Trabzon Halkı, Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu'nu Bağrına Bastı

KILIÇDAROĞLU’NDAN TRABZON VALİLİĞİ’NE ‘ÇADIR’ TEŞEKKÜRÜ: SAĞ OLSUNLAR, BÖYLE FIRTINANIN DOĞMASINA SEBEP OLDULAR

Meydana, buluşma için çadır kurulmasına izin vermeyen Trabzon Valiliği’ni seslenen Kılıçdaroğlu, “Çadıra engel çıkardılar. Sağ olsunlar, böyle fırtınanın doğmasına sebep oldular. Onlara da teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklara kameralar önünde para dağıtmasını eleştiren İmamoğlu da “Bu meydanda şurada sıralı dizili ayakkabı boyayan esnaflar vardı. Onlar, size gerçekten iyi ahlakı öğretir. Hemen arkada, sıra mağazalar vardır. Her esnafa girin, esnaf terbiyesini size öğretir. Ben size bir şey söyleyeyim. Mesela; aleni, eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Mesela; ben çocuklara diyorum ki, ‘Bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz.’ Milletçe böyle biliyoruz” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A ‘PARA DAĞITMA’ TEPKİSİ: “ELİNE BİR TOMAR PARA ALIP ÇOCUĞA PARA DAĞITILMAZ”

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Atatürk Meydanı’nda düzenlenen “Millet Buluşmaları”na katıldı. Meydanı hınca hınç dolduran coşkulu kalabalık, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, kendilerine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlara, elleriyle kalp işareti yaparak karşılık verdi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun konuşmaları öncesinde, mikrofondan deprem felaketinden etkilenen iller sayıldı. Vatandaşlar, her il anonsunda “Burada” diyerek karşılık verdi. Kılıçdaroğlu’nu konuşma yapacağı mikrofona İmamoğlu anons etti. İmamoğlu, “ev sahibi” sıfatıyla Kılıçdaroğlu’na 13 numaralı Trabzonspor forması, atkısı ve kasket sundu.

KILIÇDAROĞLU: “ÇADIRA ENGEL ÇIKARDILAR,

“BÖYLE FIRTINANIN DOĞMASINA SEBEP OLDULAR”

“Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu” tezahüratlarıyla platforma çıkan Kılıçdaroğlu, konuşmasına, “Millet Buluşmaları” için Trabzon’da kurmak istedikleri çadıra engel olunması ve vatandaşlara AFAD tarafından yollanan “fırtına uyarısı” mesajlarına gönderme yaparak başladı. Kılıçdaroğlu, “AFAD’ın dediği kadar var. Bir fırtına var. Öyle görünüyor. Biz, salı toplantılarını halkla beraber yapalım dedik. ‘Çadır olsun, orada yapalım’ dedik. Fakat çadıra engel çıkardılar. Sağ olsunlar, böyle fırtınanın doğmasına sebep oldular. Onlara da teşekkür ederim. Rahmetli babam derdi ki ‘Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur’. Vallahi, billahi de öyle. Doğru dur, eğri belasını buluyor. Ekrem Başkan, İstanbul’u gerçekten de hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hem Fatih Sultan Mehmet’in öngördüğü İstanbul yapacak aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevini yapacak. Önündeki tüm bürokratik engelleri kaldıracak. Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı? 85 milyonu kucaklaştıracağım. Bir arada olacağız ve güzel Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

“BAY KEMAL, O PARANIN TAMAMINI BULACAK”

İktidar olmaları durumunda emeklilere güzel haberleri olacağını aktaran Kılıçdaroğlu, “Emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda verilecek ikramiye, asgari ücret kadar olsun dedik. 8 bin 500 TL. Eksik verdiler. Cumhurbaşkanı seçildiğimde, önümüzdeki bayram, emeklilerin hesabında 15 bin TL yatacak. Göreceksiniz. Diyecekler ki; ‘Parayı nereden bulacaksın.’ Söz. Bay Kemal, o paranın tamamını bulacak. 5’li çeteye, uyuşturucu baronuna para var, milyon dolarlar dönüyor, 5 yerden 6 yerden maaş alana para var; emekliye gelince para yok. Para var; alacağım, vereceğim. 418 milyar dolarlık bir hortum var. O paranın tamamını alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşuna biliyorum. İktidara gelirsek, 1 ay içinde esnafın pandemi döneminde çektiği kredilerin faizini sileceğiz. Esnaf rahat nefes alacak. Stopaj vergisini sıfırlayacağız. Zincir mağazalardan en çok esnaf şikayet ediyor. Sana söz, o beladan kurtaracağım esnafı” dedi.

