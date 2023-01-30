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İmamoğlu'dan Merhum Sinan Ateş'in Ailesine Taziye Ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamının yitiren Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa’daki baba evine taziye ziyaretinde bulunup, ailenin acısına ortak oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ocak 2023 Pazartesi 11:07
İmamoğlu'dan Merhum Sinan Ateş'in Ailesine Taziye Ziyareti
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamının yitiren Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa’daki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Merhum Ateş’in anne, baba ve dayısına taziyelerini ileten İmamoğlu, acılı aileye sabır dileklerini iletti. Gazeteciler, Ateş ailesinin evinden çıkan İmamoğlu’na şu soruları yöneltip, aşağıdaki yanıtları aldı:

İstanbul Times Haber Merkezi - Merkez  / Bursa 

- Nasıl geçti ziyaretiniz? Nasıllar? Neler konuşuldu içeride?

“Dertleştik, acıyı paylaştık. Adalet tecelli etmeden tabii ki burada insanların yüreğine su serpilmez. Memleketimizin her hanesine, Sinan Hocamızın da onun anneciğinin, babacığının, eşinin de her hanesine adalet diliyorum. Allah, memleketimizi adaletsizlikten korusun.”

- Tetikçi hala yakalanmadı. Aile, “Katiller Meclis’te’ dedi. Siz neler söyleyeceksiniz?

“Yani dediğim gibi, Allah memleketimizi adaletsizlikten korusun.”

- Bahçeli'nin “Sinan Ateş” sorusuna “İşine bak” yanıtı var muhabire…

“Ben, bu konuda Genel Başkanımızın ve özellikle diğer liderlerin söylediklerine bakın diyorum. Ne diyorlar? ‘Mutlaka adalet için mücadele edeceğiz’ diyorlar. Ben de kendilerine söyledim. Hem onu temsil ediyorum hem de şahsım adına da ben dahil, bütün herkes, adaletin tecelli etmesi için bu sürecin, Sinan Hocamızın bu sürecinin takipçisi olacağız. Bu ülkede faili meçhulden nice ailelerin canı yandı. Hala faili meçhul dolaplarında duruyor. Bu ve bu tür süreçleri memleketimize yaşatmayacağız.”

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