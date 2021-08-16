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Selde Ailesini Kaybeden Gençten Kılıçdaroğlu'na “En Azından Bir Mezarları Olsun”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte sel felaketini yaşayan Ayancık’ı zyaret etti. Ayancık sokaklarını adım adım, sokak sokak, dükkan dükkan dolaşan Kılıçdaroğlu ile selde 2 yaşındaki kızın kaybeden ve eşini arayan asker genç arasında yaşanan diyalog, yürekleri dağladı. Aile fertlerinin bulunması için yardım talebinde bulunan acılı gencin, “En azından bir mezarları olsun” sözleri, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:09
Selde Ailesini Kaybeden Gençten Kılıçdaroğlu'na “En Azından Bir Mezarları Olsun”
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AYANCIK / SİNOP 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketini yaşayan Ayancık’ta incelemelerde bulundu. Felaketi yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu’na; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci eşlik etti. Önce, çamur deryasına dönmüş Ayancık sokaklarını adım adım dolaşan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, afet bölgesi ilan edilen ilçeye, farklı şehirlerden yardım faaliyetlerinde bulunmaya gelen ekiplerle bir araya geldi. Ekiplere teşekkürlerini ve minnet duygularını ileten Kılıçdaroğlu, selden zarar gören vatandaşlarla dertleşti. Vatandaşlara başsağlığı dileyen ve geçmiş olsun dileğini ileten Kılıçdaroğlu, ellerinde bulunan her imkanla yurttaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

HEYET, YARIN DA BOZKURT’TA OLACAK

Başkan İmamoğlu ile birlikte İBB’ye ait yardım çadırına da uğrayan Kılıçdaroğlu, görevlilere, en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin ne olduğunu sordu. Kılıçdaroğlu, görevlilerden gelen listeyi, yanında bulunan belediye başkanlarına ve diğer yetkililere iletti. Selden en fazla zarar gören çamur içindeki sanayi sitesini de dolaşan heyet, işçiler ve iş verenlerden gelen sorunları ve talepleri dinledi. Selde ailesini kaybettiği için askerden izinli olarak memleketine gelen bir genç, “En azından bir mezarları olsun” diyerek, yardım talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu ve acılı genç arasında yaşanan diyalog, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu ve beraberindeki heyet; adım adım, sokak sokak, dükkan dükkan gerçekleştirdiği Ayancık ziyaretini, Belediye binasında noktaladı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, yarın da sel felaketinden büyük yara alan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret edecek.  

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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