“SARAY’A DEĞİL, HALKA ÇALIŞACAĞIZ”

Atatürk Meydanı’nı dolduran Trabzonlulara seslenen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Biz, beraberiz. Altı lider, beraberiz. Altı lideri bir araya getiren; demokrasidir, yolsuzlukla mücadeledir. Altı Masa’yı bir araya getiren; bu ülkede adaletin artık olmamasıdır. Biz, bir araya geldik. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Kadın haklarını getireceğiz. Gençlerin isteklerini yapacağız. Saray’a değil, halka çalışacağız. Trabzon’da güçlü milliyetçi damarın olduğunu biliyorum. Kimse unutmasın; gerçek milliyetçi arıyorsanız, o da biziz. Allah nasip eder Cumhurbaşkanlığına geldiğimizde, Süleyman Şah Türbesi’ni alacağım, vatan toprağına getireceğim. Yandaşlara euro veya dolarla ihale yapıyorlar. Ne yapıyorlarsa yabancı parayla. Hani Türk Lirası vardı. Hani milliyetçiydik? Bunların milliyetçiliğini gördünüz mü? Bay Kemal’in sözü var. O dolarlı ihalelerin tamamını Türk Lirası’na çevireceğim. Bizim milliyetçiliğimizi saraydakiler değil, tüm dünya bilecek. Ne diyordu rahmetli Ecevit, ‘Bizim milliyetçiliğimiz Akdeniz sularındadır’ diyordu. ‘Ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen’ diyordu Ecevit. Bu düzeni getireceğiz.

“SANIYORLAR Kİ EKREM İMAMOĞLU'NU YERİZ”

Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon'daki demiryolu hayalini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce söyledi: ‘Demiryolunu Gürcistan’dan geçirerek bunu hayata geçireceğiz.’ Her seçim döneminde, ‘2023’te bitireceğiz’ dediler. Şimdi, ‘2053’ diyorlar. Türkiye’ye söz, Trabzon’a söz; bunu bitireceğiz. Hafif raylı sistem konusunda sorun var. 10 Trabzonlu var, 4’ü bakan. 10 Trabzonlu, hafif raylı sistemi yapamıyor. Ama bir Trabzonlu, dünyada olmayan 10 büyük metro inşaatını yapıyor. Öyle değil mi başkan? Ben demiyorum. Hayat öyle, gerçek öyle. Çalışıyor, yapıyor. Üstelik bütün engellemelere rağmen yapıyor. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu yeriz. Dedim, ‘Sakın böyle bir şeye tevessül etmeyin. Ekrem İmamoğlu, büyük lokmadır, size yedirmeyiz.’ Ekrem Başkanımız, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Göreceksiniz. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.”

“ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN VE OYUNUZU ÖYLE KULLANIN”

“Altılı Masa liderleriyle birlik içinde çalışıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “Biz iktidara geldiğimizde; neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Karşı taraf neyi nasıl yapacağını biliyor mu? Biz hazırız. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Haktan, hukuktan, evlatlarınızdan, ormanlarınızdan yana oyunuzu kullanın. Kul hakkı yiyenlerden yana değil, malı götürenlerden yana değil, beşli çetelerden yana değil, uyuşturucu baronlarından yana değil; halktan yana, vatandaştan yana, esnaftan yana, çiftçiden yana olanlara oy verin. Gelin, gerçekten güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edelim. Geçmişte hangi partiye oy verdiyseniz, başımın üstü. Siyaset geçicidir, devlet bakidir. Devletin yeniden ayağa kalkması lazım. Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde haksızlık olur, kargaşa olur. Devleti yeniden inşa edeceğiz. Sandık başına giderken, elinizi vicdanınıza koyun. Kul hakkı yiyene asla prim vermeyin. Geleceğiz, bütün dünya görecek. Türkiye nasıl şahlanır tüm dünya görecek” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU: “TRABZON'UN MEYDANINDA COŞMAYA GELDİM”

