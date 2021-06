İmamoğlu, Malatya’da konuştu: “İstanbul’u 16 milyon insanın iradesi yönetiyor artık”

BATTALGAZİ / MALATYA



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi de Malatyalı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın davetiyle kente geldi. Havaalanından itibaren yoğun bir ilgiyle karşılanan İmamoğlu, Battalgazi’deki CHP Malatya İl Başkanlığı önünde Malatyalılarla buluştu. İmamoğlu’na Malatya gezisinde; Ağbaba ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, milletvekilleri Abdurrahman Tutdere, Gürsel Erol, Polat Şaroğlu ile CHP PM üyesi Eren Erdem ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi eşlik etti. Otobüs üzerinde gerçekleştirilen konuşmaların ilkini gerçekleştiren CHP Malatya İl Başkan Enver Kiraz, ziyaretinden dolayı İmamoğlu’na teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner



AĞBABA: “İMAMOĞLU, HER TÜRLÜ

BASKIYA RAĞMEN HİZMET EDİYOR”



Hemşehrilerine seslenen Ağbaba ise, İmamoğlu’nun seçimlerden önce kendisine, Malatya’yı ziyaret sözü verdiğini aktardı. Sözünü tutan İmamoğlu’na teşekkür eden Ağbaba, “O, İstanbul seçimlerini kazanarak, İstanbul’da Millet İttifakı’nın bayrağını dikerek; sadece İstanbul’a değil, Türkiye’ye umut oldu. Verdiği mesaj açıktı: ‘Türkiye, birden büyüktür. Türkiye, bir kişiden ibaret değildir’ dedi. Şimdi de her türlü baskıya rağmen, boyun eğmeyerek, diz çökmeyerek 16 milyonluk İstanbul’a ayırmadan hizmet ediyor. Bazen, elini arkasına bağladı diye soruşturma açıyorlar; bazen sütü halka dağıttığı için soruşturma açıyorlar… Ama söz verdi İstanbullulara. Dedi ki; ‘Bedeli ne olursa olsun, İstanbul’u hizmet edeceğim.’ Seçimlerde verdiği sözü yerine getirip, aramızda olan Ekrem İmamoğlu’na Malatyalılar adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU: “ALLAH’INA KURBAN MALATYA”



Ağbaba’nın ardından konuşan İmamoğlu, alanda toplanan Malatyalıları, “Allah'ına kurban Malatya” sözleriyle selamladı. Yarın Gaziantep'te olacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Gaziantep'te, 3 gün Türkiye'nin yerel yönetimler değişimine nasıl imza attığımızı ve nasıl güçlü bir yol yürüyeceğimizi, çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde konuşacağız” bilgisini paylaştı. Yerel seçim döneminde kendisine verilen destek için teşekkür eden İmamoğlu, “İstanbul, dünyanın en güzel ve en kadim şehri. Ama aynı zamanda İstanbul, Türkiye'nin lokomotifi. İstanbul'da iyi şeyler olursa, iyi biliyorum ki memleketimizde de çok güzel şeyler olacaktır. Dolayısıyla bu sorumlulukla gece gündüz tüm gençliğimizle tüm heyecanımızla çalışmaya devam ediyoruz ve çok başarılı olacağız; hiç kuşkunuz olmasın” dedi.



İNÖNÜ VE ÖZAL’I UNUTMADI



Konuşmasında, her ikisi de Malatyalı olan merhum Cumhurbaşkanları İsmet İnönü ve Turgut Özal’ı rahmetle anan İmamoğlu, “Böylesi iki insanı, bu ülkeye hediye etmiş bir şehrin bireyi olmakla gurur duymalısınız. Geçmişinde böyle güzel insanları yetiştirmiş ve o insanların yaptığı güzel işlerle gurur duymuş Malatyalılara diyorum ki; ‘Ben de yapacağımız güzel işlerin ülkemizin her yanında en iyi biçimde hissedilmesini sağlayarak, Malatyalıların İstanbul’da gurur duyduğu bir kardeşi ve bir hemşerisi olmak istiyorum” dedi. Malatya’dan sonra Hekimhan, Arguvan ve Arapgir ilçelerine de ziyaretler gerçekleştireceğini belirten İmamoğlu, “Üç belediyemizle de iş birliklerimiz olacak. Onlara güzel katkılarımız olacak. Ve her yerde söylüyorum: Beni Türkiye’nin hangi belediye başkanı ziyaret ederse, başımızın üstünde yeri var. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın” diye konuştu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kendisini aradığını, il dışında olduğunu aktardığını ve kendisine “Hoş geldiniz” dediğini paylaşan İmamoğlu, “Burada olmadığı için buluşamıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“ASLA VAZGEÇMEYEN KARAKTERİMİZİN FARKINDA DEĞİLLER”



