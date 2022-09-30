Eylül Ayının Medya Gündemi Yayında

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-30Eylül tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Yapılan araştırmaya göre Eylül ayında medyaya sevindirici haberler kadar dünyadan acı olayların damga vurduğu gözlendi. Medyada en fazla içeriği yer alan başlıklar şu şekilde oldu;