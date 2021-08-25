Halkımızın Yüzde 80'i Neden Ekonomiden Memnun Değil ?

HALK SOKAK RÖPORTAJINDA KENDİ VE ÜLKENİN EKONOMİSİ HAKKINDA NE SÖYLEDİ ?

GENÇLERİN % 90’INDA GELECEK KAYGISI VAR …

23 yaşındaki bir genç Bahçelievler ilçesinin Şirinevler Mahallesinde sokak röportajı yaparken yanımıza gelerek ben kameralara değil size bir şey söylemek istiyorum dedi. Biz de buyurun sizi dinliyoruz deyince şu yürek burkan olayı anlattı.

“Ben orta halli bir ailenin evladıyım. Eğitim hayatım boyunca okullarımı hep derece ile bitirdim.

Üniversite eğitimimi de gece gündüz ders çalışarak çift dalda tamamlayarak Edebiyat Fakültesini birincilikle ,psikolojiyi de okul 3. lüğü ile bitirdim.

Uzun süre iş aradım bulamayınca asgari ücret ile bir dershanede işe başladım.

İlkokul,Ortaokul veya liseyi bitirmiş bir kişi Makette kasiyerlik yaparak 4.500 TL maaş alırken yıllarca okulda dirsek çürüttüğüm halde onun yarısı kadar maaş aldığım bir ülkede gelecek kaygım olmadan yaşayabilir miyim sizce ? dedi…

Kesinlikle sabahtan akşama kadar emek sarf ederek markette çalışan arkadaşımın aldığı para çok diye demiyorum.

hayat şartlarında markette çalışan genç arkadaşımın 7.000 lira, benim gibi iki diploması olan birisinin de en az 10 bin TL maaş alamsı lazım ki genlerin gelecek kaygısı olmasın ve ilk fırsatta yurt dışına gitmek için çaba sarf etmesin.

PENDİK SOKAK RÖPORTAJIMIZDA İSE İNŞAAT MÜHENDİSİ GENÇ MİKROFONUMUZA KONUŞARAK EBU CEHİL’E OY VERİRİM AMA BU HÜKÜMETE VERMEM DEDİ…

Kısa bir süre ‘de İstanbul’un Pendik ilçesinde röportaj yaptığımızı gören bir genç yanımıza gelerek bende konuşmak istiyorum dedi. Bizde mikrofonumuzu uzatarak buyur dedik.

Genç bize aynen şunları söyledi: ”Ben İnşaat Mühendisliği fakültesini bitirdim. Bu ülkede geleceğim yok. Borç harç para bularak bir İngilizce kursuna gidip dil öğreniyorum. Amacım da bir an önce kendimi yurt dışına atabilmek .Çünkü dayınız yoksa bu ülke bir yere gelme şansınız yok dedi.

Biz de hükümet yol yaptı,köprü yaptı,üniversite yaptı neden memnun değilsiniz deyince genç bu seferde şunları söyledi.

Evet yol köprü üniversite yaptı ama bunun benim gibi yeni mezun gençlere faydası nedir sizce ? Hükümet her yere üniversite açacağı yerde mevcut n üniversitelerde mezun olanlara verseydi daha iyi olurdu.

Hükümet bize yıllarca üniversite okutup bize Mühendis öğretmen diploması vererek bize hamal olun diyemez. Liseye 4 sene ,Üniversiteye 4 senemi vermeydim tekstilde makinacı veya bir yerde hamal olurdum dedi.

Yaşlı bir vatandaş da yanımızı gelerek sokak röpotajımıza konuşarak ben yıllar öce bir fabrikaya girip işçi olarak çalıştım …Önce 400m2 lik arsa aldım.

Bir süre sonrada işçi maaşım ile 4 katlı bina yaptım. Bugün bırakın işçi olarak çalışarak 4 katlı bina yamayı fabrikada çalışan bir müdür bile bu 4 daireyi yapabilir mi dedi?

Sokak’ ta röportaj yaptığımız halkın büyük kesimi en çok ekonomiden şikayet ediyorlar.

Göçmenlere aşırı tepkinin en önemli nedeni de bizlerin bir yaşam standardı var ama göçmenler hayatta kalmak adına 2 veya 3 aile aynı dairede kalıyor onlar daha uygun fiyata çalıştıkları için Türk işverenlerde onları tercih ettikleri için biz işsiz kalıyoruz diyenlerin sayısı çok.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)