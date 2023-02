İmamoğlu: Giresun'a da Hizmet Götürdü

İMAMOĞLU: ŞU DAĞLARA, ŞU TEPELERE, ŞU GÜZEL GİRESUN'UN O SARP KAYALIKLARINA BAKIN. BURANIN ÇOCUĞU BEN, YILGINLIK YAPAR MIYIM? BUNLARA PES EDER MİYİM? ETMEM, ETMEYECEĞİM”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Giresun turu, Piraziz’de başladı. Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu’nu makamında ziyaret eden ikiliye, İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek İmamoğlu da eşlik etti. İmamoğlu, belediye ziyaretinin ardından kendisini bekleyen Pirazizlilere kısa bir konuşma yaptı. Piraziz ve Giresun'da olmaktan dolayı mutluyum ve gururlu olduğunu belirten İmamoğlu, “Türkiye'mizin her noktasında güzel izler bırakmaya, İstanbul'umuzun her katkısını bütün cennet vatanın her köşesine hissettirmeye özenli bir gayret gösterdik. Piraziz'e çok özlemli bir projeyi hediye etme arzumuz vardı. Sonuna yaklaştık. Şimdi kıymetli Belediye Başkanımla orayı teftiş edeceğiz. İnşallah çok yakın zamanda sizlerin hizmetine girecek olan hem güzel bir parkı hem de içindeki sosyal tesis alanını, sizlere, İstanbul halkı adına hediye etmenin gururunu yaşıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Piraziz - Giresun Merkez

PİRAZİZ’DE KONUŞTU: “SIRTIMI YASLADIĞIM KARADENİZLİ HEMŞEHRİLERİMİN ONLARA VERDİĞİ CEVABI UNUTTULAR”

“Haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı dayanışma içerisinde milletimizle bir arada olmaya da geldim” diyen İmamoğlu, “İnsanlar, milletimizin iradesini yok sayanlara büyük bir cevap verecek. Nunu hissediyorum. Halkın, karar verdiği bir hususu, ‘Ben bunu tanımam. Ben bunu yok sayarım’ diyen kibre karşı, milletimizin özgürlük duygusuyla, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ duygusuyla hareket edeceğini biliyorum. Ve bu hukuksuzluğa karşı hepinizin en üst seviyede cevap verdiğinizi ve vereceğinizi biliyorum. Bunlar neyi unuttular? Mayıs 2019’da seçimi iptal ettiklerinde sırtımı yasladığım Karadenizli hemşehrilerimin Karadeniz'de onlara verdiği cevabı unuttular. Hem Ordu’da unuttular hem Giresun'da unuttular, Trabzon'da unuttular, İstanbul'da. Ama bu sefer eminim ki hepiniz, öyle büyük bir cevap vereceksiniz ki, hayatları boyunca unutamayacaklar” ifadelerini kullandı. Torun, İmamoğlu ve Görgülüoğlu, İBB’nin katkılarıyla tamamlanma noktasına gelen 100. Yıl Cumhuriyet Parkı’nda da vatandaşların yoğun ilgisi altında incelemelerde bulundu.

GİRESUN’DA İMAMOĞLU İZDİHAMI

Piraziz’den Giresun’a geçen Torun ve İmamoğlu, cuma namazını Hacı Miktat Camii’nde kıldı. Cami çıkışında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu, zaman zaman izdihama varan ilgi altında Atatürk Meydanı’na ulaştı. Meydanı dolduran vatandaşlar, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulunurken, ellerindeki Türk bayraklarıyla görsel şölen yaşattı. Torun ve İmamoğlu’na, Giresun’da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, CHP Giresun milletvekili Necati Tığlı ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül eşlik eşlik etti. Altılı masa partilerinin Giresun il başkanlarının da destek verdiği İmamoğlu, meydanda bir konuşma yaptı. Giresun’a, İBB olarak katkı verdikleri projeleri yerinde görmek için geldiğini belirten İmamoğlu, “Önce Piraziz'e uğradık. Orada çok özel bir parkı, çok özel bir tesisi hizmete açmanın arifesinde, kontrolümüzü yaptık. Buradan Tirebolu'ya devam edeceğiz. Tirebolu'da da Giresun'un bu meydanı gibi nitelikli, nefes alabileceğiniz bir meydanı toparladık. Hep birlikte orada olacağız ve açılışını yapacağız. Ardından, çok başarılı Eynesil Belediye Başkanımızın misafiri olacağız, oradaki hizmetlerini dinleyeceğiz. Ve iş birliklerimizin sonuçlarını ve yarınları konuşacağız” dedi.

“500’ÜN ÜZERİNDE BELEDİYEYE KATKI SUNUYORUZ”

Türkiye genelinde 500’ün üzerinde belediyeye İBB olarak katkı sundukları bilgisini paylaşan İmamoğlu, “İstanbul, 16 milyonluk bir kent. Bu güzel kent İstanbul, Türkiye'nin her yerinden insanıyla harman olmuş ve dünyanın en güzel şehri haline gelmiş. Dolayısıyla sadece İstanbul'a hizmet etmek, İstanbulluya hizmet etmek anlamına gelmez. Onun için bilgimizle, birikimimizle, gücümüzle Türkiye'nin neresi olursa olsun katkı sunma konusunda özenli çaba gösteriyoruz. İnanınız ki sadece CHP’li belediyeler ya da İYİ Partili belediyeler değil, sadece altılı masada olan partilere tabi belediyeler de değil, bütün siyasi partilerin belediyelerine katkı sunuyoruz. Sonuçta bu memleketin her belediyesi, her belediye başkanı bizim. Tabii bizden katkı alan bu belediyelerin isimlerini açıklamıyoruz; başlarına bir şey gelir, yarın görevden alırlar” ifadelerini kullandı.

