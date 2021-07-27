Türkiye'ye Sağlık Turizmiyle Geleceklerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Liposuction Nedir ve Kimlere Uygulanır?

Yağ birikiminin yüksek olduğu vücut bölgelerinden yağların, emme tekniği kullanılan cerrahi bir işlemle alınmasına liposuction denir. Bu işlem bir zayıflama yöntemi olarak algılanmamalıdır. Dirençli yağ kitlesi alınarak vücudun şekillenmesi sağlanır. Bazı durumlarda liposuction işlemi yüz germe, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatları ile desteklenebilir. Belirli noktalarda çok fazla yağ birikiminiz varsa ve bunun dışında sabit bir vücut ağırlığına sahipseniz liposuction adayı olabilirsiniz. Liposuction işlemi için uygun olup olmadığınız işlemi yapan cerrah tarafından belirlenir. Ancak genel olarak aşağıdaki kriterler uygulanır:

Liposuction sadece bölgesel dirençli yağlar üzerinde etkilidir. Fazla kilolu ve obez bireylerde başarı şansı düşüktür.

Hamile ve yeni doğum yapmış kadınlarda uygulanamayan yöntem için kişinin tamamen sağlıklı olması gerekir. İşlem öncesinde kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon ya da şeker gibi kronik hastalıklara sahip kişilere birtakım testler uygulanır ve risk faktörleri belirlenir. Gerekli önlemler uzman doktor eşliğinde alınarak işlem yapılabilir.

Her yaşa uygun bir uygulama olmasıyla birlikte belirli bir yaştan sonra deride elastikiyet kaybı olabileceği için liposuction işlemi tercih edilmeyebilir.

Liposuction Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Liposuction ameliyatı, tam teşekküllü bir ameliyathanede genel anestezi altında yapılır. Çok küçük vücut bölgelerinde lokal anestezi uygulanabilir. Estetik bir işlem olduğu için doktorun konusunda uzman bir estetik cerrah olması gerekir. Yağ alınacak bölgeye küçük bir kesi atılır ve kanül adı verilen ince bir aletle vakumlanarak yağların çıkarılması sağlanır. Yağ miktarına göre ameliyat yaklaşık 1-5 saat sürebilir.

Ameliyat sonrası genellikle ağrısız geçer ve hafif ağrı kesicilerle hasta rahatlatılabilir. İşlemin büyüklüğüne göre aynı gün içinde ya da 24 saat sonra hastaneden taburcu edilebilir. Yağ alınan vücut bölgeleri liposuction işlemi için özel olarak tasarlanan bandajlarla sarılır ve hastanın yine özel tasarım korse kullanması önerilir. Korse yaklaşık 5-6 hafta kadar kullanılmalıdır. İşlemin yapıldığı bölgelerde birkaç hafta süren karıncalanma, şişlik ve yanma hissi yaşanabilir. İşlemden yaklaşık 2-6 ay sonra yara izleri, şişlik ve kızarıklıklar tamamen geçer.

Liposuction Ameliyatı Fiyatları

Liposuction fiyat aralığı uygulamanın yapılacağı vücut bölgesine ve hangi işlemin yapılacağına göre farklılık gösterir. Buna göre klasik ve lazer olmak üzere iki yöntem uygulanır. Yağ alınacak vücut bölgesine kesi açılıp granül aracılığıyla vakumlama işlemi yapılmasına klasik yöntem denir. Lazer liposuction yönteminde ise dirençli yağlar lazerle eritilir ve klasik yöntemde olduğu gibi kesi açılarak kanüller aracılığı ile vakumlanır.

Liposuction Ameliyatını Nerede Yaptırmalıyım?

Liposuction cerrahi bir işlemdir ve tüm ameliyatlarda olduğu gibi beraberinde riskler de getirir. Liposuction işlemiyle yağ birikiminin olduğu bölgedeki yağ hücrelerinin sayısı azaltılabilir. Estetik amaçlı olarak vücut hatlarının şekillenmesi için yapılan bu işlemle bölgedeki selülitler ya da çatlaklar ortadan kalkmaz. Ayrıca işlem yetenekli eller tarafından yapılmadığında yağın alındığı bölgelerde çukurlar ve yumrular oluşur.

Liposuction ameliyatı konusunda uzman estetik cerrah ve deneyimli bir ekip tarafından yapılmalıdır. Hata götürmeyen ve yetenek gerektiren bir ameliyat çeşidi olan Liposuction için tam teşekküllü bir klinik seçmeniz ve kullanılan ekipmanların en son teknoloji ile donatılmış kaliteli cihazlardan oluştuğuna emin olmanız gerekir. Yılların bilgi ve birikimi ile alanında uzman doktor kadrosunu bir araya getiren Healdone güvencesi altında Liposuction ameliyatı olabilir, merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.