Konuşmasına, “Ben bugün her karış toprağına, bu taşların her birisine basan bir hemşehrimiz olarak, Trabzon'un meydanında coşmaya geldim” sözleriyle başlayan İmamoğlu, “Bu coşkuyla, memleketimizin her köşesine güzel, yiğit Trabzonlunun selamını alıp götürmeye geldim. Benim için bu güzel meydanın anıları var. Ben, ilk Cumhuriyet Bayramı'nı ilkokul öğrencisi olarak tam burada, okulun önünde yürüyerek kutlamıştım. Sonra lise öğrencisi, ortaokul öğrencisi olarak yine burada nice bayramları kutladım. Allah nasip etti; Trabzon'un simgesi, ışığı, enerjisi 35. yıl dönümünde Trabzonspor'un yöneticisi olarak, anıta çelenk koyan bir genç oldum. Ve yine bu meydanda, hukuksuz bir şekilde seçimleri iptal eden, 2019 yılında demokrasiye hançer saplamak için uğraşan iktidara karşı, tarihinin en kalabalık mitingini yine Mayıs ayında burada, bu meydanda sizlerle yaptık. Onun için Trabzon'un bu canım meydanında nice tarihler yazılmış. Bugün de bir tarih yazacağız” şeklinde konuştu.

“TEVAZU SAHİBİ BİR İKTİDARIN İNŞASI İÇİN BURADAYIZ”

“Bugün, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla geldim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kıymetli hemşehrilerim, sevgili Trabzonlular, Karadenizliler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, güzel çocuklar… Burada Ekrem abiniz var. Burada Ekrem kardeşiniz var. Burada oğlunuz Ekrem var. Trabzonlu siyasetçi olmak öyle kolay değil. Trabzonlu siyasetçi, Trabzonluya layık olacak. Trabzonluya ahlakıyla, davranışıyla, tutumuyla, dik duruşuyla layık olacak. ‘Trabzonlu siyasetçi’ deyince aklıma Adnan Kahveci geliyor. Aklıma Recep Yazıcıoğlu geliyor. Devlet insanıdır bunlar. Aklıma, nikah şahidim Necmettin Karaduman geliyor. Aklıma İsmet Paşa'nın yanında Lozan kahramanı Hasan Saka geliyor. Memleketimin çok kıymetli siyasileri var edebiyle, ahlakıyla, devletin her kuruşunu namusu görerek işini yapan. İşte ben de Trabzon'a layık olmak için çalışıyorum. Tevazu sahibi bir iktidarın inşası için buradayız. Çok değerli Genel Başkanım, işte bu tevazuu hayat boyu taşıyan, hukuktan, adaletten milim sapmadan, memleketi için her şeyini canını ortaya koyan ve her zaman doğrudan yana olan 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Onlara layık olmak için bugün buradayız.”

“VEREN ELİ ALAN EL GÖRMEYECEK”

Çocukluğunun ve ilk gençlik yıllarının Trabzon’da geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Hem okudum hem ailemin Maraş Caddesi üzerindeki iş yerinde çalıştım. Hemen babamın dükkanının hemen yanında, rahmetli dedemin keresteci dükkanı vardı. Sabahın erken saatinde dükkan açmaya, rahmetli dedemizle gelirdik. Dedemiz bir sağa bir sola selam verirdi. Esnaf ahlakı, komşuluk ahlakı, insanı insan olduğu için sevme ahlakı, hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeme ahlakı… İşte ben o ahlakı, çocuklukta Pazarkapı Mahallesi'nde, Ortahisar'da, Trabzon'da aldım. İşte o ahlakın içerisinde ben büyüten, sadece ailem değildi. Beni büyüten, Trabzon'da yaşayan herkes idi. Bakın bu meydanda şurada sıralı dizili ayakkabı boyayan esnaflar vardı. Onlar, size gerçekten iyi ahlakı öğretir. Hemen arkada, sıra mağazalar vardır. Her esnafa girin, esnaf terbiyesini size öğretir. Ben size bir şey söyleyeyim. Mesela; aleni, eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Mesela; ben çocuklara diyorum ki, ‘Bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz.’ Biz böyle biliyoruz. Milletçe böyle biliyoruz. Sevgili hemşerilerim; öbür türlüsü insanı rencide eder. Olmaz. Veren eli alan el görmeyecek. Rahmetli dedem bile gizliden parayı cebime koyardı. Parayı göstermek ayıptır. Öyle değil mi? Hoş milletin cebinde gösterecek para da bırakmadılar, o ayrı.”

