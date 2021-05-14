HDP Siyasi Partiler İle Bayramlaştı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan ile İstanbul Milletvekilleri Hüda Kaya ve Erol Katırcıoğlu, Gelecek Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Saadet Partisi heyetleri ile online olarak bir araya gelerek bayramlaşma gerçekleştirmiştir. Bayramlaşma buluşmalarında Gelecek Partisi'nden Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Ümit Yardım, Neslihan Çevik ve Feramüz Üstün ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanı Seren Yıldız Öztürk; CHP’den Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ile Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer ve Deniz Demir; DEVA Partisi’nden Genel Sekreter Medeni Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Uçak ve Nazlı Seda Vural; Saadet Partisinden Genel Başkan Yardımcıları Atik Ağdağ ve Cafer Güneş ile bir araya gelinmiştir.

Karşılıklı bayram kutlamalarının yapıldığı görüşmelerde salgın ve sonrasında yaşananlar, ekonomik kriz, Filistin’de yaşananlar ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

GELECEK PARTİSİ GÖRÜŞMESİ

Muhalefet partilerine büyük bir görev düşüyor



Gelecek Partisi ile görüşmede HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, ülkenin eşi benzeri görülmemiş kötü bir yönetimle karşı karşıya olunduğunu ifade etti. Muhalefet partilerine büyük bir görev düştüğünü belirten Bakırhan, “Biz ülkenin yaşadığı temel sorunlar karşısında işbirliği yaparak bu kötü gidişata dur diyebiliriz. Bu sadece seçim, oy hesabı ile yapılacak bir şey değil. Ekonomik kriz, kadın katliamları, çevre katliamları, hukuksuzluk karşısında ortak söz söylemek önemlidir” diye konuştu. Sınır ötesi operasyonların devam ettiğini, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalarda insanların canlarını kaybettiğini hatırlatan Bakırhan, “Bu tür sorunların çözümü siyasettir. Umarız Türkiye dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri kendi sorunlarını şiddetle, savaşla değil diyalogla çözme yolunu seçerler” diye konuştu.

Haksızlıklara karşı durursak bayram mübarek olur

İstanbul Milletvekilimiz Hüda Kaya da, “Bayramı, günleri, mekanları mübarek edecek olan insanların eylemleridir. Bizler önce yalana, ikiyüzlülüğe, haksızlıklara karşı durduğumuzda bayramlar, toplumlar mübarek olur” ifadelerini kullandı.

İstanbul Milletvekilimiz Erol Katırcıoğlu, demokratik muhalefetin önemine vurgu yaparak, “Türkiye’de demokrasinin çıtasını daha yükseğe çıkarabilmeyi becerebiliriz. İnsan haklarına, farklılıklara, özgürlüklere saygısı olan bir yönetim anlayışı üterebilmeyi umuyoruz” dedi.

Türkiye’de 83 milyon kardeş olduğumuzu, vatandaş olduğumuzu ispat edeceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da, “Türkiye hepimizin. Hepimizin kucaklayacağı şey demokrasi, insan hakları, denetlenebilirlik, hesap verebilirlik, şeffaflık, değerlerimizle çelişmeyen AB kriterleridir. Bunları hep birlikte inşa edebiliriz. Siyasetçinin silahı kelimelerdir, sözdür. Kelimelerin sihrine inanmaktır. İnşallah kelimelere elbise giydirmeden siyaset yapacağız. Türkiye’de 83 milyon kardeş olduğumuzu, vatandaş olduğumuzu ispat edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP GÖRÜŞMESİ

Muhalefet mevcut zulüm, yoksulluk, gerginlik politikalarını ortadan kaldıracak güce sahiptir

CHP heyetiyle yapılan bayramlaşmada ilk sözü alan Tuncer Bakırhan, bayramlarda barışın, huzurun ve kardeşliğin hakim olması gerekirken, bu bayramda da huzurun ve neşenin olmadığını belirtti. Bakırhan, “Ülkenin yaşadığı krizden çıkmanın temel yollarından biri muhalefetin güçlü bir irade oluşturmasıdır. Siyasi muhalefet, ayrım yapmadan mevcut zulüm, yoksulluk, gerginlik politikalarını ortadan kaldıracak bir güce sahiptir” dedi.

