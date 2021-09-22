TOSÇELİK USTALARI SAMSUN, TRABZON VE BURSA’DA BULUŞTU

Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı’nın katılımıyla düzenlenen programların ilki 6 Eylül Pazartesi günü Samsun’da, ikincisi 7 Eylül Salı günü Trabzon’da ve üçüncüsü de 20 Eylül Pazartesi günü Bursa’ da gerçekleştirildi.

Tosyalı Holding’ in amiral gemisi olan Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi A.Ş.’nin tesisat grubu ürünleri ve kullanım alanları hakkında bilgiler verilen Tosçelik Ustaları Buluşuyor programında, demir-çelik sektörü ve bağlantılı sektörlerden yüzlerce sektör paydaşı bir araya gelerek deneyim paylaşımı yapma fırsatı yakaladı.

Tosçelik marka bilinirliğini ve müşteri deneyimini güçlendirmek için hayata geçirilen Tosçelik Ustaları Buluşuyor programı, Tosçelik ürünlerinin müteahhit, büyük projeli işlerle ilgilenen mühendislik firmaları ve ustalar tarafından tercih edilmesi ve farklı müşteri gruplarına önerilmesinde, sektörde etkili ve başarılı marka bilinirliği programlarından biri olarak dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Pandemi öncesinde Adana ve Ankara’da gerçekleştirilen Tosçelik Ustaları Buluşuyor programının, Samsun, Trabzon ve Bursa’nın ardından ilerleyen dönemde İstanbul ve İzmir başta olmak üzere farklı şehirlerde de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)