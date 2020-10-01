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Elektirik Faturasında TRT Payı Neden Ödüyoruz?

Yıllardır Zengin Fakir Ayırmaksızın Elektrik Faturalarından TRT Payının Kesilmesi Artık Dayanılmaz Bir Hale Geldi. TRT payı 1984 Yılında 3093 Sayılı Kanunla Oluşturulmuş Bir Bedel. 2003 Yılında Ak Parti İktidarından önce bu pay yüzde 3,5'tu Ak Parti İktidarı bunu yüzde 2'ye düşürmüştü. Ancak Bu Kesintinin Mantığının Açıklanmaması Anlaşılabilmiş Değil. ARTIK BU ZULMÜ DURDURUN

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
01 Ekim 2020 Perşembe 12:06
Elektirik Faturasında TRT Payı Neden Ödüyoruz?
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HÜKÜMET ARTIK ELEKTRİK FATURALARINDA TRT PAYI ZULMÜNE SON VERSİN !

Halkın haber alma ihtiyacını karşılayan sayısız özel sektör kuruluşuna bu tür haketmediği hiçbir destek verilmezken 36 yıldır TRT'ye zengin fakir olsun elektrik kullanan herkesten zorla bir bedelin alınması artık tahammül sınırlarını zorluyor.

İstanbul Times Yayın Grubu olarak bizde yazılı ve görsel bir şekilde halkın haber alma ihtiyacını karşılarken nasıl haketmediğimiz bir bedel alamıyorsak devletin gücünü kullanarak zorla halktan elektrik faturasında kesinti yapması doğru değil. Ahlaki değil. Adil değil. Nereden bakarsanız bakın günümüz şartlarından devletin halkı cebinde kendisine bağlı olan bir kuruma böyle bir desteği vermesi kabul edilemez.

21.YÜZYILDA ZORLA  VATANDAŞTAN TRT PAYI ALMAK KABUL EDİLEMEZ !

TRT bu payı almadan yaşamını devam ettiremiyorsa kapansın. Çünkü aynı hizmeti  daha az kadroyla daha az bedelle sağlayan özel sektör tarafından işletilen mecralar mevcut. Günümüzde TRT'yi destekleyecek bir durum söz konusu değildir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 01.10.2020 12:41
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