Demokratik çizgide daha bilinçli adımlar atarak toplumun umudunu yeşertebiliriz

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da, tadıyla bir bayramı yaşamaktan uzak olunduğunu ifade ederken, muhalefet partilerinin tarihsel sorumlulukları olduğunu hatırlattı. Kaya, “İktidarın ve kötülüğün gücüne sahip tüm çevrelerin muhalefeti birbirinden ayrıştıracak her tür ayak oyunlarına karşı demokratik çizgide daha bilinçli adımlar atarak toplumun umudunu yeşertebilir” diye konuştu.

Muhalefet partilerinin birbirleriyle görüşmesinin önemine vurgu yapan Erol Katırcıoğlu da, “Demokratik bir ülke inşa etmek isteyen muhalefet partileri olarak birbirimizle görüşerek bir yol alabilirsek toplumun da ‘biz’ duygusu etrafında kendini tanımlayabilmesinin yolunu açarız” dedi.

Kardeşlik ve barışın hüküm sürdüğü günlerde daha güzeldir bayramlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da bayrama bayram tadında girilemediğini belirterek, “Hiçbir gün olmaması gereken şeyler mübarek ayda yaşandı. Filistin’de yaşananlar insanlığa sığmaz” dedi. Bundan sonraki bayramların birlik, beraberlik içerisinde olmasını dilediğini ifade eden Karabıyık, “Kardeşlik ve barışın hüküm sürdüğü günlerde daha güzeldir bayramlar” ifadesini konuştu.



DEVA PARTİSİ GÖRÜŞMESİ

Ne yazık ki ülkemiz yoğun bakıma aday

DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeni Yılmaz, ülkedeki aşırı kutuplaşmaya dikkat çekerek, “Bu ülkeyi gerilim atmosferine sokan iktidar partisinin kendisidir. Bu çok acı bir durum ve ülkemizin geleceği açısından hepimizi kaygılandırıyor” ifadelerini kullandı. “Bayramlarda da bir araya gelemeyeceksek bu ülkenin geleceği için nasıl umut besleyelim” diyen Yılmaz, “Pandemi sürecinde çok sıkça kullandığımız ‘yoğun bakım’ sözü artık ülkemiz için de kullanılabilecek durumda. Maalesef ülkemiz adeta yoğun bakıma aday bir durumda” ifadesini kullandı.

Mafya patronları siyasi parti liderlerini tehdit ediyor, yargı nerede?

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, askeri darbe dönemlerini bile aratan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya olunduğuna dikkat çekerek, “Milyonlarca insan adalet arıyor, ekonomi yönetilemiyor, hesap verilebilirlik yok. Mafya - siyaset ilişkisi gözler önünde. Mafya patronları siyasi parti liderlerini tehdit ediyor. Kendileri yetmiyor, çocukları tehdit ediyor. Yargı nerede, hukuk nerede” ifadelerini kullandı. Tüm bunlara rağmen umudun büyük olduğunu belirten Bakırhan, “Sorumluluğu hep birlikte üstleneceğiz. Güzel yarınlar için ülkemizi mevcut iktidar bloğundan kurtaracağız” dedi.

Daha sonra söz alan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, online ortamlardan ziyade, yine fiziki ortamlarda sağlıklı huzurlu barış ve adalet dolu bayramların yaşanması temennisinde bulundu.Kadın katliamlarına da dikkat çeken Kaya, İstanbul Sözleşmesi için Taksim’de pankart açan üç kadının polis müdahalesiyle karşılaştığını söyledi. Kadınların artık nefes alamadığını belirten Kaya, “başta kadınlar olmak üzere tüm halkımızın bayramları ‘gerçekten’ kutlayacağı barış dolu bir gelecek diliyorum” dedi.



