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Gelecek Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Bozyokuş’tan 15 Temmuz Mesajı

Gelecek Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Yılmaz Bozyokuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:10
Gelecek Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Bozyokuş’tan 15 Temmuz Mesajı
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Başkan Bozyokuş mesajında: “15 Temmuz 2016 tarihinde, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından Aziz Milletimizin iradesi hiçe sayılarak, demokrasimize ve milletimize karşı darbe girişiminde bulunulmuştur. Terör örgütü FETÖ/PDY tarafından Milli birlik ve beraberliğimize, ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma karşısında Aziz Milletimiz sel olup meydanlara akmıştır. Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler, milletin korkacağını, meydan ve sokakları kendilerine bırakıp evlerine çekileceğini sandılar fakat milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı darbecilere bırakmamıştır.
Bilindiği gibi bu hain girişimde 251 vatandaşımız şehit olmuş, 2 Bin 193 vatandaşımız ise gazi olmuştur.  Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. Şehitlik Peygamberlikten sonra bizim inancımıza göre en yüksek makamdır. Ondan sonra gelen makam gaziliktir. Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, her bir köşesine özgürce ulaşabiliyorsak muhakkak ki şehitlerimizin ve gazilerimizin bunda büyük emeği ve payı vardır. Bu coğrafyada nasıl kahramanların yetiştiğini, kutsallarına nasıl sahip çıktıklarını hatırlatmak bizim en önemli görevlerimizdendir.
Binlerce yıldır ordusu ve milletiyle iç içe olan bir medeniyetin kendisini zehirleyeceğini düşünmek bile büyük gafletken, bu düşünceyi harekete geçirenlerin Allah yolunu kesmiş, planlarını başlarına yıkmıştır. Buna cüret edenler, Devletimize her daim sahip çıkan aziz milletimizden gereken cevabı almıştır. Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kurtuluş Savaşında dedelerinin, atalarının izinde yürümekten onur duyan, bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır.  Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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