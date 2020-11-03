Gelecek Partisi'nin Geleceği Belirlendi

“Geldi, gelecek” derken gelen ve “Gelecek” adıyla kurulan partinin ilk genel kurulu Ankara’da yapıldı.

Kurucu Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkan seçildiği 1. Olağan Genel Kongre, Altınpark’taki ANFA tesislerinde gerçekleşti.

Gelecek Partisi, gelecekte nereye konumlanır, seçmenden ilgi görür mü görmez mi, onu bilemeyiz ama yapılan kongrenin hayli kalabalık ve enerjinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Hanımı Sare Davutoğlu ile birlikte kongreye katılan Ahmet Davutoğlu, miting alanındaymış gibi partililere heyecanlı bir konuşma yaptı.

İsraf, yolsuzluk ve ekonomik kriz konusuna değinen Davutoğlu, iktidara geldiklerinde yeniden “parlamenter” sisteme geçeceklerini söyledi.

Genel Başkan Davutoğlu’nun konuşmasında “eleştirilere her zaman açığım” sözleri dikkat çekti.

Gelecek Partisi’nin, yapılan anketlerde her ne kadar çok küçük oranda oy aldığı görünse de partinin ilk genel kurulunda tablo daha farklı görünüyordu. Partililerin heyecanı yüzlerine yansımıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun geçerli oyların tamamını alarak Genel Başkan seçildiği kongrede haliyle bazı eksiklikler de oldu. Mesela pandemi süreci unutuldu. Salona giren çıkanların ne ateşi ölçüldü ne başka bir kontrole tabii tutuldu.

Oysa en az 4 kişinin görevlendirilip, salona gelenlerin ateşini ölçmesi gerekirdi. Umarım kongreye katılanların hiçbirinde kovid-19 virüsü yoktur…

Ayrıca basın mensubu olarak işimizi yapmakta zorlandık. Protokolün fotoğrafını çekmek isterken engellenmeye çalıştık. Zar zor da olsa Genel Başkan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun fotoğrafını çekebildik.

Madem güçlük çıkartılacaktı niçin bizlere basın kartları verildi, bu kartları niçin boynumuza taktık?

Umarım bir dahaki toplantılarda bu konuda daha dikkatli davranılır…

Bu arada, söz konusu kongreyi takip etmemizde bize yardımcı olan, bizimle ilgilenen Gelecek Partisi Keçiören İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Müslüm Satıcı ile Mersin Akdeniz İlçe Başkanı Sayın İsmail Avcı’ya teşekkürlerimi sunarım…

Gelecek Partisi’nin kongresi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun…

Reşat Kuşçuoğlu / İstanbul Times Gazetesi Ankara Temsilcisi