KILIÇDAROĞLU’NA “ADAYLIK” TEŞEKKÜRÜ

Mevcut iktidarın, 31 Mart 2019 seçimlerini ellerinden almak için çeşitli yollar denediğini hatırlatan İmamoğlu, “Milletimiz biz demokrasi tokadı attı, 13 bin 500 oy, 806 bin oy farka dönüştü. Ondan sonra 4 yıldır bu iktidar, sabah kalkıyor İmamoğlu, akşam yatıyor İmamoğlu. Ben buradan Sayın Genel Başkanım, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Beni sağlıklı düşünerek, sağlıklı tartışarak, rasyonalitesine bakarak, bir süreci yöneterek İstanbul'a aday yaptığı için teşekkür ediyorum kendisine. Belki bilmiyorsunuz; İstanbul tarihinde ilk kez bir Trabzonlu Belediye Başkanı var. Başka bir güzel tarafı daha var. Ben, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği Trabzon'da doğdum. Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da Belediye Başkanı oldum. Beni Genel Başkanımız layık gördü. Partimiz layık gördü. Ben, aynı zamanda sonsuz desteğini ortaya koyan İYİ Parti'ye ve Sayın Meral Akşener'e de teşekkür ediyorum. Peki ne oldu? Soruşturmalar, davalar… Sayın Genel Başkanım, 13. Cumhurbaşkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizi layık gördü. 16 milyon İstanbullu oy verdi. Trabzonlu Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a Belediye Başkanı oldu. Ama bunlar, uydurma davayla Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'nu oradan indirmeye kalktılar. Ama bilmiyorlar ki, burada horonu dik oynayan Ekrem İmamoğlu var. Halkıyla bütünleşen, insanı birbirinden ayırmayan, sizin kardeşiniz, hemşehriniz, oğlunuz var. Arkasında kocaman Trabzon var, Karadeniz var, Türkiye var. Onun için alamazlar. Hukuksuzluğa karşı en büyük desteği veren milletin arkasında olduğu bir makamı alaşağı edemez. Kim edemez? Bir avuç insan” ifadelerini kullandı.

“ARTIK 86 MİLYON MİLLETİN KAZANMA DÖNEMİ BAŞLIYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder” sözlerine atıfta bulunan İmamoğlu, “Vallahi biz demedik. Ben, Sinoplu hemşehrilerimle beraberken dedim ki, ‘Seni gidi seni, o günden anladın seçimi kaybedeceğini.’ Kaybedecekler. Çünkü artık bir avuç insanın kazanma dönemi bitti. Artık 86 milyon milletin kazanma dönemi başlıyor. Millet kazanacak. Milletin ittifakı kazanacak. Birleşerek kazanacağız sevgili hemşehrilerim. Ayrışmak yok. Birliğin gücüyle kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Sevgili gençler, sizden tam destek istiyoruz. Sizlerle beraber, her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi başlatmak istiyoruz. Tabii ki çok güçlü bir Altılı Masa var. Lideri ve kurucusu, Sayın 13. Cumhurbaşkanımız bu süreci yönetti ve bugüne geldik. Dedi ki, ‘Bize siz de ekleneceksiniz ve çok çalışacaksınız.’ Ne yaptı? Beni davet etti, İstanbul Belediye Başkanı olarak. Size selamlarını getirdim, Ankara Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı da davet etti. Ve hep birlikte yola çıktık. Sizlere söz veriyoruz: Çok çalışacağız. Milletimize layık olacağız. Önce seçimi kazanacağız. Sonra hep birlikte memleketimizi çok güzel günlere kavuşturacağız” diye konuştu.

