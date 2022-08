Türkiye Lokomotifi 32 Şirket En İyi İşverenler Listesinde Yer Aldı

Pandemi sırası ve sonrasında maddi ve manevi olarak olumsuz etkilenen üretim sektöründe HARİKA bir işveren olmak, her zamankinden çok daha fazla önem kazandı. Great Place to Work® Türkiye Enstitüsü, Şubat 2021 - Temmuz 2022 tarihleri arasında gıda, mobilya, otomotiv, tekstil, yapı malzemeleri, kimya ve daha fazla alanda faaliyet gösteren 75 şirketin 24 bin çalışanının yanıtlarını değerlendirdi. 4 kategoride 32 şirket, En İyi İşverenler Üretim™ 2022 Listesi’nde yer alarak, İNSAN odaklı ve GÜVEN temelli kurum kültürleri ile diğer şirketlere ilham verdi.

Eyüp Toprak: “Üretim Sektörü, 15 milyondan fazla çalışanıyla Türkiye’nin lokomotifi”

Great Place To Work® Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak “Pandemi şüphesiz her sektörü etkilemiş olsa da, Türkiye’de her 3 çalışandan birinin üretim sektöründe olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında, en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini göz ardı edemeyiz. Özellikle uzaktan çalışmaya uygun olmayan şartlar ve küresel piyasada yaşanan hammadde sıkıntıları, üretim sektörünü olumsuz etkileyen unsurların başında geliyor. Normalleşmeler ile birlikte yeniden eski istihdam verilerine dönmeye başlayan sektörde üretime devam edip, İNSAN’ı odağına alan organizasyonların bu süreci daha iyi yönetebildiğini verilerle bizlere gösteriyor. Bu organizasyonlar, kriz döneminde dahi çalışanlarına ‘İnsan olarak değer verme ve yalnızca bir çalışan olarak görmeme’ hissiyatını oluşturabildiler.

Great Place to Work® Türkiye tarafından hazırlanan raporda En İyi İşverenler Üretim™ 2022 Listesi’nde yer alan şirketler ile üretim listesi dışında kalan şirketler arasında farkların göze çarptığını belirten Toprak, “Örneğin “Son bir yıl içerisinde, bir işin yapılması için kaç kere yeni ve daha iyi yöntemler geliştirme fırsatınız oldu?” sorusuna listede yer alan şirket çalışanlarının ‘oldukça fazla’ ve ‘orta derece’ cevapları yüzde 80 oranındayken liste dışı şirketlerde bu oran sadece yüzde 67.

Bir diğer çarpıcı sonuç kadın çalışanlar tarafında göze çarpıyor. Türkiye’de üretim sektöründe her 4 çalışandan 1’i kadın. Liste şirketlerinde kadın çalışanlar, liste dışı şirketlere oranla, yüzde 11’lik pozitif fark ile cinsiyetlerine bakılmaksızın adil davranıldığını düşünüyorlar. ‘Çalışanlara, cinsiyetlerine bakılmaksızın adil davranılır’ sorusuna verilen olumlu cevap oranı liste şirketlerinde yüzde 85 iken liste dışı şirketlerde bu oran yüzde 74.

Kalkınma ve milli gelir anlamında Türkiye’nin lokomotifi olan Üretim Sektörü’nde çalışanların iş yerlerinden kendileri için HARİKA bir iş yeri deneyimine sahip olması konusundaki beklentileri, ülkemizin müreffeh geleceği için büyük önem taşıyor. Great Place to Work® olarak hep ifade ettiğimiz gibi, İNSAN ODAKLI ve GÜVEN temelli kurum kültürü oluşturan şirketler, sürdürülebilir geleceklerini de teminat altına alıyorlar.

Great Place to Work® Türkiye olarak, fark yaratan çalışan deneyimi ve kurum kültürleri ile diğer şirketlere ilham veren en iyi 32 şirketimizden oluşan Great Place to Work® Türkiye En İyi İşverenler Üretim™ 2022 Listemizi açıklamaktan gurur duyuyoruz. Üretim sektörü listesinde yer alan tüm şirketlerimizi kutlarız” dedi.

En İyi İşverenler Üretim™ 2022 Listesi:

10-99 Çalışan Sayısı Kategorisi

Motto Danışmanlık Albert Genau SUTEKS Tekstil Escuturco Chef Seasons

99-249 Çalışan Sayısı Kategorisi

Lansinoh Laboratories Alcam Sanayi Viessmann Manisa Siegwerk Turkey Yavuzçehre Michelin Lastikleri Delta Mobilya Onurcan Ambalaj Aysu Tekstil Kimpur ISM Makine Elektrik 250-499 Çalışan Sayısı Kategorisi Elsan Elektrik Organik Kimya Upfield Gıda Toksan Otomotiv Linde Türkiye

500+ Çalışan Sayısı Kategorisi

Magna Nuh Çimento TB Sewtech Turkey Aydem Yenilenebilir Enerji Yatağan Termik Enerji Otokar Birgi Mefar Grup Türk Henkel Aisin Otomotiv Schott Orim Akkim Kimya

Great Place to Work® Hakkında

Great Place to Work® işyeri kültürü konusunda global otorite konumundadır. 1992'den bu yana gerçekleştirdiği 100 milyondan fazla çalışan anketinden elde ettiği engin bilgiler ile bir işyerini harika hale getiren şeyin ne olduğunu ortaya koymuştur: Güven. Great Place to Work® kuruluşlara kültürlerini ölçme ve tüm çalışanları için yüksek güvene dayalı iş deneyimi oluşturarak daha iyi iş sonuçları elde etme konularında destek olur. Emsalsiz kıyas verilerinden faydalanarak Great Place to Work® Certified™ listesi ve Fortune dergisinde yıllık olarak yayınlanan 100 Best Companies to Work For® ve World’s Best Workplaces™ listeleri de dahil olmak üzere ABD ve 60'tan fazla ülkedeki Best Workplaces™ listelerinde yer alacak şirketler belirlenir. Tüm faaliyetlerini, tüm kuruluşlara A Great Place to Work For All™ sertifikasyonuna hak kazanmaları için yardımcı olarak daha iyi bir dünya oluşturma misyonuna uygun olarak gerçekleştirir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA