Önce 10 Bin Yıl Hapis Sonra Tahliye Daha Sonra Yine Tutuklama Kim Bunu İzah Edecek ?

Adnan Oktar davasındaki gelişimler baş döndürücü

11 Temmuz 2018 tarihindeki polis operasyonuyla 236 kişi göz altına alındı.

13 Aralık 2019 tarihinde 91 kişi İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararla tahliye edildi, 84 kişinin ise tutukluluğuna devam kararı verildi.

11 Ocak 2021 tarihinde Silivri’de gerçekleştirilen duruşmada, 84’ü tutuklu 215 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Sanıklara çeşitli yıllarda cezalar verilirken İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar ve yönetici olarak nitelendirilen 16 sanığı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

15 Mart 2022 tarihinde ise yeni bir gelişme yaşandı ve dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, “eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması” sebebiyle yerel mahkemenin mahkumiyet kararını esastan bozdu. Ayrıca toplam 68 tutuklu sanığın tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak sanıkların tahliyesine, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

22 Mart 2022’de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. İtirazda, 68 sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılması ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

24 Mart 2022’de Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklama talebi İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi tarafından reddedildi ve karar bir üst mahkemeye taşındı. Savcılık 2. Kez itiraz etti ve Dosya BAM 2. Ceza Dairesine gitti.

28 Mart 2022’de ise itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 7 sanığın tahliyesine yönelik itirazı reddetti ve 68 sanıktan 61’i hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. 1. Daire, 1 yıla yakın bir sürede 550 klasörlük dava dosyasını incelemiş ve bir değerlendirme yapmıştı, 2. Ceza Dairesinin 2 gün gibi çok kısa bir sürede karar vermesi dikkati çekti.

Haklarında yakalama kararı çıkan sanıkların Vatan Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldukları görüldü. Bazılarının sosyal medyadaki açık kaynaklarda ve basında yer alan açıklamalarında, “Adnan Oktar cezaevindeyken kendilerinin de içeride olmalarından bir şikayetlerinin olmadığını” ifade ettikleri öğrenildi.

Son olarak da Adnan Oktar’ın 4 avukatı da gözaltına alındı. 3’ü serbest bırakılırken Avukat Sinem Mollahasanoğlu müvekkilinin 35 yıllık bir arkadaşına sevgilerini ilettiği iddiasıyla tutuklandı.

İlgililer bunun savunmayı engellemek için yapılmış bir girişim olduğunu, avukatlarının sırf mesleğini icra ettiği için tutuklandığını, kendilerini hakim ve savcı yerine koyan bazı basın mensuplarının yaptığı yargısız infazlarla insanların hayatlarının karartıldığını ifade ederek, temennilerinin herkes için adaletin uygulanması olduğunu belirttiler.

SON TAHLİLDE NE OLDU ?

Yargıda verilen bazı kararlar halkın kafasını karıştırıyor. Kısa bir sure Önce Adnan Oktar grubu olarak bilinen bazı tutuklu kişiler serbest bırakılmıştı.

Yeniden Tutuklama kararı gelince bazı hukukçular 1.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 1. Ceza Dairesi'nin 15 ayda incelediği 600 klasöre yakın dava dosyasını 2 gün içerisinde nasıl inceledi ve tutukluluk kararı aldı sorunu sordular.

1.Daire'nin tahliye kararı ile birlikte bazı kesimlerin rahatsız olmaları sonucu yeniden tutuklama kararı verildiği iddiaları var.

Dava dosyası ile alakalı bilgi sahibi olan bazı kesimler hukuken geçersizliği devlet birimleri tarafından teyit edilmiş iddiaları sanki hiç ispatlanmamış birer gerçekmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışmaları sonucu tahliye kararı üzerinden yargıyı yıldırmaya ve adeta verdikleri karardan pişman etmeye çalışan bazı kesimlerin TCK'nın hangi kanunlarına dayanarak bunu yaptıklarını sorular.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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