Türkiye’nin makam sahibi insanlardan “ahlak, adalet ve vicdan” beklentisi olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Halkının önünde saygıyla eğilen, onur duyan kişilikli insanlar talep ediyor. Hukuksuz, adaletsiz zeminlerle ilişki kurmayan, her anını ülkesinin vatandaşına hizmet etmekle geçiren yöneticilere ihtiyacı var. İnsan ayır etmeyen, inancına, yaşamına etnik kökenine bakmaksızın bu milletin birliği ve beraberliği için sonsuz mücadele eden yöneticilere ihtiyacı var. Bunu istiyor” şeklinde konuştu. Ekonomik zorlukları ve pandemi sürecini, kol kola aşmak zorunluluğu olduğunun altını çizen İmamoğlu, şu uyarılarda bulundu:



“Kol kola olmayı başarabilmemiz için de ülke yönetiminde ve siyasette, bu bahsettiğim kimlikte, kişilikte insanlar olması lazım. Ama biz, zorluklar yaşıyoruz. Devletin işi mi öncelik; birilerinin kibri ya da birilerinin öç alma duygusu mu öncelik? İstanbul’u kazandık. Kim kazandı İstanbul’u? 16 milyon insan kazandı. İstanbul’u bir kişinin dudakları arasından çıkacak cümle yerine, 16 milyon insanın iradesi yönetiyor artık. Siyasi beklentileri olmadı diye bir şehrin önceliklerini öncelemeyen bir akıl, bizimle mücadele ediyor. Çok belediyemizle mücadele ediyor. Ama bir karakterimizin farkında değiller: Asla vazgeçmeyen karakterimiz.”



“BİZE YAPILAN OLUMSUZLUKLARIN HİÇBİR KIYMETİ YOK”



Yola, “En demokrat, halkçı ve özgürlükçü Belediye Başkanı” olma hedefleriyle çıktığını kaydeden İmamoğlu, “Her etnik kökenin insanının karşılık bulduğu bir Belediye Başkanı göreceksiniz. Liyakatle yönetilen bir belediye göreceksiniz. Her gencin umutla yaşadığı bir Belediye Başkanı göreceksiniz. Onun için, bizimle nasıl mücadele ederlerse etsinler; hiç görmüyoruz. İnanın, bize dair yapılan birtakım olumsuzlukların, zihnimizde ve gözümüzde hiçbir kıymeti, değeri yoktur. Başarılı olacağız. Bu başarımızı, Malatya ile paylaşmaya geldik. İyi ki varsınız. Biz il başkanlığımızı ziyarete geldik. Ama sizler, bizi öyle güzel kucakladınız ki; ne mutlu bana. Sizleri çok seviyorum. Ülkemi çok seviyorum. Ülkemin insanlarını çok seviyorum. Allah, bizi, İstanbul’umuza ve bizim bütün ülkemizin her köşesinde destekleyen vatandaşlarımıza mahçup etmesin. Unutmayın, her şey çok güzel olacak” diye konuştu.



İYİ PARTİ İL BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ



Konuşmasının ardından, yoğun ilgi altında CHP Malatya İl Başkanlığı’na geçen Ağbaba, Adıgüzel, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, burada bir süre soluklandı. Gençlik kolları üyeleriyle fotoğraf çektiren heyet, otobüsle Malatya turu attı. Malatyalılar, kendilerini selamlayan İmamoğlu’na yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, kentteki ikinci ziyaretini İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’na yaptı ve İl Başkanı Süleyman Sarıbaş ile bir araya geldi. İYİ Parti ziyaretinin ardından Malatya sokaklarına dönen heyet, zaman zaman otobüsten inip esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen İmamoğlu, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, bu günleri hep beraber aşacaklarını söyledi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)