daha ileriye taşıyacağız.” diye konuştu.

BAŞKAN ARISOY: “DARGEÇİTLİ EVLATLARIMIZIN BİLGİ YUVASI OLACAK”

Zeytinburnu Belediyesi ve kendileri için bugünün öneminin büyük olduğunu söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi olarak gençlerimizin yetişmesinde önemli katkılar sunan Bilgi Evleri’nin Türkiye’ye örnek olmuş ilçesi olarak, bu tohumları buralara kadar saçmış olmamızın haklı gururunu yaşıyoruz. Kardeş şehrimiz Dargeçit’e, Mardin’e ve tabii ki gençlerimize hayırlı olsun. Dargeçit Bilgi Evi, güzel evlatlarımızın yeni yuvası olacak. Bu güzelliğe bizim de bir katkımız olduğu için çok mutluyuz.” dedi.

Kendisi de Mardinli olan Zeytinburnu Belediye başkan yardımcısı Av.Saffet Öz Diğer Mardin'li Meclis üyeleri Yücel Elibol ve Abdulhekim Kaya'da bilgievi açılışna katıldılar.