Reis-i Cumhur’a Açık Mektup

Türkiye Cumhuriyeti Muhterem Reis-i Cumhuru sayın Recep Tayyip Erdoğan’a açık mektup…

Efendim sizlerin bu kurban bayramı nedeni ile Ak Parti teşkilkatları ile yaptığınız bayramlaşma töreninde söyledğiniz sözlerinize katılmamak mümkün değil.

Ne idi o sözler kısaca hatırlatmak isterim:

"Dostlarımızı artırıp düşmanlarımızı azaltacağız. Milletin gönlünü kazanamamışsak yaptıklarımızın ne önemi var ?"

Zatı devletleri gönlümüzü her daim hoş eden bu doğru,makul ve olması gereken sözlerinizi takdir ile karşılıyoruz.

Ancak ilk başta sizin vekaletname vererek kendinize avukat seçtiğiniz sayın Avukatınız Ahmet ÖZEL’in ne kadar bu sözlernize uygun hareket ettiğini minik olarak size aktarmayı bir vazife biliyorum.

Bir kurum yıllar önce stajyerlerimizi arayarak bize yardımcı olup sesimizi daha çok kişiye ulaştırmak için haberimizi yayınlarmısınız diyerek ricada bulunuyor.

Arkadaşlarımızda tamam diyerek bahse konu kısa ve çok özel olmayan sıradan bir haberi yayınlamışlardı.

Anadolu Ajansı yetkillileri mail göndererek bu haberin kendilerine ait olduğunu ifade eder etmez haberi hemen yayından kaldırıdık.

Biz sorun çözülmüş diye düşünürken bir yanda Anadolu Aajansı (AA) bize Abone olursanız dava açmayız diyerek iletişime geçti.

Biz de İstanbul haberlerinin % 90’ına genel haber diyerek servis etmedğinizden dolayı çin abone olmak bize uygun değil idyerek taleplerini RED ettik

Biz abone olmayınca Anadolu Ajansı (AA) Bir çok meslektaşımıza yaptığı gibi vekalet verdiği sayın Avukat Ahmet Özel’bize karşı dava açmasını sağaldı.

Yapılan Yargılama sonucu her ne hikmetse çok kısa sürede mahkeme hapis cezası vererek hükümün geriye bırakılmasını ve 2.580 TL vekalet ücceti ödemesine hükmetti.

Ben de daha önce Zeytinburnu ilçe başkan yardımcısı iken Sayın Av.Ahmet Özel’de Ak Parti İstanbul il yönetim kurulu üyesi olarak Zeytinburnu ilçe sorumlusu idi. Birkaç kez ofisini aradım yoğun olduğundan dolayı görüşmek nasip olmadı.

Mail yazarak Ahmet bey biz sizinle tanışıyoruz.Yerel bir yayın organıyız 2.580 TL bizim için büyük bir para siz bizden bu parayı alırsanız biz de yaşanan süreci okurlarımıza duyurmak için haber yapmak zarunda kalabilirzi hiç buna gerek olmasın diye samimi ve içten bir şekilde ricada bulunduk.

Bu sefer de kendisine karşı hiç aklımızda olmayan tahdit ve şantaj yaptığımızı ifade ederek zaten her gün adliyelerde olduğundan bir dava daha açtı.

Mahkame bu iki suçlamadan birisini RED etti birisini kabul etti.Tabi yine her ne hikmetse birisinde ceza aldık. Ve yine Vekalet ücreti ödemeye mahkum edildik.

1 Nisan 2020’de www.istanbultims.com.tr’de bir makale yazarak:

Soylu,İmamoğlu’nu Açığa Almak İçin Zemin mi Kolluyor ? diyerek görüş ve düşüncelerimi yazdım.



İşte o yazının Linki:

https://www.istanbultimes.com.tr/guncel/soylu-imamoglunu-aciga-almak-icin-zemin-mi-kolluyor-h45391.html

Bu yazımda sayın Avukat Ahmet Özel’in bize karşı açtığı dava süreçlerini özetledim. Sayın Özel bu seferde hiç zaman kaybetmeyerek kendisini yıprattığım gerekçesi ile hakkımda suç duyurusunda bulundu.

Bu makalemin linkini her parti ve görüşten avukatlara gönderdim ve tarafız bir göz ile okuyun ve meslektaşınız sayın Özel’i yıpratan ve rencide eden bir tarafı var mı diye sordum. Hiç birisi EVET var demedi.Hepsi de siz bir gazetecisiniz soru soracaksınız ve eleştireceksiniz bu SUÇ DUYURUSU RED OLUR DEDİ.

20.07.2020 tarihinde Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğüne giderek yazımızın tamamen kamuoyunu bilgi sahibi yamak maksatlı olduğunu ifade ederek sayın Özel’in bizimle alakalı ön yargılı hareket ettiğini ifade ettim.

SOKAK RÖPORTAJINDA HABERİM YOK VE SADECE 15 DAKİKA YAYINDA KALMIŞ AMA 14 AY HAPİS VE 15 BİN TL YE YAKINDA PARA CEZASI ALMAK NE DEMEK ?

