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İstanbul'a Temmuz Ayında 301 Bin Turist Geldi

Turizm hareketliliğindeki yıllık bazdaki düşüşün devam ettiği Temmuz ayında, İstanbul’a 301 bin 930 yabancı turist geldi. Havayoluyla gelen turist sayısı yüzde 82,1 azalırken, denizyolunu tercih edenlerde 15,9 artış görüldü. Doluluk oranının yüzde 15 olduğu konaklama tesislerinde ortalama günlük oda fiyatı ise 71,2 Euro’ya karşılık geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Eylül 2020 Perşembe 12:30
İstanbul'a Temmuz Ayında 301 Bin Turist Geldi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, Temmuz ayını baz alarak, turizm sektöründeki yıllık değişimleri, İstanbul Turizm Bülteni Eylül 2020 sayısında inceledi. Değişiklikler rakamlara şöyle yansıdı:

Turistlerin yüzde 19’u Almanya’dan

Temmuz ayında İstanbul’a 301 bin 930 yabancı turist geldi. Hem İstanbul’a hem de Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı aylık arttı; yıllık, İstanbul’da yüzde 81,9, Türkiye’de 85,9’luk bir azalış gerçekleşti. Turistlerin yüzde 19’u Almanya’dan geldi.

Havayolu ile gelen azaldı

Temmuz’da havayolu ile 297 bin 640, denizyolu ile 4 bin 290 turiste ulaşıldı. Turist sayısı, aylık olarak, havayolunda yüzde 82,1 azalırken, denizyolunda yüzde 15,9 arttı. Ziyaretçilerin yüzde 65’i İstanbul Havalimanından, denizyolu ile gelenlerin ise yüzde 51’i Tuzla Limanından geldi.

Konaklamada yüzde 68,5 azalma

Konaklama tesislerine geliş sayısı, bir yılda yüzde 68,5 azalarak 371 bin 330 oldu. İstanbul’da konaklayan yabancı turist oranı, Temmuz 2019’da yüzde 70 iken, Haziran 2020’de yüzde 30’a düştü. Toplam geceleme süresi, yıllık yüzde 72,6 azalarak, 734 bin 700’e geriledi.

Otellerde doluluk oranı yüzde 15

Otellerde doluluk oranı, yıllık yüzde 80 azalarak yüzde 15 düzeyinde gerçekleşti. Doluluğun yüzde 5,1’ini yabancı, yüzde 9,9’unu yerli ziyaretçiler oluşturdu. Geçen yıl, doluluğun yüzde 76’sını yabancı turist oluştururken, bu yıl, yabancı turist oranı yüzde 34’e geriledi.

Ortalama günlük oda fiyatı 71,2 Avro

Ortalama günlük oda fiyatı, yıllık yüzde 19,6 azalarak, 71,2 Euro oldu. Aynı dönemde, toplam oda üzerinden hesaplanan odabaşı gelir ise yüzde 72,2 azalarak 18,5 Euro olarak kaydedildi.

Turizm Bülteni, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) verileri derlenerek hazırlandı.

Son Güncelleme: 10.09.2020 12:36
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