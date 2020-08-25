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Yazarımız Müslüm Aktürk, Doğu ve Güneydoğu’yu Isparta’da temsil edecek

​​​​​​​Merkezi İstanbul’da bulunan Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği’nin Isparta Temsilciliğine Gazetemizin köşe yazarı sürekli sarı basın kartı sahibi Müslüm Aktürk getirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2020 Salı 13:47
Yazarımız Müslüm Aktürk, Doğu ve Güneydoğu’yu Isparta’da temsil edecek
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Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği ülke çapında genişlemeye devam ediyor. 30’dan fazla şehirde temsilcisi bulunan söz konusu derneğin Isparta Temsilciliği görevine Gazeteci-Yazar Müslüm Aktürk atandı.

Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Genel Başkanı Ahmet Fuat Bodur, derneklerinin Doğu ve Güneydoğu İlleri Başkanı Halil Arslan’ın önerisiyle gazeteci Müslüm Aktürk’e Isparta Temsilciliği görevini teklif ettiklerini belirterek, “Sayın Müslüm Aktürk’ü İstanbul’dan tanıyoruz. Yıllardan beri birçok etkinliğimizi izledi ve gerek haber, gerekse yorumlarıyla kamuoyunda sesimizin daha fazla duyulmasına yardımcı oldu. Derneğimizi Isparta’da temsil edecek olmasından dolayı mutluyuz” dedi.

Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği’nin Doğu ve Güneydoğu’daki 23 ilinin Başkanı Halil Arslan da, “Müslüm beyi yakinen tanıyorum. Çocuğunun eğitimi için İstanbul’dan Isparta’ya gittiklerini biliyorum. Kendisine Isparta Temsilciliğimizi teklif ettim, kabul ettiği için teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Merkezi Ankara'da yer alan Şanlıurfa Platformu'nun da Isparta Temsilcisi olan Müslüm Aktürk ise, “Fuat beyin de Halil beyin de gönlümde ayrı yerleri var. Kendilerini sevip sayarım. Dolayısıyla böyle bir teklifte bulunmalarından onur duydum, mutlu oldum. Elimden ne geliyorsa Doğu ve Güneydoğu Kültür Derneği için sarf etmeye hazırım. Rabbim bu görevimizi de hayırlara vesile kılsın” ifadesini kullandı.

MÜSLÜM AKTÜRK KİMDİR ?

Şanlıurfa doğumlu Müslüm Aktürk, gazeteciliğe 1980’li yılların başında Şanlıurfa’da yerel bir gazetede başladı. Gelen teklif üzerine 1985 yılında Anadolu Ajansı’na geçti ve Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde 5 yıl kadar muhabir olarak çalıştı. Daha sonra Anadolu Ajansı’nın Van Bölge Müdürlüğü görevine atandı. Başkent Ankara’daki Genel Müdürlükte siyasi parti muhabirliği ve akşam sorumluluğu görevlerinden sonra İstanbul’a tayin istedi ve 1998 yılında emekli oldu.

Arkadaşlarıyla birlikte haftalık YENİDOĞUŞ ve daha sonra günlük olarak yayınlanan BİZİM gazetelerini çıkaran Müslüm Aktürk, Uzun süre İstanbul Times Gazetesi Genel yayın Yönetmenliği yaptı. Akatürk kızının eğitimi nedeni ile Isparta'ya taşınmasından dolayı şu an halen aynı gazetede köşe yazarı olarak emek veriyor.

Aktürk, halen bazı gazete ve haber sitelerinde yazı yazmaya devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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