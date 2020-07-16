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Perinçek: Amerikancı FETÖ Sızmadı Devlete Yerleştirildi

​​​​​​​Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk’teki özel yayınında, Türkiye’nin 15 Temmuz’dan önemli dersler çıkarması gerektiğini belirtti. FETÖ’nün darbe yapma imkânlarına kavuşmasını “Ordunun içine sızdılar” ezberiyle açıklanamayacağını belirten Perinçek, FETÖ’nün 1980 sonrası siyasi iktidarlarla işbirliğine dikkat çekti: “Kemalist-vatansever subayların yerine atanan FETÖ’cüler, orgeneral, korgeneral rütbelerine kadar yükselmiş ve 15 Temmuz darbe girişimini yönetmiş! Burada orduya sızma yok, yerleştirme var.” Perinçek bu duruma, siyasi iktidarların Amerikan sistemine olan bağlılıklarının neden olduğu vurguladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Temmuz 2020 Perşembe 18:47
Perinçek: Amerikancı FETÖ Sızmadı Devlete Yerleştirildi
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DOĞU PERİNÇEK’TEN İLGİNÇ BİR İDDİA DAHA

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’in birlikte sunduğu, 15 Temmuz’a özel canlı yayın programına konuk oldu. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, gazeteciler Nagehan Alçı, Metin Özkan, Cem Küçük, Nedim Şener, güvenlik uzmanları Abdullah Ağar ve Mete Yarar’ın da konuk olduğu programda Doğu Perinçek önemli tespitler yaptı. Perinçek, FETÖ’nün devletin ve ordunun içine sızmadığını, aksine siyasi iktidarlar tarafında yerleştirildiğini anlattı: “Meseleyi, FETÖ’nün devletin içine sızması diye tanımlamak çok yanlış. Sızma yok devletin içine yerleştirme var. 1980’li yıllardan başlayarak Turgut Özal’dan, Tansu Çiller’den başlayarak bu zamana kadarki Amerikancı iktidarlar, FETÖ’yü devletin ve ordunun içine yerleştirmiş. Başta MİT tarafından olmak üzere çok sayıda istihbarat raporu hazırlanmış, hükümetlerin önüne getirilmiş. İşte 1996 yılında Sönmez Köksal imzalı MİT raporunda açık açık yazılmış. O raporlara rağmen kimse üzerine gitmiş mi? Hayır. Bırakın üzerine gitmeyi FETÖ lideri, Cumhurbaşkanlarıyla, Başbakanlarla görüşmüş, ödüller vermiş.”

istanbul Times Haber Merkezi  /  Hüseyin Çetiner 

FETÖ’NÜN ABD TARAFINDAN ÖRGÜTLENMESİ

Perinçek, FETÖ’nün aslında Türkiye’nin Atlantik karşısındaki bağımsızlık sorunuyla bağlantılı olduğunu ifade etti: “Son olarak da AK Parti iktidarında Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk kumpaslarında Kemalist, vatansever subaylar hapislere atılmış. ABD Türk subaylarını esir etmiş. Yerlerine FETÖ’cüler atanmış. Orgeneral, Korgeneral, Tümgeneral rütbelerine kadar yükselmişler. O FETÖ’cüler 15 Temmuz darbesini yönetmiş. Böyle bir sızma olur mu? Doğrudan, bilinçli olarak yerleştirilen bir Gladyo. Glayo’nun merkezi de 1945’lerden beri ABD ve NATO. İşte bu nedenle FETÖ’den Gladyosu’ndan tamamen kurtulmada sorumluluk önce Türkiye’nin siyasi iktidarına düşüyor. Amerikan emperyalizmine ve NATO’ya karşı tam bağımsız bir ülke olan Türkiye’de ABD, bir daha darbeler tezgâhlayamaz.”

