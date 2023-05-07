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İmamaoğlu : Erzurum Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı'nın Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak
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İmamaoğlu : Erzurum Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı'nın Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum ziyareti, devlet yöneticilerinin seyirci kalarak zemin hazırladığı provokasyon nedeniyle olaylı geçti. İmamoğlu’nun konuşma yaptığı otobüse yabancı cisimlerle saldıran provokatör grup, meydanı dolduran vatandaşları da taş yağmuruna tuttu. Meydana yakın bir noktaya toplanan saldırgan gruba müdahale etmeyen polislere seslenen İmamoğlu, “Polisler, 200 kişiyi seyrediyorsunuz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mayıs 2023 Pazar 19:13
İmamaoğlu : Erzurum Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı'nın Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak
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İMAMOĞLU'NUN KATILDIĞI CHP ERZURUM MİTİGİN DE PROVOKASYON YAPILDI ...
Emniyet müdürü, vali, belediye başkanı; hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız” dedi. İmamoğlu, saldırgan grubun katılımcılara yönelik şiddetini artırması üzerine araç içinden de emniyet güçlerine yönelik uyarılarını devam ettirdi.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner  
İMAMOĞLU’NDAN PROVOKATÖRLERİ ENGELLEMEYEN POLİSE: ELİNDE TÜRK BAYRAĞI OLAN İNSANLARA TAŞ ATTIRIYORSUNUZ
Güvenlik sağlanana kadar alanda duracaklarını belirten İmamoğlu, “Sizler, burada provoke edilmiş kişiler; kadınların başına, elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözüm ona milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz. Ellerinde Türk bayrakları olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz” şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun uyarılarının ardından saldırgan grup, TOMA’lardan su sıkılarak dağıtılmaya çalışıldı. Provokatörlerin attığı taşlar nedeniyle İmamoğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan otobüs hasar meydana geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Çorum ve Sivas’ın ardından günün üçüncü halk buluşmasını gerçekleştirmek için Erzurum’a geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin mitingin yapılacağı Havuzbaşı Kent Meydanı’nı günün erken saatlerinden itibaren otobüslerle doldurmasıyla başlayan provokasyon süreci, İmamoğlu’nun kente gelmesiyle beraber tırmandırıldı. Meydanı dolduran vatandaşlara, emniyeti sağlamakla görevli polislerin gözleri önünde taş ve yabancı cisimler fırlatıldı.
“BİR SÜRE SONRA PİŞMAN OLACAKLAR”
Böylesi bir ortamda otobüsün üzerinde konuşan İmamoğlu, sağ duyu mesajları verdi. Erzurum’un Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ilan edildiği yer olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Sevgili Erzurumlular, insanlar bazen gaflet ve dalalete düşebilirler. Bir avuç insan, ne yazık ki kalplerini buzla kaplamış olabilir. Buna asla aldırış etmeyin. Onlar bir süre sonra pişman olacaklar. Onlar yuhalamayın. Onlar bir süre sonra pişman olacaklar. Tabii bize ne düşüyor biliyor musunuz? Bize sevgi, bize barış, bize huzur, bize bolluk, bize bereket sözleri düşüyor. Siz bunu kullanın, bunu konuşun” dedi.
“BU ŞEHRİN VALİSİ, EMNİYET MÜDÜRÜ; BİZ DE SİZİ SEYREDİYORUZ”
Provokasyon amaçlı meydana yakın noktaya bir toplanan saldırgan gruba müdahale etmeyen polislere seslenen İmamoğlu, şunları söyledi:
“Seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi, emniyet müdürü; biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok. Bakın; ekonomik kriz, yoksulluk, fakirlik… Erzurum, kişi başı düşen gelirde Türkiye'de 81 ilin içinde 62’nci. Bu şehrin sorunu fakirlik, bu şehrin sorunu yoksulluk. Ama aldatılmış gençler olabilir, aldatılmış yöneticiler olabilir. Bakın polisler; burada yaralanan vatandaşlar var. Siz seyrediyorsunuz. Erzurum Valisi, Erzurum Belediye Başkanı; hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz. Siz sakın cevap vermeyin. Erzurum; her şey çok güzel olacak. Göreceksiniz. Polisler, bu insanları hala takip ediyorsunuz. Bak, seyrediyorsunuz. Polisler, 200 kişiyi seyrediyorsunuz. Emniyet müdürü, vali, belediye başkanı; hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız. İnsanlar zarar görecek. Bakın sizin szarar görmemeniz için… Hayır, hayır cevap vermeyin sevgili gençler. Provokasyonla buradaki bir avuç insan tehlikeye atıyorlar sizi.”
“POLİS, SİZİN GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAMAK ZORUNDA”
Otobüsün üzerine atılan yabancı maddeler nedeniyle konuşmasını yarıda kesen İmamoğlu, saldırgan grubun katılımcılara yönelik şiddetini artırması üzerine araç içinden emniyet güçlerine uyarılarda bulundu. Güvenlik sağlanana kadar alanda duracaklarını belirten İmamoğlu, “Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar burada duracağız. Bir yere gitmiyoruz. Sizler, burada provoke edilmiş kişiler; kadınların başına, elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözüm ona milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz. Ellerinde Türk bayrakları olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz. Emniyet müdürü, vali; hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Güvenliği tesis etmeden, bu kalabalığın, bu insanları sıkıntısını giderin. Emniyet, emniyet. Bakın buradaki sulhu sağlamanız için, ben şehir turuna devam ediyorum. Buradaki sulhu sağlayın. Beni dinlemeye gelenler, sakın attıkları taşı geri atmayın. Siz sakin olun. Siz sulh içinde olun. Polis, sizin güvenliğinizi sağlamak zorunda. Polis seyrediyor, görüyorum polisi. Hepinizi görüyorum. Hepinizin hakkında suç duyurusunda bulunacağım” şeklinde konuştu.
İMAMOĞLU’NU TAŞIYAN OTOBÜS TAŞLANDI
İmamoğlu’nun uyarılarının ardından saldırgan grup, TOMA’lardan su sıkılarak dağıtılmaya çalışıldı. İmamoğlu için alana toplanan vatandaşlar da tepkilerini, “Hükümet istifa”, “Vali istifa” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla gösterdi. Provokatörlerin attığı taşlar nedeniyle İmamoğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan otobüs hasar meydana geldi.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

Son Güncelleme: 07.05.2023 19:20
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