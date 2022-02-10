banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,038.67
ALTIN
798.78
DOLAR
13.52
STERLİN
18.44
EURO
15.52
Avcılar'da Zehirlenen Hamile Köpek 5 Yavru Dünyaya Getirdi
Avcılar Zehirlenen Hamile Köpek 5...
(VİDEOLU) Saadet Partisi Başkanı Canbay Çetiner'in Konuğu Oldu.
Saadet Partisi Başkanı Canbay Çetiner'in...
CHP KÜÇÜKÇEKMECE’DEN ELEKTİRİK FATURALARINA PROTESTO
CHP KÜÇÜKÇEKMECE’DEN ELEKTİRİK FATURALARINA PROTESTO
ZEYDEF’in 2022 Yılı İlk Kahvaltılı Toplantısına Büyük İlgi
ZEYDEF’in 2022 Yılı İlk Kahvaltılı...

(VİDEOLU) Saadet Partisi Başkanı Canbay Çetiner'in Konuğu Oldu.

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı İş Adamı İnşaat Mühendisi Mustafa Canbay Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner'in Yapımcılığını Ve Sunuculuğunu Üstlendiği Gündem Programına Yayın Konuğu Oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2022 Perşembe 13:40
(VİDEOLU) Saadet Partisi Başkanı Canbay Çetiner'in Konuğu Oldu.
banner171

SP.Malatya İl Başkanı Canbay Ülkenin sorunlarını ancak milli görüş çözer dedi.İstanbul Times Gazetsi Ve İstanbul Times TV genel yönetmeni Gazeteci

Yazar Hüseyin Çetiner Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay ile  özel bir söyleşi yaptı.

CANBAY:Saadet Partisinin Malatya'da ciddi bir oy potansiyeli var.

Milli görüşün Malatya'da ciddi bir karşılığı var bu gün bütün ilçelerde ilçe başkanlığımız var mahallelerde teşkilatlarımız var sandık başkanlarımızla organize olmuş durumdayız.Ülkemizin şu an en büyük sorunlarından birincisi ekonomi ikincisi ise siyasilerin kullandığı ayrıştırıcı dildir.Gerek sokak ropörtajlarında gerekse halk ile yaptığımız görüşmelerde bir çok vatandaş siyasilerin ülkenin sorunları ile ilgilenmeleri gerektiği yerde kendi aralarında toplumun sorunlarına çare olmayan konuşmalar yaptıklarından rahatsızlar.Merhum Erbakan hocamızın kısa süre yapmış olduğu başbakanlık döneminde halkın sorunlarına nasıl çözümler ürettiğini bir çok kişi biliyor ben burda onlara girmek istemiyorum Erbakan hükümet dönemini halkımız Erbakan dönemini araştırırsa nasıl bir bolluk ve bereket olduğunu göreceklerdir Saadet Partisi Malatya İl başkanlığı olarak ister zamanında ister erken yapılsın seçime hazırız genel başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun fikir ve düşünceleri ülke yönetimde olsa ülke çapında sorun olmayacağını garantileriz.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 10.02.2022 14:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Millet İttifak'lı (CHP)11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ortak Bir Bildiri Metni Yayınladı
Millet İttifak'lı (CHP)11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ortak Bir Bildiri Metni Yayınladı
BTP Lideri Hüseyin Baş’tan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
BTP Lideri Hüseyin Baş’tan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
‘Büyüt Hayaller’ Mersin’de
‘Büyüt Hayaller’ Mersin’de
Bu Ülke Hepimizin Sahip Çıkalım
Bu Ülke Hepimizin Sahip Çıkalım
Öztürk Yılmaz Diyarbakır’dan seslendi: Terör Ortadoğu halkının kaderi olamaz
Öztürk Yılmaz Diyarbakır’dan seslendi: Terör Ortadoğu halkının kaderi olamaz

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169