FETÖ’CÜLERİN EZİLMESİNDE KRİTİK ROL TÜRK ORDUSUNUNDUR

Vatan Partisi Genel Başkanı, 15 Temmuz Amerikancı - FETÖ’cü darbe girişiminin bastırılmasında Türk Ordusunun rolünü küçümseyenlere tepki gösterdi. Perinçek başta dönemin Genelkurmay Başkanı Em. Org. Hulusi Akar olmak üzere, vatansever komutanların ve görevdeki bütün askerlerin FETÖ’nün yenilmesinde en kritik rolü oynadığını belirtti: “İlk olarak Sayın Hulusi Akar’ın FETÖ’cülerin önüne koyduğu bildiriyi imzalamaması çok önemlidir. Kendisini ölümle tehdit etmelerine rağmen FETÖ’ye boyun eğmedi. TSK’nın emir komuta iradesini teslim alamadılar. Darbe girişimin ilk anlarından itibaren darbeyi TSK’nın yapmadığı görüldü. Vatan Partisi Genel Başkanı olarak o gece ilk görüntülü açıklamayı yaptığımda buna vurgu yaptım. ‘Bu kalkışmanın TSK ile hiçbir ilgisi yoktur. Komuta kademesi, TSK bu Amerikancı-Fethullahçı kalkışmayı Türk Milletiyle birlikte ezecektir, bozguna uğratacaktır.’ diye seslendim. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında TSK içinde küçük bir grubun girişimde bulunduğuna dikkat çekti.

TANKA KARŞI TANK, UÇAĞA KARŞI UÇAK

Orduya sahip çıkmanın darbe vb. tehlikeleri bertaraf etmede stratejik önemde olduğunu belirten Perinçek şöyle devam etti: “Ayrıca, tank, tankla durdurulur, uçak uçakla engellenir. FETÖ’cülerin, yeterli tank ve asker temin edememeleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirememeleri, Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki direniş, FETÖ’cüler uçak kaldırmasın diye Akın Üssü’nün pistinin vurulması… Hepsi Mustafa Kemal’in askerlerinin vatanseverliği sayesindedir. Burada elbette hem milletimizin meydanlara çıkması, hem polisimizin direnişi ve toplamdaki birliktelik çok etkilidir. Bunları birbirinden koparırsanız, milleti ordusuyla karşı karşıya gibi gösterirseniz çok ciddi yanlış yaparsınız. Bugün Türk Ordusunun arkasında durmak, Türkiye’yi her türlü tehlikelerden kurtarmanın garantisidir.”

FETÖ’YLE MÜCADELEDE KÜLTÜREL BOYUT

FETÖ’nün toplumda bir daha kök salmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Perinçek bunun için insanlarımızı eğitecek, aydınlatacak Cumhuriyet eğitiminin belirleyici olduğu kaydetti: “ Devletin açıkladığı rakamlara göre yaklaşık 1 milyon kişi FETÖ ile bağlantılı görülmüş. Bu sayı bize FETÖ’nün toplumdaki ideolojik hakimiyet alanını veriyor. İnsanı dönüştürmediğimiz sürece o zemin kendini yeniliyor. Geçmişteki 31 Mart, Şeyh Sait, Seyit Rıza, Menemen isyanları bunun örneği. Atatürk çok güzel formüle etmiş. Türkiye şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar ülkesi olamaz. Ne mensubu? Cemaat ve tarikat mensubu. Türkiye’yi bu sözde küçük padişahlardan kurtaracağız. Cemaat ve tarikatları kapatmakla da olmaz. Yalnızca polisle, yargıyla bunlardan kurtulamazsınız. Aydınlanma, Cumhuriyet eğitimi ile ideolojik dönüşüm olmak zorunda. Atatürk buna Halk Evlerini, Köy Enstitülerini kurarak başlamış ve de başarılı olmuş. Bizim de toplumumuzu Cumhuriyet eğitimiyle aydınlatmamız lazım. Bu şekilde cemaat ve tarikatların ağına düşmeyecek modern yurttaşlar yetişir.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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