İktidarın algı operasyonları sonucunda muhalefetin bile HDP ile yan yana durmaktan kaçınır hale geldiğini ifade eden Erol Katırcıoğlu, “DEVA Partisi ve Sayın Genel Başkanın açıklamalarında ilkesel olarak önemli bulduğumuz fikirler var. Bu mücadelede yan yana durmaktan mutlu oluruz” dedi.

SAADET PARTİSİ GÖRÜŞMESİ

Muhalefetin ortak söz söyleyen bir tavır geliştirmesini umuyoruz

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, İstanbul milletvekilleri Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu ve Hüda Kaya'dan oluşan heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programını Saadet Partisi heyetiyle bayramlaşarak noktaladı. Görüşmede söz alan Bakırhan, iktidarın ötekileştiren, partiler arasında dahi ayrımcılık yapan tavrının bu gibi görüşmelerle aşılabileceğini ifade etti. Saadet Partisinin bu konudaki tavrını takdirle karşıladıklarını belirten Bakırhan, “Umarım önümüzdeki dönem Türkiye’nin temel meseleleri hakkında muhalefet daha derli toplu ve ortak söz söyleyen bir tavır geliştirir” dedi.

İktidarın iki yüzlü, hamaset politikaları maalesef ülkemizi uçuruma sürüklüyor

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, “toplumca huzurlu olduğumuz, güvenin yeniden tesis edildiği, gerçek bayramları kutladığımız vakitleri kısa zamanda görmeyi umuyorum” diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin Filistin konusu başta olmak üzere iki yüzlü politikalara dayalı bu dış politikasından dolayı krizli günlere gömüldük. Filistin’le ilgili acı veren bugünleri yaşarken, benzer sorunları kendi ülkemizde de yaşıyoruz. Bu konuda toplumsal farkındalığı geliştirmek konusunda demokratik tüm çevrekelere tarihi bir sorumluluk düşüyor. Bakın daha bugün Mersin’de Erbil’den gelen bir Kürt aileye ırkçı bir saldırı yapıldı. Bunlar çok acı. Türkiye’de de farklılıkları hazmedemeyenler var. İktidarın iki yüzlü, hamaset politikaları maalesef ülkemizi uçuruma sürüklüyor. Bizim muhalefet olarak ilişkilerimizi daha insani daha evrensel değerler üzerinde tesis etme ihtiyacı bir kez daha ortaya çıkıyor. İnşallah muhalefet olarak güzel pratikler ortaya koyabiliriz”.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da Saadet Partisinin farklı idealleri, görüşleri olduğunu ama demokrasi konusunda HDP ile benzer şeyler söylediğini hatırlattı. Katırcıoğlu, “Demokrasi fikrini güçlendirirsek Türkiye’deki bölünmüşlüğe cevap vermiş oluruz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ da şunları ifade etti: “Ülkemiz içerisinde bulunduğu şartlar ve kötü yönetime hepimiz şahidiz. Canımızı yakan meseleler yaşıyoruz ancak bu sorunlar çözülemez değil. En önemlisi iyi niyeti muhafaza etmek ve masada müzakereyi esas almaktır. Bu boyutuyla Saadet Partisi olarak biz HDP’yi önemsiyoruz. Farklı siyasi ideallerimiz var, doğru ama bununla beraber iki taraf da müzakereyi esas alıyor”. Mersin’de Kürt aileye yönelik ırkçı saldırının kendilerinde de benzer duygular uyandırdığını ifade eden Ağdağ, “İsrailli işgalcilerin Filistinlileri sokakta dövmesi ile bir Erbilliyi Türkiye’deki bir insanın arabasından indirip linç etmesi arasında ne fark var? Mesele şuraya geliyor: Ülkedeki siyasilerin hakim dili kavga ve kargaşa üzerine inşa edildiği için aşağıya indikçe daha da şiddet meyiline dönüşüyor” diye konuştu. Ağdağ, tüm bu problemlerin çözümüne dair ümit ve iradeleri olduğunu belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber ajansı (İTHA)