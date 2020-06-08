Yeniden Refah Partisinden Kızılay'a Kan Bağışı

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Mali Müşavir Onur Dolar Yaptıkları Kan Bağışı İçin Şunları Söyledi :

Genel Merkezimizin ve Genel Başkanımız Dr. Farih Erbakan'ın Kızılay ile yaptığı anlaşma gereği Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanlığı olarak bizde halkımızın ve milletimizin zaruri ve acil bir ihtiyacı olan kan bağışı için teşkilat mensuplarımıza duyuru yaptık.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Sağ olsunlar Yeniden Refah Partili teşkilat mensuplarımız ve Zeytinburnu halkı bu çağrımıza çok ciddi bir destek verdi. Biz Parti olarak halkımızın meşru isteklerini karşılamak için kendimizi adamış durumdayız. Konu kan gibi ciddi ve olmazsa olmaz olan bir ihtiyaç olunca bütün çalışmalarımız ile işe yüklendik.

Çok şükür Türkiye ve Zeytinburnu ölçeğinde üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum. Kan veren bütün partili arkadaşlarıma ve Zeytinburnu halkına bir kez de sizin aracılığınız ile teşekkür etmek isterim şeklinde konuşan Yeniden Rafah Partisi Zeytinbunu ilçe başkanı Mali Müşavir Onur Dolar sözlerini şu şekilde tamamladı,aslında kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Sağlıklı her insanın belli aralıklarla kan vermesi sağlığı içinde iyidir. Herkesi Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum şeklinde konuştu.

Kızılay Yetkilileri de Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Onur Dolar nezdinde kan bağışı yapıp destek olan bütün parti mensuplarına teşekkür ettiler.

Program İlçe başkanı Onur Dolar'ın da kan bağışı yaptıktan sonra parti mensuplarına kısa bir teşekkür konuşması yapması ve hatıra fotorağı çekilmesinden sonra sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)