“16 MİLYON İSTANBULLUNUN OYUNU ALMIŞ GİBİ ÇALIŞIYORUM”

“İstanbul'da ben ne diyorum? ‘16 milyon İstanbulluya hizmet ediyorum’ diyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“O zaman diyorlar, ‘Kardeşim, sen 16 milyon insandan oy almadın ki.’ ‘16 milyon insandan oy almadın’ diyen düşünceden değiliz biz. Hepiniz zarfı atıyorsunuz ya, o sandığa atılan oylar, o sandıkta karıştı. Ben diyorum ki kalben, ‘16 milyon İstanbullunun oyunu almış gibi çalışıyorum. Kimseyi birbirinden ayırmıyoruz. Ahlakımız, kültürümüz bize bunu söylüyor. Ve asla ayırmayacağız. Ha gönlüm ister, bir dahaki seçimde 16 milyonunda oyunu alayım. Onu isterim. Memleketimin her insanı bize oy versin. Ancak, işte bu ayrımcılığı, bu ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı memleketin gündemine sokan insanlardan bir an önce kurtulmak zorundayız. Size hukuksuzluk yapan, insanları birbirinden ayıran bu aklı da şikayet etmeye geldim. Ne yapıyorlar? 16 milyon insanımızın iradesini yok sayıyorlar. Adaletsizlik yapıyorlar. Hukuksuzluk yapıyorlar. Milletin iradesini, milletimizin oylarını yok sayıyorlar.”

“SİZİN GÜCÜNÜZ ARKAMIZDA OLACAK VE BUNLARA ASLA PES ETMEYECEĞİZ”

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin, YSK tarafından İBB Başkanlığı yönünden iptal edilme sürecini hatırlatan İmamoğlu, “6 Mayıs’tan sonra seçimi iptal ettiler de buraya geldim ya; bu meydana. Buradaki meydanda güzel Karadenizlilerin onlara tepkisini hemen unuttular. Yüz binlerce insan, beni bir günde Trabzon'dan Giresun'a, Giresun. Ordu'yu ağırladılar; bir günde. 20 noktada önümüzü kestiler. Bize, demokrasi ve hukuk adına destek oldular.

Ne oldu? İstanbul'da 806 bin kez tokat yediler. Ama bugün hala başka başka işlerle uğraşıyorlar. 3 oydan birini hukuksuz kabul edip, seçimi iptal ettiler. Şimdi de uydurma davalarla, uydurma soruşturmalarla milletimizin iradesini yok saymaya gayret ediyorlar. Allah aşkına soruyorum size: Şu dağlara, şu tepelere bakın. Şu güzel Giresun'un, o sarp kayalıklarına bakın. Buranın çocuğu ben, yılgınlık yapar mıyım? Bunlara pes eder miyim ben? Etmem, etmeyeceğim. Sizin gücünüz arkamızda olacak. Ve bunlara asla pes etmeyeceğiz. Ülkemizde Cumhuriyet’i, demokrasiyle, adaletle güçlü kılarak, şu pırıl pırıl gençlerimize çok güzel bir gelecek hazırlayacağız.

Türkiye'miz adına Altılı Masa, Türkiye'de ilk kez farklı görüşleri bir araya toparlayıp, gerçekten güzel bir geleceği inşa etme konusunda kararlı bir çalışma içerisindeler. Biz, bu çalışmanın neferi olacağız. Memleketi ayağa kaldıracağız. Coşkuyla sandıklara gideceğiz. Coşkuyla sandıklarda bu iktidara, bugünün iktidarına ‘Senin pilin doldu, süreç bitti, miladın doldu, hadi güle güle’ diyeceğiz onlara. Hadi güle güle. Hadi güle güle” şeklinde konuştu.

“AT DA BİZİM ÜSKÜDAR'DA BİZİM ARTIK”

“Daha önce de söyledim. Neymiş? Atı alan Üsküdar'ı geçermiş” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Yahu arkadaş, at da bizim Üsküdar'da bizim artık. Sizlerle beraber olmak çok güzel. Sizinle coşkuyla kucaklaşmak, dünyanın en güzel şeyi. Sizin enerjiniz, duanız, benim en çok ihtiyaç duyduğum duygu, beklenti. Lütfen bizi dualarınızdan esirgemeyin. Oradan buraya güzel hanımefendilerle, ablalarla, teyzelerle kucaklaştık, konuştuk. Ben, başta hanımefendilerin dualarını, güzel duygularını istiyorum. Beyefendilerin o güçlü yüreklerini yanımızda istiyoruz.

Bu şehrin ve bu ülkenin cıvıl cıvıl gençlerinin enerjilerini yanımızda istiyoruz. Ve mutlaka başaracağız. Karalamaya çalışıyorlar. Bizi baskı altında tutmaya, bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Daha bugün sabahın köründe, uydurma kararlarla, İstanbul'da, Ataşehir ilçesinde milleti evinden baskınla alıyorlar. Bakın bunların hiçbirisi bize sökmez. Karar verdik: Cumhuriyet’in yüzüncü yılı çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Karar verdik: Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı da çok güzel olacak. Hep beraber başaracağız. Asla vazgeçmeyeceğiz.

Hak, hukuk ve adalet için çok çalışmaya söz veriyor muyuz? (‘Evet’ sesleri.) Harika. Bir söz daha istiyorum sizden: Her şey çok güzel olacak. şey gurur duyuyor. Sözün bundan daha güzeli olmaz. Giresun teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yolunuz, yolumuz açık olsun. Allah'a emanet olun.”

İmamoğlu’nun Giresun Merkez ziyareti, başladığı gibi, yoğun ilgi altında sona erdi.