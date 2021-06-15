İstanbul'a İhanet Edenlerin Piri Murat Kurum'dur...

Bu başlık çok iddialı bazı okurlarım dayanağın nedir diye soracaklar. Onlar sormadan ben açıklayacağım zaten dayanaklarımı.

Murat Kurum’un İstanbul’a nasıl ihanet ettiğini anlayabilmek için 2005 yılından 2018 yılına kadar 13 sene boyunca TOKİ ve Emlak konut'ta etkin rol oynadığını ve İstanbul’da görev yaptığı kurum tarafından VERİLEN İMARLARI başlık olarak vermemiz yeterli dayanak olacak sanırım...

MURAT KURUM 'UN TOKİ VE EMLAK KONUT İLE İLGİLİ ÖZGEÇMİŞİ HAKKINDA MİNİK BİR AÇIKLAMA...

Murat Kurum 2005-2006 Ankara TOKİ uygulama daire başkanlığında uzman olarak işe başladı.

2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul uygulama daire başkanlığı Avrupa yakası uygulama şube müdürlüğü görevine getirildi.

2009 yılından 10 Temmuz 2018 yılına kadar T.C. başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın bir iştiraki olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş.Genel Müdürlüğü ve Yönetim kurulu üyeliğine atandı.

MURAT KURUM 2.670 YILDA İSTANBUIL’A VERİLMEYEN ZARARI 2005 İLE 2018 ARASINDAKİ 13 SENEDE VERDİ…

Bu satırların yazarı olarak 32 yıldır şehirlerin prensi İstanbul’a yaşam sürmeye çalışıyorum.

1989 yılından beri matbuat alemi’nin içindeyim. 6 Şubat 2008 den bu yana da Gazete, haber portalı, web,tv ve Youtube kanallarımız ile her gün çok yüksek bir okur/ izleyici kitlesine hitap ediyoruz.

İstanbul’da özellikle Avrupa yakasında TOKİ ve Emlak Konut’un özel yetkilerle donatıldığı için ilçe ve il belediyelerini devre dışı ederek verdiği imarların midemi bulandırdığı için 2009 yılından beri İstanbul Sel felaketinden bu yana TOKİ ve Emlak konut’un İstanbul başta olmak üzere mide bulandıran imarlar vermemesi için kapatılması gerekir demiştim.

Murat Kurum 2005’den bakan olarak atandığı 2018 yılına kadar TOKİ ve Emlak Konut’un BAS PARAYI AL İMARI Mantığı ile İstanbul’da yüzlerce projeye izin verdi. Bunların başında ATAKÖY SAHİLİNİ felç eden Kuzu Holding’in Sea Pearl projesi, Bakırköy’de Sümerbank’ın yerine yapılan PRUVA 34 Projesi, Zeytinburnu’nda Ağır Bakım’ın yerine yapılan BÜYÜKYALI Projesi,Basın Ekspres Yolunda taşkın sularının Deniz’e döküldüğü yerde KARAT 34 projesi başta olmak üzere İstanbul’da 2.670 Yıldır imar verilmeyen yerlere imar vere kumrun başında Murat Kurum olduğu için işte İstanbul’a ihanet edenlerin piri Murat Kurum’dur diyorum.

Tarih Boyunca En Çok Murat Kurum’un TOKİ ve EMLAK Konutta İdareci Olduğu Dönemde İstanbul’a İhanet Edildi?

M.Ö.669’dan 2005’e kadar yani 2.668 yıl içinde İstanbul’a Yapılmayan ihanetler ne yazık ki Murat Kurum’un 2005’den 2018’e kadar 13 yılda İstanbul’a ihanetlerin kralı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’da baktı ki kimse İstanbul’a yapılan ihanetler ile alakalı bir şey demiyor ya da deseler bile kontrol altına alınmış medya haber yapmadığı için sesini kimseye güçlü şekilde duyuramadıkları için kendisi:

21 Ekim 2017’de Esenler Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'ne katıldığı toplantıda aynen şunları söylemişti.

İstanbul ile ilgili konuşan Erdoğan, "Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır.

İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum" dedi

Erdoğan‘ın teşhisi gayet net açık ve güzel peki tedaviye geçmek için hukuk devletinde bu ihaneti yapanlar yargılanıp ihanet sayılan yapılar yerle bir edilmeyecek mi?

İHANET İLK AĞIZDAN İTİRAF EDİLİP KABUL EDİLDİ AMA NEDEN MUHALEFET BU KONUDA HİÇ BİR ŞEY DEMİYOR BUNU ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM…

Söz uçar yazı kalır demiş büyüklerimiz. İşte bizde M.Ö.669’dan Murat Kurum’un TOKİ ve Emlak Konutta görev aldığı 2005 yılına kadar geçen 2.668 yıllık İstanbul tarihinde 1204 ile 1261 yılları arasında toplam 57 yıllık LATİN İşgalinde bile İstanbul bu kadar tahrip edilmediğini samimi ve içten bir şekilde İstanbul’da yapılan yapılara bakan herkes anlar.

Örnek olarak Ataköy sahilinde aşağıda yönetim dönemleri yazılan hiçbir devlet 2005’den sonra yapılan yapılar gibi bir ihanete göz yummamıştı.

