Kızıldüz aydınlığa kavuştu

Hadımlı Köyüne 3 Kilometre uzaklıkta bulunan Kızıldüz semtine yerleşim yapan köylüler mesafeden dolayı yıllardır elektriksiz bir hayat sürdürüyorlardı. H. Naci Salman ve İsa Karabulut’un öncülüğünde bir araya gelen Kızıldüz sakinleri öncelikle devletin ilgili kurumlarına müracaat ederek elektrik talep ettiler. Başta Aras Elektrik yetkilileri olmak üzere verilen cevaplarda sıfırdan bir trafonun konmasının çok maliyetli olacağı ve bu nedenle ev sayısının da istenilen sayıya ulaşması gerektiği yanıtı verdiler. Bu kapsamda gerek ev sayısındaki artış gerek araya giren Hadımlı Köyünden olan Yaşam Gazetesi İmtiyaz Sahibi Celal Karaali ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ın katkıları sonucu Kızıldüz semtine trafo konması ve Kızıldüz’de yaşayanlar ile birlikte bu hattan Hadımlı Köyü’ne de ihtiyaç halinde elektrik verilmesine karar verildi. Kızıldüz’ün Hadımlı Köyüne bağlı mahalle statüsüne kavuşmasına son imzayı atan ise Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş oldu. Karar verildikten sonra imalat aşaması ise yaklaşık bir yıl sürdü.

“BİZLERİ AYDINLIĞA KAVUŞTURDUNUZ”

Kızıldüz’ün konumu itibariyle Hadımlı Köyü’ne oranla daha sıcak iklime sahip olması, Tuzluca’ya daha yakın ve sulama suyu sorununun olmaması nedeniyle vatandaşların ev yapmak için tercih nedeni olduğunun altını çizen sakinler bölgenin yerleşim alanı olması hikayesini ise şöyle özetlediler;

“Kızıldüz bölgesi yukarıdaki özellikleri nedeniyle her zaman tercih edilen ve safiye yeri olarak bilinmiştir. Kızıldüz toprağının verimli olması nedeniyle tarım için de çok elverişli. Toprağının verimli olmasının yanı sıra sulama suyu sorununun olmaması da bölgeyi her zaman cazibe merkezi yapmıştır. İşte bu gerçekler ışığında Kızıldüz’de ilk yerleşim yerini yapan her ne kadar Oruç Tanrıverdi olsa da asıl kıvılcımı yakan Halil Turan olmuştur. Şöyle ki, Halil Turan 20 yıl öncesi çok zor şartlarda ve hepimize örnek olacak bir mücadeleyi başlattı. Tek başına ve ilk yıllar naylon çadır içinde yaşama mücadelesiyle bölgeye ağaç dikmeye başladı. Uzun süre bu zor şartlarda bölgede var olan ve herkese örnek olan Turan’ın bu mücadelesine yıllar önce bizler de dahil olduk ve uzun yıllar elektriksiz bir hayat sürdük.”

“CELAL KARAALİ, BİZİM KURTARICIMIZ OLMUŞTUR”

Kızıldüz sakinleri adına düzenlenen teşekkür yemeğinde ev sahibi konumunda olan H. Naci Salman ve İsa Karabulut yaptıkları açıklamada elektriğin ne kadar önemli olduğunun altını çizdiler. Uzun yıllar ve uzun uğraşlar sonrası kavuştukları elektriğin gelmesine vesile olanlara birer teşekkür plaketi de veren Salman ve Karabulut, “uzun uğraşlar sonrası resmiyete ve elektriğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta köyümüzün gururu ve sıkıştığımız her alanda kurtarıcımız olan Celal Karaali, Milletvekilimiz Şamil Ayrım, Köyümüz Muhtarı Zekeriya Karaali ve Özel İdare Genel Sekreteri Ferhat Akkuş başta olmak üzere bizleri aydınlığa çıkaran ve bu konuda her türlü yatırımı yapmaktan kaçınmayan Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem’e, Aras Edaş Iğdır bölge koordinatörü Özkan Kılıç’a, Proje Tesis Müdürü Metin Çam’a ve Proje Mühendisi Fatih Öner’e öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Kızıldüz sakinleri olarak bizler için yeni bir dönem başlamıştır ve Kızıldüz Hadımlı Köyü'nün değişen ve gelişen yüzü olacaktır” dediler.

ÇİĞDEM “HERKESİN ORTAK KARARI ÜRETMEKTİR”

Düzenlenen ödül töreninde yapılan hizmetin önemine vurgu yapan Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem “Devlet olarak imkanlarımız ölçüsünde köylümüze yol, su ve elektrik konusunda hizmetleri aksatmadan sağlamaktayız. Hepimiz şunu biliyoruz ki ülke olarak üretimden başka çaremiz yok. Bizler devletimizin tüm imkanlarını sizler için kullanmaya devam edeceğiz.” dedi.

AKKUŞ: HADIMLI KÖYÜ HER ZAMAN FARKINI GÖSTERMİŞTİR

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat akkuş ise kendisine verilen teşekkür plaketi aldıktan sonra yaptığı konuşmada Hadımlı köylülerinin her zaman farklı olduğunun altını çizdi. Akkuş, “Daha önce de uzun uğraşlar sonrası ünlendi köyünden Hadımlı’ya sulama suyu getirmiştik. O zamanda böylesi bir yemekli etkinlik yapılmış katkısı olanlara teşekkür plaketi verilmiştir. Takdir edilmek her zaman çok güzeldir ve her ne kadar işimizi yapmış olsak da insan olarak takdir edilmek bizleri de motive etmektedir. Bu anlamda Hadımlı Köyü ve Hadımlı köylüleri Iğdır genelinde hep farklı olmuşlardır. Bu farklı duruşa Gazeteci Celal Karaali’nin çok katkısının olduğunu da biliyorum” dedi.

