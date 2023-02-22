Nurdağı'ndaki Aşevi İnşasında Sona Gelindi

Zeytinburnu Belediyesi, Gaziantep Nurdağı’nın yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarını bölgeye seferber etmeye devam ediyor. Depremzedeler için kalıcı olacak aşevinin temellerini geçtiğimiz hafta atan Zeytinburnu Belediyesi, inşaatı büyük ölçüde tamamladı. Kısa süre sonra depremzedelere hizmet vermesi planlanan aşevinde, günde 10 bin kişiye kadar sıcak yemek servisi yapılacak.

“KARDEŞLERİMİZE ‘AFİYET OLSUN’ DEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ”

Nurdağı’ndaki kardeşlerimize “afiyet olsun” dememize çok az kaldı diyerek aşevi inşaatının çok yakında tamamlanacağı bilgisini veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Gaziantep Nurdağı’ndaki ekibimiz nerede eksik varsa oraya koşuyor. Kalıcı, sağlıklı bir yardım organizasyonu oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bunlardan en önemli olanı tabii ki de sıcak yemek hizmeti. 1 hafta önce temellerini attığımız kalıcı aşevini kısa süre sonra hizmete açıyoruz. Kardeşlerimiz burada sıcak yemeklerini afiyetle tüketecekler.” dedi.