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Terörle Mücadelede Adım Adım

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2021 Pazartesi 13:12
Terörle Mücadelede Adım Adım
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; İlimiz Esenyurt ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösterdiği, terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu şeklinde bilgiler elde edilen şahıslar ile geçmiş dönemde meydana gelen emniyet aracına, banka ve ATM’lerine, resmi kurumlara yönelik Molotof kokteyli, EYP’li saldırı eylemlerine katıldıkları olay yerlerinde elde edilen eldiven ve yüz maskesindeki DNA örneklerinden tespit edilen;
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
İlimiz 2 ilçesi, Muş ve Mardin ilinde bulunan toplam 16 (On Altı) ayrı adreste 13 (On Üç) şahsın yakalanmasına yönelik 26.02.2021 günü yapılan eş zamanlı operasyonel çalışmada 12 (On İki) şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, gözaltında bulunan 2 şahıs 01.03.2021 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, işlemleri tamamlanan 10 şahıstan 05.03.2021 günü sevk edildikleri adli makamlarca 3 şahıs tutuklanmış, 7 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
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