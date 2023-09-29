Türkiye’de Hangi Şehirden Ne Alınır?

Dini çeşitliliğiyle, kültürel çeşitliliğiyle, tarihi eser ve yapılarıyla, birbirinden güzel plajlarıyla ve tatil kasabalarıyla turistlerin ilgi odağı olan Türkiye’de gezip görülebilecek yer kadar mutlaka alınması gereken ürünler de bulunuyor. Gidilen her yerden alınabilecek ürünleri, hediyelik eşyaları, yiyecekleri ve ikramlıkları ile göz dolduruyor. Gidilen her yerden alınması gereken meşhur ürünleri yerli ve yabancı turistler sevdiklerine bu bölgeden bir hatıra bırakmak amacıyla alabilirler. Oldukça uygun fiyatlı şekilde satışa sunulan hediyelik eşyalar ve meşhur ürünler ile hatıra bırakmak çok daha kolay hale geliyor. Adıyaman’a giden bir yerli veya yabancı turist mutlaka besi bebek almalıdır. Besni üzümü, cicimi, fıstıklı muskası, halıları, heykelcikleri, kesmeleri, oturakçı pazarları, pekmezleri, pestilleri ve sucukları Adıyaman’ın meşhur ürünleri arsında yer alıyor.

Ankara Akçakoca otobüs bileti satın alarak Akçakoca’ya gittiğinizde genele olarak Düzce’nin meşhur olan her unsurunu burada kolayca bulacaksınız. Akçakoca basılı magnetler, duvarlarınızı süsleyecek olan posterler ve gıda olarak meşhur taze fındıklar Akçakoca’dan kolayca temin edebileceksiniz. Afyonkarahisar’a geçiş yapıldığında Afyon ekmeği, Afyon lokumu, Afyon sucuğu ve özellikle de Afyon kaymağı mutlaka alınması gereken ürünler arasında yer alıyor. Ya da Doğu turuna çıkıldığında ve Ağrı’da durulduğunda bal, halı, kilim ve otlu peynir Ağrı’da ilk dikkatini çeken yerel ürünler olacak.

İllere Göre Meşhur Olan Şeyler Nelerdir?

Türkiye’nin her ilinde meşhur olan hem gıda hem de hediyelik ürünler bulunuyor. Uygun şekilde satışa sunulan mersin otobüs bileti fiyatları kapsamında Akdeniz bölgesinde bir Mersin gezisi yapmayı seçebilirsin. Mersin’in eşsiz lezzete sahip olan Anamur muzu, bandırması ve muskası, cezeryesi, çileği, keçiboynuzu, kerebiçi, narenciye ürünleri damaklarda enfes tatlar bırakıyor. Hediyelik eşya almayı düşünürseniz otantik eşyaları ve kitapları, Tarsus ilçesine özgü olan süs eşyalarını inceleyebilirsiniz. Her biri birbirinden önemli olan meşhur ürünler elbette illere göre de değişiklik gösteriyor. Birkaç ilin meşhur ürünleri şu şekilde sıralanabilir

Hatay’ın defne sabunu, nar ekşisi, sürkisi, tuzlu yoğurdu ve zeytinyağı ön plana çıkıyor.

Iğdır’ın kayısısı, şalağı, nebat şekeri ve zerdeçalı ön plana çıkıyor.

Isparta’nın gül kremi, gül lokumu, gül yağı ve gül suyu temin ediliyor.

Kahramanmaraş’a uğrayan yerli ve yabancı turistler tarafından hediyelik eşya olarak ceviz oymacılıklar ve dövme bakırlar alınıyor. Gıda ürünü olarak maraş biberi, maraş çöreği, maraş dondurması, maraş fıstık ezmesi, maraş sucuğu ve maraş tarhanası yer alıyor. Aynı zamanda Kahramanmaraş yemeni ve çarıklarıyla da ünlü olarak biliniyor.

Doğu’nun eşsiz manzaralara sahip olan ili Kars’a gidildiğinde ise tezgahlarda sık sık gümüş takılar, uzun elmalar, uzun kayısılar, kaşarlar ve ballar, kilim ve halılar, kaz tüyü yastıklar ve obsidyen taşları yer alıyor.

İç Anadolu’nun başkentlerinden sayılan Kastamonu’da ise cide sarı yazmaları, evrenye bıçakları, simitleri, siyez bulgurları, pastırmaları, sarımsakları, pınar bebekleri, şimşir kaşıkları ve tosya çakıları bulunuyor.

Peribacalarıyla ve birbirinden güzel arazileriyle, balın turlarıyla dikkat çeken Nevşehir’de ise kabak çekirdeği, çömlek ve seramik ürünler, köftür, folklorik bebekler, kuru üzümler, şarap, ürgüp halısı ve üzüm suyu meydana geliyor.

Karadeniz turuna çıkan yerli ve yabancı turistlerin Ordu’da göreceği ürünler arasında bal, fındık ve kivi yer alıyor.

Rize’ye geçiş yapıldığında ise bakır, çay, hasır iskemle, Hemşin çorabı, feretiko, Rize simidi ve sepetler göz önüne geliyor.

Türkiye’de En Çok Alınan Hediyelik Eşyalar Nelerdir?

Türkiye genel olarak bir tatil ve gezi cenneti bir ülke olarak öne çıkıyor. Her zaman her yerden erişim sağlanabilen bir yarımada ülkesi olarak birçok kişinin gezi rotasında yer alıyor. Gerek yaz tatili gezilerinde gerekse kış tatillerinde Türkiye’de alınabilecek pek çok meşhur hediyelik eşya ve gıda ürünü mevcut. Bursa Balıkesir otobüs seferlerine katılarak gidilecek olan Balıkesir’den en çok alınan hediyelik eşyalar arasında höşmerim, Bigadiç güveci, Ayvalık tostu, peynirli patlıcan, Balıkesir kaymaklısı ve Susurluk ayranı yer alıyor. Tavuklu mantı, Avşa kurabiyesi, mafiş tatlısı, zerde tatlısı, saçaklı mantı ve börülce ekşilemesi de en sevilen ve en çok tadılması gereken gıda ürünleri olarak ön plana çıkıyor. Genel olarak yurtdışından gelen bir turisti ise Türkiye genelinde en çok aldığı hediyelik eşyaları arasında şunlar öne çıkıyor;

Çeşitli baharatlar,

Elma çayı,

Türk kahvesi,

Kuru meyveler,

Seramik işlenmiş mutfak ürünleri,

Magnetler,

Baklava ve lokum çeşitleri,

Nargile,

Halı ve kilim modelleri,

Takılar,

Hamam setleri,

Tavla,

Nazar boncukları ve nazar boncuklu takı ve süsler,

İncik, Boncuklar

Vitray ve mozaik desenli cam ürünler,

Nostalji baskılı not defterleri

Her biri farklı ilde meşhur olarak yer alan hediyelik eşyalar ve gıda ürünler insanların sevdiklerini yüksek düzeyde memnun ediyor. Türkiye’nin her ilinden mutlaka el yapımı ürünler ve birbirinden leziz damak çatlatan gıda ürünler yer alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen bu ürünler klasik Türk motifleriyle, klasik çizimlerle ve vitraylarla da süslenmiş ve bezenmiş oluyor. Üstelik tamamen dayanıklı ürünler olarak satışa sunuluyor ve tam anlamıyla anıları yansıtıyor.