Osmanlı Devleti sadece 1 metre yüksekliğinde Ataköy sahilinde ordunun barut ihtiyacını karşıladığı minik bir yapı dışında orada hiçbir yapıya izin vermezken 2005’ den sonra Kuzu Grup’un beton yığını SEA PEARL başta olmak üzere diğer yapılardan, HYATT REGENCY Otel, YALI ATAKÖY ve yapılan diğer yapılar mide bulandırmaktan başka ne işe yarıyor ?

KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE İSTANBUL’DA HÜKÜM SÜREN DEVLETLER VEYA İMPARATORLUKLAR:

1-Antik Yunan Şehir Devleti M.Ö. 669 - M.Ö.196 Toplamda 473 Sene

2-Roma İmparatorluğu M.Ö.196 - M.S. 395 Toplamda 199 Sene

3-Bizans İmparatorluğu M.S.395 - M.S.1204 Toplamda 809 Sene

4-Latin İmparatorluğu M.S. 1204 - M.S.1261 Toplamda 57 Sene

5-Bizans İmparatorluğu (2.) M.S. 1204 – M.S. 1453 Toplamda 249 Sene

6-Osmanlı Devleti M.S. 1453 - M.S. 1918 Toplamda 465 Sene

Osmanlı Devleti 29 Mayıs 1453’ den 13 Kasım 1918’e kadar toplam kesintisiz bir şekilde tam 465 sene İstanbul’da adil bir hüküm sürdü.

7-İhtilaf Devletleri(İşgal) M.S.1918 - M.S.1923 Toplamda 5 Seneye yakın Devlerinin İstanbul işgali 13 Kasım 1918’de başladı ve 6 Ekim 1923 de son buldu. Bu da toplamda 4 sene 10 ay 24 güne denk geliyor.

8-Türkiye Cumhuriyeti 6 Ekim M.S. 1923 - M.S. 2002 Toplamda 79 sene Görüldüğü gibi 1923’ den 3 Kasım 2005 tarihine kadar yani Murat Kurum’dan önce geçen 82 yılda ülkemizde 57 tane hükümet kurulmuş...

Ülkemiz bazen bir CENT’e bile muhtaç olmuş ancak hiç bir hükümet sahilleri, dere yataklarını ve taşkın alanlarını imar’a açmak bir yana aklında dahi geçirmezken ne yazık ki Erdoğan’ın 21 Ekim 2017’de katıldığı bir toplantıda basının önünde’ BİZ İSTANBUL’A İHANET ETTİK HALEN DE EDİYORUZ’ dediği bir dönem de hiçbir muhalefet partisinin bu konuda sert ve halkın yüreğine su serpen açıklamalar yapmamasını anlamıyorum…

BU KONULARA “İSTANNBUL’UN KİBİR KULELERİ, İMAN YARABİDEN İMAR YARABBİYE” İSİMLİ ESERİMDE DETAYLI DEĞİNDİM…

Özellikle Bakırköy ilçesinin Ataköy semtinde son günlerde Sedat Peker’in de değindiği gibi

Bir bakan’ın oğlu ve yakının hangi Ali Cengiz Oyunları menfaat temin ettiklerini açıklıyor.

Gazeteci yazar olarak yıllardır Ataköy sahilinde Kuzu Holding’in yaptığı Sea Peral Projesinin adil ve doğru bir proje olmadığına dair yaptığımız yazılı ve görsel haberlerimizde dolayı Kuzu Holding akla hayale gelmeyen davalar açarak beni bunaltmaya çalıştılar. Ajansları beni alenen tehdit ederek ‘biz 250 gazeteciyi Dubai ‘ye götürmüş bir grubunuz sen kim oluyorsan da bizi eleştiren haber yapıyorsun’ demiştir.

Eserimizin basımı için kaynak arayışımız devam ediyor. Eserin yarısını Kuzu Holding’in Ataköy sahilinde kıyı kanununa muhalefet ederek yaptığı Sea Pearl projesi ile alakalı olacak.

Neden mi? Çünkü beni sindirmek için rekabet kuruluna bile şikayet ettiler… Hayatımda gitmediğim İzmir’in Dikili ilçesinde bile hakkımda dava açarak haberin yayından kaldırılmasını mahkeme aracılığı ile talep ettiler. Ancak mahkeme basın görevini yapmıştır diyerek açılan davayı RED etti.

Özetle Murat Kurum’un İstanbul’a 2005 ile 2018 yılları arasında TOKİ ve Emlak Konut 2018’den günümüze de Çevre Ve Şehircilik Bakanı olarak çevreyi mahvettiğini imar verdiği eserlerinin isimlerini vermek İstanbul’a İHANETİN BOYUTUNU ORTAYA KOYMAYA YETER…

Murat Kurum döneminde AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ VEYA BAS PARAYI AL İMARI MANTIĞI İLE YAPILAN BİNALAR yıkılıp eski haline gelene kadar veya BU FAKİR ölene kadar haklı mücadele devam edecek…

NOT: Murat Kurum bu kadar işi ben tek başıma yapmadım diyebilir. Sayın Kurum Kiminle İstanbul’a ihanet ettiğini söylerse hem gazetemizde hem de kitabımızda seve seve yayınlarız.

İstanbul Times / 15 Haziran 2021