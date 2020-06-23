Gelin Canlar Bir Olalım,Gazetemize Ve Tv.Mize Sahip Çıkalım

ÇETİNER: KARIŞIKSIZ YARDIM KABUL EDEMEYİZ ANCAK REKLAM İLAN VEREBİLİRSİNİZ…

Öncelikle Avrupa ülkelerinden yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere yurt dışı ve yurtiçi okurlarımız / izleyicilerimiz ve takipçilerimizin size nasıl yardımcı olabiliriz şeklinde arayıp sormaları bizi çok ama çok memnun etti.

Bizler hiçbir kimseden bugüne kadar karşılıksız bir şey almadık. Ancak Korona Virüsten dolayı herkes gibi bizimde ekonomimiz olumsuz yönde etkilendi.

Bize katkı sunmak isteyen dostlarımız kurban bayramı ilanı, ürün veya hizmetlerinin tanıtımını yapmak isterlerse günlük 1 milyon kişiye ulaşan yayın mecralarımızda yayınlanmak üzere çalışmalarını 0532-344 05 12 No’lu WhatsApp Hattımızdan isimlerini,mesajlarını ve nereden bize ulaştıklarını yazarlarsa yaptıkları dayanışma meblağına göre tanıtımlarını uygun mecramızda yaparız.

HİÇ BİR HOLDİNG, PARTİ, VEYA GRUBA BAĞLI OLMADAN YAYIN YAPMAK ÇOK ZOR …

Gazeteci yazar ve televizyon programcısı Hüseyin Çetiner 1989 yılından bu yana Gazetecilik ve televizyonculuk sektörünün içinde yer alıyorum.

Bir çok medya kuruluşu zaman zaman belli bir siyasi parti veya gruba yakın yayın yapmış ve aynı şekilde maddi olarak desteklendiğini gördüğünü ancak bu dönemde ya taraf olursun yada bertaraf denilerek medya baskı altına alınmıştır.

Bizler Halkın sesine kulak vermek adına yıllardır çaba sarf ediyoruz. Ancak hem bir parti veya grubun güdümünde olmadığımız için hem de tarafsız yayın yaptığımız bir çok kurum veya kuruluş bazen üstü kapalı bazen de açık ve seçik bir şekilde işimizi zora sokmak adına bize engel oluyor.

Biz bu engelleri ancak siz değerli okurlarımız ve takipçilerimizin desteği ile yenebiliriz. Silerden karşılıksız hiçbir şey istemiyoruz. Desteğinizi dayanışmanızı reklam veya ilan olarak verebilirsiniz.

İşte ekte Türk Lirası,Amerikan Doları ve Euro Hesaplarımızı veriyoruz sizde ne kadarlık Dayanışma yapmak isterseniz ilgili hesaba yatırabilirsiniz.

Akabinde verdiğimiz şirket WhatsApp hattımız olan 0532- 344 05 12’ye adınız soyadınız ve nereden iletişime geçtiğiniz ile ünvanınızı yazın biz yaptığınız ödeme kadar tanıtımınızı yaparız.

İŞTE HER TÜRLÜ ÖDEMELERİNİZ İÇİN HESAP NUMARALARIMIZ

Özgür ve tarafsız yayın yapmak artık kolay değil. Yayınlarımızı aynı kararlıkla sürdürmek adına izleyenlerimizin dayanışması için işte hesap numaralarımız. =================================================================

BANKA İSMİ : TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş ZEYİNBURNU ŞUBESİ

HESAP SAHİBİ : HÜSEYİN ÇETİNER

BANKA SWIFT : TGBATRIS XXX

TÜRK LİRASI HESABI

Şube Kodu : 173

TL Hesap No : 6690774

TL İBAN No : TR51 0006 2000 1730 0006 6907 74

DOLAR HESABI :

Şube Kodu : 173

Dolar Hesap NO : 9076199

Dolar Hesap İBAN : TR24 0006 2000 1730 0009 0761 99

EURO HESABI :

Şube Kodu : 173

Euro Hesap NO : 9073172

Euro İBAN NO : TR79 0006 2000 1730 0009 0731 72

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)