Selde Ailesini Kaybeden Gençten Kılıçdaroğlu'na “En Azından Bir Mezarları Olsun”

AYANCIK / SİNOP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketini yaşayan Ayancık’ta incelemelerde bulundu. Felaketi yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu’na; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci eşlik etti. Önce, çamur deryasına dönmüş Ayancık sokaklarını adım adım dolaşan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, afet bölgesi ilan edilen ilçeye, farklı şehirlerden yardım faaliyetlerinde bulunmaya gelen ekiplerle bir araya geldi. Ekiplere teşekkürlerini ve minnet duygularını ileten Kılıçdaroğlu, selden zarar gören vatandaşlarla dertleşti. Vatandaşlara başsağlığı dileyen ve geçmiş olsun dileğini ileten Kılıçdaroğlu, ellerinde bulunan her imkanla yurttaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

HEYET, YARIN DA BOZKURT’TA OLACAK

Başkan İmamoğlu ile birlikte İBB’ye ait yardım çadırına da uğrayan Kılıçdaroğlu, görevlilere, en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin ne olduğunu sordu. Kılıçdaroğlu, görevlilerden gelen listeyi, yanında bulunan belediye başkanlarına ve diğer yetkililere iletti. Selden en fazla zarar gören çamur içindeki sanayi sitesini de dolaşan heyet, işçiler ve iş verenlerden gelen sorunları ve talepleri dinledi. Selde ailesini kaybettiği için askerden izinli olarak memleketine gelen bir genç, “En azından bir mezarları olsun” diyerek, yardım talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu ve acılı genç arasında yaşanan diyalog, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu ve beraberindeki heyet; adım adım, sokak sokak, dükkan dükkan gerçekleştirdiği Ayancık ziyaretini, Belediye binasında noktaladı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, yarın da sel felaketinden büyük yara alan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)