“ŞİMDİ BİRAZ GÜLÜMSEYELİM…”

Vatandaşlarla, AFAD’ın Trabzon özelinde yolladığı bir mesajı paylaşan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Güzel AFAD, kıymetli AFAD; kurban olayım. Memleketimin acı yaşamış bölgesindeyiz. Orada gel bizimle iş birliği yap. İstanbul'a Trabzon'a güzel hizmetler sun. Ama bari milleti orada aldattın, Trabzon'da aldatma. Şimdi biraz gülümseyelim. Size bir mesaj okuyacağım. ‘Meteorolojiye göre, yarın Trabzon'da kuvvetli fırtına bekleniyor.’ Ama burası doğru. Diyor ki; ‘Ağaç, direk ve çatı devrilmesi, çatı uçması, hatta baca gazı zehirlenmesi olabilir.’ Biz Temel fıkrası anlatırız, ama ya bizim fıkralarımız akıllıca olur, zekice olur. Böyle aptalca olmaz. Böyle olmaz. Ama bir konuda bir konuda tutturdular. Bugün Trabzon’da, Karadeniz'de fırtına var. Trabzon'da biz ‘Karadeniz Fırtınası’nı biliriz. Onun adı; Trabzonspor'dur. Ama bugün 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu fırtınası var. Sizlerle, sizlerle hep birlikte, omuz omuza yanında duracağımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Buluşturuyorum.”

ÖNCE ŞEHİTLİK, SONRA KADIN KOOPERATİF PAZARI ZİYARETİ

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberindeki heyet, halk buluşmasının ardından, 1 Nolu Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe geçti. Şehitlerin aziz ruhu için dualar eden heyetin mezarlıktan sonraki durağı, Yomra ilçesine geçen heyet, Kaşüstü Ulu Cami altında kurulan “Kadın Kooperatifi Pazarı”nı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşla sohbet edip, fotoğraf çektiren ikili ile yurttaşlar arasında samimi diyaloglar yaşandı.

KADIN ESNAF: “BAŞKANIM, BOŞ ÇIKMAK YOK” KILIÇDAROĞLU: “BU DAHA BAŞLANGIÇ” İMAMOĞLU: “DEVAM EDECEĞİZ”

Bir vatandaş çocuğuna, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu, “Bu Kemal Amca, bu da Ekrem Amca” sözleriyle tanıştırdı. İmamoğlu, yakalarındaki Türk bayrağı rozetine talip olan miniğe, yardımcılarından aldığı rozeti hediye etti. Bu sırada bazı vatandaşların Kılıçdaroğlu’na, “Sayın Cumhurbaşkanım…” şeklinde hitap etmesi dikkat çekti. Bir esnafın, “Başkanım, boş çıkmak yok. Bizi ziyarete geldiniz” sözleri gülüşmelere neden oldu. İmamoğlu’nun esnafa yanıtı, “Tamam. Genel Başkanımın gelini Akçaabatlı. Gelinine… Ondan sonra ikiz torunları var. Bir kız, bir oğlan. Onlara bir şey siz tavsiye edin de alalım” oldu. Kılıçdaroğlu da esnafa, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nu hatırlattı. Bu sırada esnaf araya girerek, “E Dilek Hanım’a…” deyince, Kılıçdaroğlu, “Bu daha başlangıç”; İmamoğlu ise, “Devam edeceğiz. Ben ev sahibiyim” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, esnafın, “Bu da mütevazi mutfağınıza çok yakışacak” sözlerini, “Bir dahaki kamerada koyacağız bunu” şeklinde yanıtladı. Bir kadın üreticinin, “Bizim kadınlara ne kadar destek verirseniz, o kadar üretirler” sözlerine ise Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, “Kırsalda kadının ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek” yanıtını verdi.