TAZEGÜN: KARAALİ’NİN SAYESİNDE HADIMLI’YA ORMAN KAZANDIRDIK

Iğdır İl Orman Müdürü Taner Tazegün ise Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem ve heyetiyle birlikte ormana dönüştürülen araziyi gezdirdi. Çorak bir bölgeyi yıllar önce sıfırdan devralarak ormana nasıl dönüştürüldüğünü anlatan Tazegün, “Bu dağları önlü arkalı tamamını orman yaptık. Bu çalışma da yine Celal Karaali’nin katkısı ve mücadelesiyle oldu. Çekirdekten diktiğimiz tatlı ve acı badem çekirdekleri bugün gördüğünüz gibi insan boyunu aşmış ve meyve veriyor. İşte bu doğal güzellik ve yaratılan bu değerin mücadelecisi ve hayata geçireni her ne kadar bizler olsak da Celal Karaali olmasaydı bu hizmet kesinlikle olmayacak ve buraya ayrılan yatırım başka yere gidecekti. Bizler aldığımız bu sonuçla çok mutluyuz. Kısa süre sonra ise bu bölgeler Hadımlı köylülerinin bir anlamda gelir kapısı olacaktır” dedi.

KARAALİ: ÖNCE KIZILDÜZ’Ü SULAMA SUYUNA KAVUŞTURDUK

Kent Yaşam Gazetesi İmtiyaz Sahibi Celal Karaali kendisine takdim edilen teşekkür plaketini aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Öncelikle bazı gerçeklerin altını çizmek istiyorum çünkü insan hafızası unutuyor. Şöyle ki gördünüz bu dağlar, yamaçlar ve tepeler değim yerindeyse bundan 16 yıl öncesine kadar tam anlamıyla çıplaktılar. İşte 16 yıl önce ilk girişimim ve mücadelem bu dağların ağaçlandırılması adına oldu. Şöyle ki vatan sevgisinin öncelikle topraklarını ve doğayı korumakla mümkün olduğunu bilen biriyim. Şu gördüğünüz dağlar tepeler resmen çıplak kalmışlardı. Tüm engellemelere rağmen öncelikle buraların orman olması kararını çıkardık ve yatırım yaptırdık. Bu temelde Taner Tazegün’e çok teşekkür ediyorum. Sonrasında ise an itibariyle gölgesinde oturduğumuz ağaçlar buraya dikilirken sulama suyuna ihtiyaç vardı. Ve Kızıldüz sulama kanalının (tarihsel bir özelliği de var) uzun yıllar sonra yeniden hayata geçmesi için genel sekreter nezdinde girişimlerde bulunarak kanalın yeniden açılmasını sağladık. Tabi, bu konuda beni de hiç boş bırakmayan İsa Karabulut oldu. Su hayattır dedikleri gerçek burada görülmektedir. Su olmasaydı Kızıldüz de bu kadar yeşil ve bol meyveli olmayacaktı. Ve an itibariyle elektrikleri de geldi ve yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bunların yanı sıra yine 2009’da başladığımız ve 2012'de tamamladığımız Demirsıkan (ünlendi) köyünden bent alan tarihi özelliği olan Hadımlı Köyü sulama kanalını köyümüze getirerek akıttık. Ferhat Bey’in de dile getirdiği o çalışmamız 3 yıl sürdü ve yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda kanalın 900 metresi kapalı boru sistemi olmak üzere iş makinalarıyla resmen dağları yararak suyu Hadımlı'ya akıttık. O zaman da suyun akışına istinaden kurbanlar kestik teşekkür plaketleri verdik ve köylümüz 2012’de 35 yıl kapalı kalan kanalın yeniden faaliyete geçmesiyle hayat buldu. Ama sonrasında köylü köye kadar getirilen, suyu akıtılan kanalına sahip çıkmadı, çıkamadı ve şimdi yine kapalı. Yine, bunlara ilaveten su hayattır gerçeğiyle köyümüzün içme suyu yok denecek düzeydeydi ve bu suyu da Çiçekli Köyü’nden temin ederek köyümüze getirdik. Aslan Tanrıverdi’nin muhtarlığı döneminde muhtar ve duyarlı köylülerimizle el birliği yaparak Hadımlı Köyü’nü içme suyuna kavuşturduk. Demem O ki, ben yaklaşık 20 yıldır maddi, manevi tüm imkanlarımı kullanarak Hadımlı Köyü’ne hizmet ediyorum. Bunu Allah rızası için ve vicdanı olanların hayır duaları için yaptım. Tabi, bunları yapmak için de öncelikle insanın içinde köyüne, insana, hayvana ve doğaya karşı sevgi beslemesi şart.” İfadelerine yer verdi.

ZEKERİYE KARAALİ: MUHTAR OLARAK ELİMDEN GELENİ YAPTIM

Hadımlı Köyü Muhtarı Zekeriya Karaali de yaptı konuşmada organizeyi yapan Naci Salman ve İsa Karabulut’a teşekkür ederek, “Ben muhtar olarak köyümüzün ve köylümüzün sorunlarını çözmek için elimden geleni yaptım. Elektriğe kavuşmamıza ben de en az sizler kadar mutlu oldum. Köylüler olarak el birliği yaparsak daha güzel hizmetlerde buluşacağımıza inanıyorum. Hizmetin gelmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Merkezi - Kent Yaşam