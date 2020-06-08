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Yeniden Refah Partisinden Kızılay'a Kan Bağışı

Korona Virüs Sürecinde Kan Stokları azalan Türkiye Kızılay Genel Merkezi Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi ile Türkiye genelinde Yeniden Refah Partisi Teşkilatlarının kan bağışlamasına yönelik bir anlaşma yatılar. Anlaşma kapsamında Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe teşkilata çok önemli bir ihtiyaç olan kan bağışı konusunda üzerine düşeni yaprak ciddi bir şekilde kan bağış desteğinde bulundu..

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2020 Pazartesi 13:56
Yeniden Refah Partisinden Kızılay'a Kan Bağışı
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Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Mali Müşavir Onur Dolar Yaptıkları Kan Bağışı  İçin Şunları Söyledi :

Genel Merkezimizin ve Genel Başkanımız Dr. Farih Erbakan'ın Kızılay ile yaptığı anlaşma gereği Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanlığı olarak bizde halkımızın ve milletimizin  zaruri ve acil bir ihtiyacı olan kan bağışı için teşkilat mensuplarımıza duyuru yaptık.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Sağ olsunlar Yeniden Refah Partili teşkilat mensuplarımız ve Zeytinburnu halkı bu çağrımıza çok ciddi bir destek verdi. Biz Parti olarak halkımızın meşru isteklerini karşılamak için kendimizi adamış durumdayız. Konu kan gibi ciddi ve olmazsa olmaz olan bir ihtiyaç olunca bütün çalışmalarımız ile işe yüklendik.

Çok şükür Türkiye ve Zeytinburnu ölçeğinde üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum. Kan veren bütün partili arkadaşlarıma ve Zeytinburnu halkına bir kez de sizin aracılığınız ile teşekkür etmek isterim şeklinde  konuşan Yeniden Rafah Partisi Zeytinbunu ilçe başkanı Mali Müşavir Onur Dolar sözlerini şu şekilde tamamladı,aslında kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Sağlıklı her insanın belli aralıklarla kan vermesi sağlığı içinde iyidir. Herkesi Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum şeklinde konuştu.

Kızılay Yetkilileri de Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Onur Dolar nezdinde kan bağışı yapıp destek olan bütün parti mensuplarına teşekkür ettiler.

Program İlçe başkanı Onur Dolar'ın da kan bağışı yaptıktan sonra parti mensuplarına kısa bir  teşekkür konuşması yapması ve hatıra fotorağı çekilmesinden sonra sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı  (İTHA)

Son Güncelleme: 08.06.2020 17:37
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