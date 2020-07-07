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Milletvekili Emecan : Barolar Bölünemez...

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar EMECAN'ın, Baroların bölünmesi Kanun Teklifi hakkında yaptığı basın açıklamasını aynen yayınlıyoruz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Temmuz 2020 Salı 20:26
Milletvekili Emecan : Barolar Bölünemez...
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Basın Açıklaması

BAROLAR SADECE BARO OLMAKTAN İBARET DEĞİLDİR.. BAROLARIN BÖLÜNMESİ TOPLUMUN HER KESİMİNİN SAVUNMA HAKKINI ELİNDEN ALACAKTIR.

AKP’nin yargı bağımsızlığına son darbe girişimi olan çoklu Baro oluşturmaya ve Barolara bölmeye dönük getirmiş olduğu kanun teklifi, 4 gün boyunca, 52 saat sabahlara kadar süren ve 296 milletvekilinin görüşlerine yer verilen tartışmalar sonucu Adalet Komisyonunda maalesef kabul edilmiştir.

Anayasaya ve hukuk devleti ilkelerine aykırılığı ve bu teklifin bir FETÖ projesi olduğu tüm muhalefet tarafından dile getirilmesine karşın, AKP ve MHP iş birliği, eleştirileri duymazdan gelerek savunmanın çökertilmesi ve yargı bağımsızlığını tamamen yok edilmesine yönelik getirilen teklifi kabul etmişlerdir.

Tüm Barolar teklife karşı çıkarak, TBMM önünde günlerce bekleyerek, görüşlerinin alınması taleplerini dile getirmişlerdir. Bu talepler görmezden gelinerek, tüm dünyanın gözü önünde tarihe kara bir leke olarak geçecek görüşmelerle savunmaya darbe vurulmuştur.

İşsizliğin yüzde 30’lara yükseldiği, yoksulluğun her geçen gün etkisin daha fazla gösterdiği, sanayide üretimin durma noktasına geldiği, esnafın iflaslar yaşadığı, iş kazalarının, kadın cinayetlerinin her geçen gün daha da arttığı bir salgın döneminden geçmekteyiz.

Bu sorunlara ve her geçen gün daha da dibe vuran ekonomik krize çare üretecek yasalar üzerinde çalışmamız ve ekonomideki kara delikleri kapatmamız gerekirken, hakkını aramak zorunda kalacak olan Ayşe teyzelere, çiftçi Hasan amcalara, şiddet gören kadınlara, istismara uğrayan çocuklara, kısaca toplumun mağdur olan her kesimine bir darbe yapacak ve savunma haklarını elinden alacak yasaları çıkarmaya çalışan bir iktidar bloku ülkemizi felakete doğru sürüklemeye devam etmektedir.

Vatandaşın kendilerini hukuk önünde eşit hissetme ve devletine güven duyma oranları da gün geçtikçe düşmektedir. Hukukun yerle bir edildiği ülkemize yatırımcı gelmemekte, en yüksek borçlanma faizleri ile bile ülkemiz borçlanamamaktadır.

Bütün bu gerçekler ortada iken, AKP Genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı, baskı ve zor yoluyla sindiremediği baroları, ‘yasal düzenleme’ yoluyla işgal etmek ve iktidarı eleştirmeyen, halkın haklarını koruyup gözetmeyen, kendi yandaşı barolarını kuracak düzenlemelerle baroları kontrol etmek istemektedir.

Konunun asıl muhatabı ve tarafı olan baro başkanlarının ise tek cümle görüşleri alınmazken, insanlık dışı müdahalelerle, TBMM kapısında bekletildiler, Toplantı ve Gösteri Hakları” engellendi, aç, susuz ve temel insani ihtiyaçlarını gidermekten yoksun bırakıldılar, kısaca iktidarın zulme uğradılar.

Bütün bunlar, iktidarın ülke yönetmedeki geldiği çaresiz noktayı ve çöküşü gösteriyor. Bizler bütün demokratik haklarımızı kullanarak halkımızın gerçekleri görmesi mücadelemizi sürdürmeye ve iktidar blokunun yıkım yasalarını engelleme çabalarımıza devam edeceğiz.

AKP iktidarının baskıcı, otoriter ve zulüm yönetiminden halkımızı kurtaracağız.

Emine Gülizar EMECAN   /İstanbul Milletvekili

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