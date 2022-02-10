(VİDEOLU) Saadet Partisi Başkanı Canbay Çetiner'in Konuğu Oldu.

SP.Malatya İl Başkanı Canbay Ülkenin sorunlarını ancak milli görüş çözer dedi.İstanbul Times Gazetsi Ve İstanbul Times TV genel yönetmeni Gazeteci

Yazar Hüseyin Çetiner Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay ile özel bir söyleşi yaptı.

CANBAY:Saadet Partisinin Malatya'da ciddi bir oy potansiyeli var.

Milli görüşün Malatya'da ciddi bir karşılığı var bu gün bütün ilçelerde ilçe başkanlığımız var mahallelerde teşkilatlarımız var sandık başkanlarımızla organize olmuş durumdayız.Ülkemizin şu an en büyük sorunlarından birincisi ekonomi ikincisi ise siyasilerin kullandığı ayrıştırıcı dildir.Gerek sokak ropörtajlarında gerekse halk ile yaptığımız görüşmelerde bir çok vatandaş siyasilerin ülkenin sorunları ile ilgilenmeleri gerektiği yerde kendi aralarında toplumun sorunlarına çare olmayan konuşmalar yaptıklarından rahatsızlar.Merhum Erbakan hocamızın kısa süre yapmış olduğu başbakanlık döneminde halkın sorunlarına nasıl çözümler ürettiğini bir çok kişi biliyor ben burda onlara girmek istemiyorum Erbakan hükümet dönemini halkımız Erbakan dönemini araştırırsa nasıl bir bolluk ve bereket olduğunu göreceklerdir Saadet Partisi Malatya İl başkanlığı olarak ister zamanında ister erken yapılsın seçime hazırız genel başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun fikir ve düşünceleri ülke yönetimde olsa ülke çapında sorun olmayacağını garantileriz.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)