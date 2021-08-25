banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1453.3
ALTIN
482.56
DOLAR
8.3898
STERLİN
11.5791
EURO
9.8947
Halkımızın Yüzde 80'i Neden Ekonomiden Memnun Değil ?
Son Dakika
Halkımızın Yüzde 80'i Neden Ekonomiden...
“Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş- ı Veli Festivali ’’ Bu Cuma Başlıyor
Son Dakika
“Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş- ı...
Kılıçdaroğlu’ ndan İmamaoğlu'na “Hacıbektaş” Teşekkürü
Kılıçdaroğlu’ ndan İmamaoğlu'na “Hacıbektaş” Teşekkürü
İBB Bütçesini, İstanbulluların Oyları Şekillendiriyor
İBB Bütçesini, İstanbulluların Oyları Şekillendiriyor

“Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş- ı Veli Festivali ’’ Bu Cuma Başlıyor

İBB, UNESCO’nun ilan ettiği Hacı Bektaş- Veli’yi anma yılında büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kardeşliğin, insanlığın ve adaletin buluşması, “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali”nde gerçekleşecek. Yurt genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yapılamayıp ertelenen festival, 27-29 Ağustos tarihleri arasında çok sayıda sanatçı ve 60’a yakın kurumun katılımıyla İstanbullularla buluşacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından festival davetini, “Anadolu'nun dört bir yanından tüm canları Hacı Bektaş Veli Festivali'nde bir olmaya davet ediyorum” şeklinde yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:06
“Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş- ı Veli Festivali ’’ Bu Cuma Başlıyor
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi, üç günlük festivalle yad edecek. İnsanlığın en önemli fikir öncülerinden olan Hacı Bektaş Veli’nin “Gelin canlar bir olalım” ve “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” mesajları, gönülden gönüle geçerek, gelecek nesillere aktarılacak. Alevi-Bektaşi dernek ve federasyonlarının katılacağı festival, 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde; söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikler, paneller ve daha pek çok program yer alacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

İMAMOĞLU: “TÜM CANLARI FESTİVALDE BİR OLMAYA DAVET EDİYORUM”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) ilan ettiği Hacı Bektaş Veli’yi anma yılında gerçekleşecek festival için özel bir video yayınladı. Kurum tarihinde ilk kez büyük bir etkinlik düzenleneceğini paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kapsamda yapılmış ilk Hacı Bektaş Veli etkinliğinde kalp kalbe, gönül gönüle olacağız. Halka hizmeti Hakk'a hizmet edinen, insandan gelip insana varan Hünkar Hacı Bektaş’ı coşkuyla hep beraber hatırlayacağız. Onun değerlerini; insan, doğa ve canlı sevgisini, farklılıkları kucaklayan hoşgörüsünü ve barışı olan koşulsuz inancını hep birlikte anacağız. Bugün Hacı Bektaş'ın birlik, beraberlik, kardeşlik çağrılarına toplum ve tüm insanlık ihtiyaç duyuyor. Hacı Bektaş kültürünü anlatan çok özel bir ışık ve video gösterisi de hazırladık. Hacı Bektaş Veli'yi, vefatının 750’nci yılında saygıyla anıyorum. Anadolu'nun dört bir yanından tüm canları, Hacı Bektaş Veli Festivali'nde bir olmaya davet ediyorum.”

ERTELENDİĞİNİ İMAMOĞLU DUYURMUŞTU

Daha önce 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan festival, yurt genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Etkinliğin, ileri bir tarihe alındığını İmamoğlu, şu şekilde duyurmuştu:

Tüm canlılara ve insanlığa olan sonsuz sevgisi ve hürmetiyle bildiğimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veli’nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerimiz, birçok ilimizde devam eden yangınlar ve kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkımızın Yüzde 80'i Neden Ekonomiden Memnun Değil ?
Halkımızın Yüzde 80'i Neden Ekonomiden Memnun Değil ?
Kılıçdaroğlu’ ndan İmamaoğlu'na “Hacıbektaş” Teşekkürü
Kılıçdaroğlu’ ndan İmamaoğlu'na “Hacıbektaş” Teşekkürü
Türkiye Yaz Turizmi Kadar Diğer Turizmlerden de Gelir Elde Edebilir
Türkiye Yaz Turizmi Kadar Diğer Turizmlerden de Gelir Elde Edebilir
Selde Ailesini Kaybeden Gençten Kılıçdaroğlu'na “En Azından Bir Mezarları Olsun”
Selde Ailesini Kaybeden Gençten Kılıçdaroğlu'na “En Azından Bir Mezarları Olsun”
İBB Sel Bölgesinde , Üç Cansız Bedene Ulaşıldı
İBB Sel Bölgesinde , Üç Cansız Bedene Ulaşıldı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169