İşbir Holding'den 1968 Adet Fidan Bağışı

KÜLLERİMİZDEN DOĞACAK YENİDEN KÖK SALACAĞIZ

İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Ülkemiz, Manavgat’ta başlayan ve birçok noktada devam eden orman yangınları ile mücadele ediyor. Çıkan yangınlarda vatandaşlarımız ve ormanlarda yaşamakta olan canlılarımız hayatını kaybederken, ormanlarımızda da ciddi zararlar meydana geldi. Ülkemizin içinde bulunduğu bu durum hepimizi derinden etkiliyor ve üzüyor. Sağlık çalışanlarına bulunduğumuz desteklerde ve çeşitli illerde meydana deprem felaketlerinde gösterdiğimiz tutumda olduğu gibi, bugün de İşbir Holding olarak ülkemizin ve milletimizin yanında olmanın sorumluluğu içerisindeyiz. Şu an TEMA Vakfı aracılığı ile ülkemizde zarar gören ormanlarımızın yeniden yeşertilmesi kapsamında kuruluş tarihimiz olan 1968 adet fidan bağışında bulunduk.

Şu an, ülkece birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken zamanlardan geçiyoruz. Umuyoruz ki, yeniden yeşil bir ülke ve güzel yarınlar için el birliği ile küllerimizden doğacak ve yeniden kök salacağız” dedi.

YARDIM ARAÇLARIMIZ YOLA ÇIKIYOR

Gültepe, “Tüm zor zamanlarda olduğu gibi bugün de, yangın felaketini yaşayan bölge halkına elimizden gelen desteği vermeye hazırlanıyoruz. Türk Kızılay’ı ile yaptığımız sürekli işbirliği ile yangından etkilenen ve zor durumda olan vatandaşlarımız için, içerisinde yatak ve uyku ürünleri bulunan yardım araçlarımız yola çıkmaya hazırlanıyor. Bugün yaptığımız bu bağış ve destekler, çalışmalarımızın henüz başlangıcını oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde yeni bağış ve iş modelleriyle tüketicilerimizde farkındalığı yükseltecek çalışmalar yapmayı ve bölge halkına yapılacak desteklerde yine rol almayı planlıyoruz.” dedi

ÇEVRE HASSAS NOKTAMIZ

İşbir Holding’in çevre konusunda oldukça duyarlı olduğuna değinen Gültepe son olarak “İşbir Yatak tarafında ISO TSE 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve karbon ayak izi ölçümleme çalışmaları gibi pek çok çevreci ve sürdürülebilir hareketin de öncüsü bir grup şirketiyiz. Sürdürülebilir bir yaşam için almamız gereken tüm sorumlulukları almaya devam edecek, bu konudaki vizyonumuzu yansıtacak yeni projelerin yanı sıra ülkemizin çevre konusunda atacağı tüm önemli adımlarda ve desteklerde öncü rol oynayacağız.” şeklinde vurguladı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)