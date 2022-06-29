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İBB Ekipleri Afet Bölgesinde Görev Başında

İBB; Bartın, Kastamonu ve ilçelerinde meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla toplam 38 personelini, 23 aracını Batı Karadeniz’e gönderdi. Ekipler çalışmalara destek vermeye başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Haziran 2022 Çarşamba 14:15
İBB Ekipleri Afet Bölgesinde Görev Başında
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Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel ve su baskınları haberleri sonrası İBB birimleri, AKOM koordinasyonunda bir araya geldi. Bölgede arama kurtarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Acil Durum ve Afet Müdahale Planı”nda görevli birimlerden ekip kuruldu.

İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı oluşan 38 personel, 23 aracın yanı sıra gerekli ekipman ve gıda malzemeleri, bölgeye gönderildi. İBB İtfaiyesi ekipleri dün akşam 22.30’da Bartın’a vardı. İBB Yol Bakım ekiplerinden bir grup sabah saatlerinde Kastamonu’ya geçerek, çalışmalara destek vermeye başladı.

Bölgeye gönderilen İBB yardım ekibi ve ekipmanlar şöyle:

Bartın’a giden ekipler

İtfaiye Daire Başkanlığı: 5 personel, 1 araç; 1 adet İtfaiye Kurtarma Aracı, 3 motopomp, 4 dalgıç pompa, iki jenaratör, 2 akülü aydınlatma

İSKİ: 4 parsonel, 12 araç, 2 araç ve 2 kanal açma aracı

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı: 20 personel, 14 araç, 2 lowbed, 2 bekoloder, 2 loder, 3 tır, 2 ekskavatör, 1 minibüs, 1 tamir aracı, 1 hizmet aracı

Kastamonu’ya giden ekipler

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı: 9 personel, 6 araç

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