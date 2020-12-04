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Türkiye'nin 10 Büyükşehir Belediye Başkanı Açıkladı : Vefat sayıları Açıklanandan 2/3 Kat Daha Fazla
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Türkiye'nin 10 Büyükşehir Belediye Başkanı Açıkladı : Vefat sayıları Açıklanandan 2/3 Kat Daha Fazla

On Büyükşehir Belediye Başkanı, bir kez daha çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Başkanlar, kendi ellerindeki bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayılarının açıklanan verilerden 2-3 kat daha fazla olduğunu söyledi. Pandemiye karşı sosyal devlet refleksiyle topyekûn mücadele çağrısı yaptı. Toplantıya, bugüne kadarki tüm buluşmalarda yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaklaşık 2 aydır gördüğü Kovid-19 tedavisi nedeniyle katılamadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Aralık 2020 Cuma 18:27
Türkiye'nin 10 Büyükşehir Belediye Başkanı Açıkladı : Vefat sayıları Açıklanandan 2/3 Kat Daha Fazla
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CHP’li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı, sanal toplantıda bir araya geldi. Yaklaşık 2 aydır Kovid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantıda yer alamadı. Ülkenin toplam nüfusunun yüzde 49'unun yaşadığı kentleri yöneten Büyükşehir Belediye Başkanları, kentlerinde yaşanan bulaşıcı hastalık kaynaklı vefat sayılarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Merkezi hükümetin yayınladığı rakamlarla, kendilerine ulaşan sayılar arasında 2-3 kat fark olduğunu aktaran Başkanlar, şehirlerindeki hastanelerin artık talepleri karşılayamayacak doluluklara ulaştığını aktardı.

İstanbul Times Haber Merkez / Hüseyin Çetiner  / Saraçhane / İstanbul 


Altında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ın imzası olan açıklama şöyle:


“Türkiye nüfusunun yüzde 49’unun yaşadığı 11 Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanları olarak, Kovid-19’la verilen topyekûn mücadelede, devletin tüm kurumlarıyla birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Son dönemde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan artış ile bu rakamlar üzerinde oluşan ‘bilgi kirliliğini’ üzüntüyle, endişeyle takip etmekteyiz.

Kurumlarımıza yansıyan günlük vefat rakamlarıyla, merkezi yönetimin her akşam yayınladığı sayılar arasında 2-3 kata varan farkları tespit etmek zorunda kalmanın huzursuzluğunu yaşıyoruz. Artık neredeyse her eve giren bu virüsle ve sonuçlarıyla ilgili gerçekleri, tüm çıplaklığıyla kamuoyuyla paylaşmak, her kamu görevlisinin sorumluluğundadır.

Bu sorumluluk duygusundan uzak durmanın ne kamusal anlamda ne de vicdani olarak anlaşılır bir yanı yoktur. Her evden bir cenazenin kalkmaya başladığı böylesi bir süreçte, kamu idarecilerini, gerçekleri tüm çıplaklığıyla paylaşmaları konusunda kararlılığa davet ediyoruz. Aynı kararlılığın; toplumun pandemiden olumsuz etkilenen tüm kesimlerine yapılması zorunlu olan maddi yardım, destek ve teşvikler gibi konularda da gösterilmesi zorunludur. Merkezi yönetimi, sosyal devlet olmanın bütün gereklerini yerine getirmeye ve tüm kurumlarını bu konuda seferberlik duygusuyla sürecin içine katmaya davet ediyoruz. Toplum sağlığının korunması açısından, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda, 2 ya da 3 haftalık bir kapanmanın elzem olduğu noktasında görüş birliği içinde olduğumuzu tüm kamuoyuna duyurmayı bir borç biliyoruz. Saygılarımızla.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 04.12.2020 18:32
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