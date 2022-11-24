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ESDER Malatya Şube Başkanı Soyduğu’dan Öğretmenler Günü Mesajı !

Yayın Grubu olarak sık sık okurlarımızdan gelen yazılara yer veriyoruz. Bugün de 24 Kasım öğretmenler günü. Malatya EDER Şube başkanı Ahmet Soyduğdu başkanımız’da günün anlam ve önemine binaen güzel ve anlamlı bir yazı göndermiş. Biz de hiçbir yerine dokumadan aynen yayınlıyoruz…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Kasım 2022 Perşembe 12:36
ESDER Malatya Şube Başkanı Soyduğu’dan Öğretmenler Günü Mesajı !
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12 Eylül 1980’den bu güne kadar her, yıl 24 Kasım öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır.

Öğretmen kimdir, nasıl olmalıdır? Ona bakmamız lazım. Hangi öğretmenin gününü kutlayalım ?

Bugünkü öğretmen yetiştirme sistemi ile üç çeşit öğretmen yetişmiş ve okullarda görev yapıyorlar ….

1-Sınıfta olduğu halde öğretmenlik yapamayan öğretmenler !

2-Sınıfa girip ders kitabında yazılı bilgileri anlatmakla yetinen öğretmenler.

3-Daha sınıfa girmeden öğreten, her hali ile örnek olan, İşleyeceği konu ile ilgili bir çok kaynağı tarayarak öğrencilerine ders olarak anlatan ; bu yetmediği gibi tüm öğrencilerini evladıymış gibi bağrına basan ve onları seven öğretmen …..

• Birinci gurupta olan öğretmen, öğretmenliği sadece bir ekmek kapısı olarak gören ve sadece zaman doldurup, okulu terk eden, hiçbir ideali ve değer yargısı olmayan kişiler …..!

Bunlar zararlı öğretmenlerdir.Bunları bir an önce sınıftan çıkarıp geri hizmete almak şarttır.

• İkinci gurupta yer alan öğretmenlerin sayısı bir hayli fazladır.Bunları hizmet içi eğitim kurslarıyla eğitmek şarttır.

• Üçüncü guruptaki öğretmenler azdırlar, bunlar örnek alınacak öğretmenlerdir. Bunlardan bir örnek:

Bir öğrencinin başında geçen hikayeyi okuyalım.Öğrenci şöyle diyor: Ben fakir bir ailenin çocuğuydum.

Çok istediğim halde kol saatim hiç olmamıştı. Bir arkadaşımın masasının üstündeki kol saatini görünce sessizce cebime koydum. Sınıfta gören olmadı.

Öğretmen derse gelince, saatin sahibi olan öğrenci, saatinin sınıfta kayıp olduğunu öğretmene söyledi.

Öğretmen hepimizi tahtaya kaldırdı , gözümüzü kapatmamızı söyledi. Sırayla hepimizi aradı, cebimden saati aldı bir şey demeden aramaya devam etti.

Tüm öğrencileri aradıktan sonra , herkes yerine otursun saat bulunmuştur dedi.

Kimin cebinde çıktığını söylemedi. Okul bitti, aradan yıllar geçti.

Bir gün bir alış-veriş merkezinde o öğretmeni gördüm. Kendisine yaklaştım siz benim Öğretmenimsiniz dedim.

Öğretmen, seni hatırlamıyorum dedi. Kendisine dedim ki: Öğretmenim falan zamanda, falan okulda ,falan sınıfta saati kayıp olan arkadaşın saatini cebimde çıkardın ben o öğrenciyim dedim.

- Öğretmen: Evladım o arama sırasında hepinize gözünüzü kapatın dediğim zaman ,ben de gözümü kapatarak arama yaptım, saatin kimin cebinde çıktığını ben de görmedim.

İşte örnek öğretmen,

öğrenciler çocuktur, hata yapabilirler öğretmene düşen onların hatasını ifşa ederek toplumdan tecrit ederek, suçlu olarak damgalamak değil onların hatalarını gizliyerek hayat dersi vermektir.

• Biz de ne zaman “hırsızı da eğiten öğretmen yetiştirirsek o zaman milletçe kurtuluruz.”

Öğretmen yetiştirme programlarımızı yeniden gözden geçirmemiz lazım. 1940’lar da uyguladığımız KÖY ENSTİTÜLERİ sistemini getirerek, müfredat programlarına “ahlak ve maneviyatı kazandıracak dersleri de ekleyerek yeniden açmalıyız.

Ahlak ve maneviyat ile donanarak yetişen öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlamak daha bir güzel olur. 24 kasım öğretmenler günü,tüm öğretmenlere kutlu olsun ….

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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