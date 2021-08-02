Vatan Partisi Yangın İçin Seferberlik Başlattı

Ülkemizi yangınlarla teslim almak isteyenlere karşı Vatanımızı savunuyoruz.

Güvenlik güçlerimiz, orman personellerimiz, itfaiyecilerimiz, pilotlarımız, arama kurtarma ekiplerimiz, köylülerimiz, gençlerimiz yorulmadan hem ormanlarımızdaki hem de içimizdeki yangını dindirmek için gece gündüz çalışıyorlar.

Vatan Partisi tüm örgütleriyle, insan kaynağıyla, emek gücüyle, maddi ve manevi her düzeyde ilk günden beri yangın bölgelerinde milletimizle dayanışma halindedir.

İl ve ilçe örgütlerimiz, ilgili kamu kurumlarımızın tavsiyesi, onayı ve önerileriyle ihtiyaç duyulan bütün alanlarda görev almak için seferber olacaktır.

Zarar gören tüm vatandaşlarımızla zorlukları paylaşacağız, el vereceğiz, güç vereceğiz.

Milletimizi de bu mücadeleye omuz vermeye davet ediyoruz. Vatanımızı hep birlikte savunacağız. Yaraları milletimizin üstün dayanışma duygularıyla saracağız. Ormanlarımızı en taze yeşilliklere yeniden kavuşturacağız. Kamuoyunun bilgisine, saygılarımızla sunarız.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)