Bundan 2 sene önce stajyer arkadaşlarımız İstanbul’un bir ilçesinde bir sokak röportajı yapmışlardı. Sokak Röportajlarının formatı gereği muhabirler konuşan seçmene müdahale etmezler.Eğer konuşmada küfür ve hakaret yoksa Youtube kanalımızda yayınlanır.

Av.Ahmet Özel’in hakımızda 2018 / 93470 sayılı dosya da suç duyusunda bulunmuş idi. Ben de 18.02.2019’da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdim. İfadedem de özetle bırakın Ülkemizin en tepe yöneticisi olan Cumhurbaşkanına biz hiçbir kimseye hakaret edilmesine razı olamayız diyerek ifade verdim.

Biz savcılık suç duruusunu RED eder diye düşünürken 2020 /134 Esas sayılı dosya ile dava açıldı.

Davayı açan sayın Avuat Ahmet Özel açtığı davaya katılmadığı halde hakime ilk duruşmada 14 ay HAPİS ve 7.000 TL Para cezası ile 3.400 vekalet ücerti ödemeye beni mahkum etti.

SAYIN REİS-İ CUMHURUM BU YAŞANAN SÜREÇ İLE SAYIN AV.AHMET ÖZEL BIRAKIN KALBİMİ YAPMASI PARAMPARÇA ETTİĞİNİ ÇOK NET SÖYLEYEBİLİRİM…

Sayın Reis-i Cumhurum, Avukatınız’ın bırakın gönlümüzü kazanmayı en ufak bir istek ve talebimize karşılık bile kendisini tehdit ettiğimizi ve şantaj yaptığımızı iddia ederek dava açıyor. Mahkeme bu iddialarından birisini red edip birisini kabul ederek bize ceza verdi.

Avukatınız genç yaşına rağmen demek ki çok başarılı ve üstün hukuki bilgilere sahip ki Devletimizin bir organı olan ve 1920’de Kurulan Anadolu Ajansı’nın da avukatıdır.

Ben AK PARTİ kuruluş sürecinde Zeytinburnu ilçesinin en büyük (50 bin Nüfus) mahallesi olan Sümer’de kurucu mahalle başkanı olmuştum. 13 ay sontra yapılan ilk Ak Parti Zeytinburnu ilçe kongresinde 13 mahalle başkanı içinde ilçe yönetim kurulu üyesi seçilen tek kişi olmuştum.

28 Mart 2004 Mahalli idareler seçiminde 20 Mart 2004’de yapılan Kazlıçeşme mitnginde tertip komitesi üyesi idim.

Sabah saat 9.30 ile 12.30 arası AK PARTİ’ye ait olan alanı saat 14.30 da halen boşaltmadığımızı, mitingini aksattığımızı ifade eden diğer siyasi parti’nin açmış olduğu dava ‘da 3 AY HAPİS cezası almış idim.

6 Şubat 2008’den bu yana İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalı’nın imtiyaz sahibiyim.

CUMHURBAŞKANI OLARAK SİZLER BİR OY DAHA FAZLA ALMAK İÇİN ÇABA SARF EDERKEN SİZİN DE VEKALET VERDİĞİNİZ VE AYNI ZAMANDA ANADOLU AJANSININ AVUKATI OLAN AV.AHMET ÖZEL’İN BİZ DAHİL BİR ÇOK KİŞİ

Erdoğan konumasında “Kişisel hesaplarımızı davamızın önüne çıkartırsak işte o gün misyonumuzu kaybettik demektir. Ne zaman arkamızdaki dua ordusunun amin nidaları kesilmeye başlarsa işte o gün gittiğimiz yolu ve kendimizi sorgulamamız gereken vakitteyiz demektir. Ne zaman mazlumların ve mağdurların yönünün bize değil de başkalarına döndüğünü görürsek işte o gün gerçekten hüsrandayız demektir. Rabbim bizleri böyle bir akıbetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, "Davamızı ayakta tutma ve sürekli ileriye taşıma konusunda AK Parti'nin illerimizdeki en üst temsilcileri olan sizlere çok büyük sorumluluk düşüyor. AK Parti teşkilatlarının her kademedeki temsilcileri sıfatıyla sizleri şu bayram gününde bu halinizle görmek bana ayrı bir heyecan veriyor. Her bir arkadaşımın gece gündüz uyku tutmaması gerekiyor.

Kendini milletin üstünde gören, gönül kazanmak yerine gönül yıkan, toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Şehrinde gönül kapısını çalmadığı, davasını anlatmadığı, desteğini almadığı veya kalbini yumuşatmadığı tek bir kişi dahi kalmış olan teşkilat mensubumuz kendini vazifesini hakkıyla yerine getirmiş sayamaz. Buna dikkat edeceğiz. Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımıza karşı da onları da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebepleri de aynıdır. Milletimin gönlünü kazanamamış desteğini elde edememiş isek yaptığımız diğer işlerin ne önemi olabilir ki.

