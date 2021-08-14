banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1447.64
ALTIN
487.57
DOLAR
8.5179
STERLİN
11.8532
EURO
10.0965
Koronavirüs 73 Milyon 500’ün Üzerinde Haberde Yer Aldı
Koronavirüs 73 Milyon 500’ün Üzerinde...
Sıcak Havalarda Beslenirken Serinlemek Mümkün mü?
Sıcak Havalarda Beslenirken Serinlemek Mümkün...
YKS Yerleşme Şansını Artırmak İçin 20 Ağustos Önemli!
YKS Yerleşme Şansını Artırmak İçin...
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter Yeni Bir Yolculuk”
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter...

Kastamonu İçin Yardım Tırı Yola Çıktı

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaca yönelik gıda, tekstil, temizlik ve sağlık ürünleri dolu tır Zeytinburnu’ndan yola çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:10
Kastamonu İçin Yardım Tırı Yola Çıktı
banner171
Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinin ardından yaraların sarılması için ülkenin dört bir yanından yardım seferberliği başladı. Sel felaketinin derinden etkilediği Kastamonu için harekete geçen Zeytinburnu Belediyesi, gıda, tekstil, temizlik ve sağlık ürünlerinden oluşan yardım tırını bölgeye gönderdi.
Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnulu İş Adamları olarak Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların günlük ihtiyaçlarına yönelik malzemeler taşıyan yardım tırını Zeytinburnu’ndan yola çıkardıklarını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Yardım tırımız İstanbul AFAD ve Kastamonu AFAD üzerinden irtibatlı olarak Kastamonu Bozkurt bölgesine gidecek. Bu yardım tırının hazırlanmasında emeği geçen Zeytinburnu Belediye’mize ve Zeytinburnulu İş Adamları’mıza teşekkür ediyorum. Bu görünmez felaket nedeniyle büyük zarar gören Kastamonu’daki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, afette yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 14.08.2021 10:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geç Ve Yanlış Müdahale Yangını Büyüttü
Geç Ve Yanlış Müdahale Yangını Büyüttü
Vatan Partisi Yangın İçin Seferberlik Başlattı
Vatan Partisi Yangın İçin Seferberlik Başlattı
İşbir Holding'den 1968 Adet Fidan Bağışı
İşbir Holding'den 1968 Adet Fidan Bağışı
Türkiye'ye Sağlık Turizmiyle Geleceklerin Dikkat Etmesi Gerekenler
Türkiye'ye Sağlık Turizmiyle Geleceklerin Dikkat Etmesi Gerekenler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 3 Yaşında
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 3 Yaşında

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169