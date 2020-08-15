banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
“Kıyıların işletme haklarının şirketlere devri kabul edilemez”
Son Dakika
“Kıyıların işletme haklarının şirketlere devri...
Kadın Muhtarlara ‘Yeşil Alanı Korudun Cezası mı Veriliyor ? "
Son Dakika
Kadın Muhtarlara ‘Yeşil Alanı Korudun...
Babacan Partisi'nİn İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Gürol Ayan'ı Atadı
Son Dakika
Babacan Partisi'nİn İstanbul İl Başkanlığına...
Turist Sayısı,Yıllık Yüzde 95 Azaldı
Son Dakika
Turist Sayısı,Yıllık Yüzde 95 Azaldı

“Kıyıların işletme haklarının şirketlere devri kabul edilemez”

Basına yansıyan haberlere göre; Muğla’da bulunan sahiller, plajlar, yat bağlama tesisleri, iskeleler ve koylar Anayasaya aykırı bir şekilde “Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi Anonim Şirketi” adlı özel bir kuruluşa devredilmiştir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:13
“Kıyıların işletme haklarının şirketlere devri kabul edilemez”
banner171

Haberlerde, “Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi Anonimi Şirketi”nin, Akkaya, Kadınazmağı, Akbük Koyu, Ölüdeniz, Belcekız, Kumburnu, Çalış, Şat Burnu, Sarıgerme Plajı, Kız Kumu, Datça İskele Plajı, Datça Kargı Koyu, Bodrum Gümüşlük Plajı, Bodrum Bitez, Datça Korubük, Karaincir, Marmaris, Karacasöğüt İskelesi, Fethiye Kayaköy, Gemiler Koyu, Datça Selimiye İskelesi, Göçek Fethiye Belediyesi Yat Bağlama İskelesi gibi turizm bölgelerinde yetkili kılındığı bilgisi yer almaktadır.

Antalya’da Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan Demre’ye bağlı Üçağız Mahallesinde yaklaşık 13 hektarlık denizalanı ve iskele, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 yıllığına MUÇEV Turizm Tic. Ltd. Şti.’ne kiralanmıştır.

Söz konusu bu tasarruf, “Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 65. maddesi, Danıştay kararları, Anayasa ve 2863 sayılı Kanuna aykırıdır.

“Kıyıları şirketlerin insafına bırakan” bu karar, yerel yönetimleri devre dışı bırakarak, denetim dışı işlemlere imkân sağlayacak, yeni ve kontrol dışı rant alanları yaratacaktır.

İktidar ve ortakları için yeni rant imkanları, çevre ve doğa için yıkım denecek olan bu karardan hemen vazgeçilmelidir. Yetkilendirilmiş şirketin yönetim kurulu yapısı da bu yöndeki endişe ve şüpheleri arttırmıştır.

Konuyla ilgili çıkan haberlere yönelik yetkili kurumlar tarafından şu ana kadar herhangi bir yalanlamanın gelmemiş olması kaygıları artırmıştır.

İddialar titizlikle incelenmeli, şüpheler giderilmeli ve kaygılar yanıtlanmalıdır. Gerçekleşmiş olması durumunda bu uygulama, başta Anayasa olmak üzere,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili tüm mevzuata aykırıdır. Eşsiz doğa güzelliklerinin yağmalanmasının önü açılmamalıdır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan İmamoğlu, Hacıbektaş'a Gidiyor
Başkan İmamoğlu, Hacıbektaş'a Gidiyor
Reis-i Cumhur’a Açık Mektup
Reis-i Cumhur’a Açık Mektup
Malatya Kuru kayısının başına çifte talih kuşu kondu
Malatya Kuru kayısının başına çifte talih kuşu kondu
İmamoğlu'ndan: “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
İmamoğlu'ndan: “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
Perinçek: Amerikancı FETÖ Sızmadı Devlete Yerleştirildi
Perinçek: Amerikancı FETÖ Sızmadı Devlete Yerleştirildi

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169