Bir siyasi partinin söylemi, projeleri ne kadar güzel olursa olsun eğer bunları hayata geçirmek için iktidarda değil ise hepsi de kağıt üzerinde kalır.

Elbette zaferle değil seferle mükellefiz ama unutmayın biz aynı zamanda kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra iktidara gelmiş bir partiyiz. Biz seferimizi zaferle de taçlandırma imkanı bulduk. O günden beri de hep iktidarda kalmayı sürdürdük. Demokraside ve ekonomide zaferlerimizin üzerine sürekli yenilerini ekleyerek bugünlere geldik.

En büyük zaferimizde girdiğimiz her seçimde milletimizin çoğunluğunun gönlünü fethetme, desteğini alma başarısını göstermiş olmamız.

Son olarak Ak Parti’nin kendilerine sağladığı avantajları halkın yararına kullanmak yerine,kendi şahsi menfaatleri için kullanan çok sayıda kişinin AK PARTİ’ye zarar verdiğini her gün gören birisi olarak sizlerin de bunlar bildiğinizi ama bir türlü bunlara neden dur denilmediğini merak ediyorum.

31 Mart ve 23 Haziran 2019 seçimleri öncesi Ak Parti’den bir çok yetkili ile konuşmuş seçmen’in duygu ve düşünecelerine hitap edemediklerini,özellike Z kuşağı tabir edilen 1990 sonrası gençlere yönelik ciddi çalışmalar yapamadığınızı ifade etmiştim.

Şu an erkene alınamz ise 2023’de genel seçim var. Demedi demeyin bu mantık ile tek başına iktidar olmanzı çok ama çok zor.

Sayın Cumhurbaşkanım Mektubunu Ebu Mülim-i Horasaninin bir sözü ile tamamlamak isterim:

“Onlar, şerrinden emin oldukları için, dostlarını kendilerinden uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de; düşmanlarını yakın tuttular. Yakın tuttukları düşmanları dost olmadı. Ama uzak tuttukları dostları düşman oldu. Herkes düşman safında toplanınca yıkılmaları mukadder oldu”.

Ak Parti ‘de sanki bu sözde olduğu gibi davranıyor gibime geliyor. Her sene 1 milyon 200 bin yeni seçmen sisteme katılıyor.

Ama Ak Parti Youtube de ve diğer sosyal medya orgalarını kullanmada çok zayıf kalıyor.

Sizin VEKALET VERDİĞİNİZ Genç avukat sayın Ahmet Özel’in bana yaşattığı ızdıraptan sonra sizin bir partiliniz nasıl benim gönlümü yapacak ?

Zaten resmi vekaletli olarak sizin adınıza iş ve işlem yapan temsilciniz GÖNLÜMÜZÜ YERLE bir etmiş.

Bunun gibi nice kötü örnekler sayabilirim,ancak zatı devletlilerinizi meşgul etmemek adına sadece Avukatınızın bize yaşattığı sıkıntının minik bir kısmını arz etmeye çalıştım.

Halka mal olmuş herkesin eleştiriye tahammül etmesi gerekirken sizin adınıza iş ve işlem yapan AVUKATLARIN Cumhurbaşkanı yasasına dayanarak herkese ceza verdirmeleri kesinlikle adil değildir.

Darbeci Evren’in kendisini korumak için çıkardığı bir yasadan yararlanmak hele hele bir çok alanda yasa değişikliği yapıp hem Cumhurbaşkanı hem de parti genel başkanı olan zatı devletlilerinizin bu alanda değişiklik yapmayıp en hafif şekilde sizi eleştirenlerin haberini yaptığımız için CİDDİ OLARAK hapis ve para cezaları ile karşı karşıya kalmamız HOŞ değil.

Elimizde resmi bir belge yok. Ancak bizim gibi yerel bir yayın gurubunun bile yaptığı sokak röportajından dolayı hiç tanımadığımız bir seçmenin konuşmasından dolayı ilk duruşmada 14 AY HAPİS CESASI ve 15 Bin TL ye yakın para cesası verilmesi zihnimde en çok basını cezaya çarptıran cumhurbaşkanı rekoru sizde kalacak gibime geliyor.

Lütfen vekalet verdiğiniz avuklatlarınızın neler yaptığını takip edin.

Daha önce yani 20 Mart 2004 tarihinde mahalli seçimler öncesi yapılan Kazlıçeşme Mitinginde TERTİP Komtesi üyesi idim.

Siz alana geç geldiğinizden dolayı başka bir siyasi partinin MİTİNGİNİ aksattığımız gerekçesi ile 3 AY HAPİS VE 2.000 TL Para cezası alan birisi olarak bu seferde AK PARTİ GENEL BAŞKANI olarak sizin avukatınızın bize ceza vermek için hem Anadolu Ajansı üzerinden hem de Cumhurbaşkanına yönelik yapılan eleştirilerden dolayı açtığı davalardan ötürü verilen cezalardan dolayı bıktık usandık.

Maruzatımızı aktarmak bizden,takdir ve karar sizindir efendim.

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner / 5 Ağustos 2020