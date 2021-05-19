İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı’na “genelge çağrısı”

“Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin”

Resmi törenin ardından İBB, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri anıta konuldu. Gençlerle anıt önünde bir araya gelen İmamoğlu, resmi tören öncesinde “genelge anonsu” yapılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, tepkisini, “Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar; yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp, gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip, beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Buradan çağrı yapıyoruz: Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin. Biz, karar verici yasama organına bu duyuruyu yapıyoruz. Bugünün Türkiye'sinde, bu kararı verecek olan Sayın Cumhurbaşkanı’na, yetkililere bunu duyuruyoruz” sözleriyle dile getirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Taksim - İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. İstanbul Valiliği’nin düzenlediği organizasyon öncesinde yapılan anonsta, resmi törenin, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. Maddesi”ne uygun olarak icra edildiğine vurgu yapıldı. Resmi tören Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. Resmi tören, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu’nun anıta çelenk koymasıyla sona erdi.

GENÇLERLE ANIT ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİ

Resmi törenin bitiminden sonra, İBB’nin organize ettiği etkinliğe geçildi. Bu bölümde, İBB’nin genç çalışanlarından Canem Kurtoğlu kısa bir konuşma gerçekleştirirken, İBB Spor Kulübü’nün karate dalında Ümitler Avrupa Şampiyonu olan sporcusu Zeynep Kökbiber, Atatürk için yazdığı şiiri okudu. Kurtoğlu ve Kökbiber’in sunumlarının ardından İmamoğlu, İBB çelengini zabıta mangası eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı. İmamoğlu’nun ardından, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sırayla anıta çelenk koydu. Çelenklerin anıta bırakılmasının ardından İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İBB üst yönetimi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, alanda bulunan İBB Spor Kulübü’nün genç sporcularıyla birlikte, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde anı fotoğrafı çektirdi.

“BEN, 16 MİLYONU TEMSİL EDİYORUM”

İmamoğlu, törenle ilgili değerlendirmelerini de anıtın önünde, gençlerin arasında yaptı. Tüm İstanbulluların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan İmamoğlu, resmi tören öncesinde yapılan “genelge hatırlatmasını” eleştirdi. “Bir genelge gereği, -ne yazık ki bir tanımlama var- bir tek çelenkle tören yapılıyor” diyen İmamoğlu, “Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar; yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp, gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip, beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Buradan çağrı yapıyoruz: Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin. Düşünsenize, İstanbul kentinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ben, buraya genelge gereği çelenk koyamayacağım. Ben, 16 milyon İstanbulluyu temsil ediyorum. Ya da siyasi partiler; Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve diğer partiler koyamayacak. Bu olmaz. Düzeltilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“HALK DA BUNU İSTİYOR”

“Günün konusu tabii ki bu değil” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“16 Mayıs'ta, İstanbul'dan büyük umutla yola çıkan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, gerçekten büyük baskı altında, büyük yılgınlık içerisindeki, yokluk içerisindeki bir halkı, büyük bir İnançla yola çıkartmış, kurtuluş mücadelesi verilmiş ve ardından güzel Cumhuriyet’i bize emanet etmişler. Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve o dönemde büyük mücadelenin içinde olan bugünkü 83 milyonun bütün atasının, dedesinin, ninesinin, şehitlerimizin, gazilerimizin hepsine büyük borcumuz var. Ruhları şad olsun. Hepsini minnetle anıyoruz. Umut ederiz ki, memleketimiz hiçbir zaman böyle bir mücadelenin içerisinde asla olmasın; olmayacak da. Bu konuda Atatürk, o kadar çağdaş bir görüşe sahip ki, memleketinin geleceğini 23 Nisan'da çocuklara, 19 Mayıs'ta da gençlere emanet etmiş. Cumhuriyetimiz hala genç. 100 yılına gidiyor. 2’nci 100 yıla hazırlık yapıyor. Bu manada hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Gençlerin bu inancını, buradaki buluşma içerisindeki duygularını, keyfini gördükçe, biz de aynı umutla geleceğe bakıyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Umut ederiz, bu bayramların kutlanma biçimini de en güzel şekliyle, bir arada, yani devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının bir arada olduğu bayram kutlama nizamını bir an önce getirmelerini diliyorum. Bence bunu, halk da istiyor.”

TÖRENDEN SONRA İSTİKLAL TURU

İmamoğlu, kendisine yöneltilen, “Törenin ardından davet ettiniz mi resmi törene katılan görevlileri” sorusuna ise, “Tabii ki. ‘Biz burada töreni devam ediyoruz’ dedik. Tabi bürokrasiye bizim bir şey diyecek halimiz yok. Onlar, bir genelgeyi uyguluyorlar. Onlarla bir mücadelemiz yok. Biz, karar verici yasama organına bu duyuruyu yapıyoruz. Bugünün Türkiye'sinde, bu kararı verecek olan Sayın Cumhurbaşkanı’na, yetkililere bunu duyuruyoruz. Biz, bu şekilde kutlanacağını bildiğimiz için bütün siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak davet yaptık. Teşekkür ediyoruz; katılım gösterdiler. Bütün siyasi partilere; Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İYİ Parti'ye, AK Parti'ye, MHP’ye, bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Zaten olması gereken bu. Ama bu sorumluluk bize değil, yani genel olarak ülkemizin bu kutlama biçiminin şekillenmesi açısından düzenlenmeye ihtiyacı var. Duyurum o yönde” yanıtını verdi. İmamoğlu, törenin ardından, Taksim Meydanı’ndan Odakule’ye kadar yürüdü. İstiklal Caddesi boyunca esnafı selamlayan İmamoğlu, vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)