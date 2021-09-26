Efsane Başkan Lokman Ayva Yeniden Beyazay’ın Başında

TÜRKİYE BAYAZAY DERNEĞİ’NİN 13.OLAĞAN KONGRESİ’NDE AYVA YENİDEN BAŞKAN

Mevcut başkan Necla Sümer’in aday olmadığı kongrede 3 sene Doktora çalışmaları için başkanlığa ara veren efsane başkan Ak Parti 22 ve 23. Dönem Milletvekili Lokman Ayva yapılan kongrede yeniden başkan seçildi….

İstanbul Times TV Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner Dernek yetkilileri ile röportaj yaptı.Zeytinburnu Şube başkanı Ali Ekber Şenkal şunları söyledi;” Üç sene genel başkanlığımızı başarılı bir şekilde yapan sayın Necla Sümer’e ve yönetim kuruluna Derneğimize kattıkları değer için çok teşekkür ederim.Efsane başkanımız deneyimli Milletvekili Sayın Lokman Ayva Doktora çalışmaları için üç sene başkanlığa ara vermişti 13.Olağan Genel Kurulumuzda yeniden başkan seçtik. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Derneğin Yönetim kurulu üyesi Av.İlham Kahraman,ise Beyazay Derneği Kamuya yararlı dernek olmanın verdiği mesuliyet duygusu ile çalışan bir kurumdur… Derneğimize emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi.

Derneğin teşkilat başkanı Zinnur Zülal ise yurt içinde 62 şube ve yurt dışında 6 şube ve 3 temsilciliği olan bir derneğin teşkilat başkanı olarak ben engelli ismini sevmiyorum.Bu camia için ben Allah’ın özel kulları tabirini kullanmayı daha çok seviyorum.

İşte bizler dernek olarak yaptığımız çalışmalar ile özel kulların hayatını kolaylaştırmak adına bir çok yasanın çıkmasını sağlayan çalışmalara imza attık. Başkanımız eski vekil Lokman Ayva yasaların çıkması için ciddi çabalar ortaya koydu.

Zülal bugüne kadar emek harcayan herkese teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Derneğin Düzce şube başkanı ve Bölge başkanı aynı zamanda sinema sanatçısı Nurullah Çelebi ise Beyazay Derneği olarak güzel işlere imza attıklarını ifade ederek 13.Olağan Genel Kurul’da başkan seçilen Lokma Ayva ve yönetimine başarılar dilerim dedi.

Görevi Ayva’ya bırakan Necla Sümer ise dernek için üzerine düşen ne ise hiç bir menfaat beklemeden yerine getirdiğini söyledi. Sümer üç sene önce başkan Lokman Ayva’nın talebi ile başkanlığı kabul ettiğini bugün ise görevi devretmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek 13.Olağan Kongre ile seçilen yeni yönetime başarılar dilerim dedi.

BAŞKAN AYVA İLK BEYANATINI İSTANBUL TIMES’A VERDİ ...

Adı Beyazay derneği ile anılan Ak Parti İstanbul 22 ve 23.Dönem Milletvekili Lokman Ayva üç sene ara verdiği başkanlığa yapılan 13.kongre ile yeniden döndü.Başkan yeni dönemin ilk beyanatına gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e verdi.

Başkan Ayva şunları söyledi ”Doktora çalışmam için üç sene önce Necla Sümer başkanıma rica ettim sağ olsun oda başkanlığı kabul etti. Şu an bu kongrede delegelerimiz yeniden aday olmamızı istediği için aday olduk ve seçildik. Biz sadece görme engeli olan bireyler için değil bütün engelli camiası için çalışan bir derneğiz. Biz de sadece engelliler değil herkes yönetimde olabilir. Yeter ki hizmet etme aşkı olsun bizim kapımız herkese açık.İstanbul Times Yayın Grubu olarak sesimize kulak verdiğiniz için size de teşekkür ederim. 13.Olağan kongremiz hayırlı olsun şeklinde konuşan başkan Lokman Ayva ve yönetime bizde başarılar dileriz.

İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU ÜYE LİSTESİ

1-Lokman Ayva

2-Abdülvefa Demikıran

3-Ahmet Dağüstü

4-Ali Rıza Soyaslan

5-Ayşe Gündoğdu

6-Ayşe Kartal

7-Betül Kellik

8-Enes Ali Karagül

9-Hayri Köse

10-İlham Abdulkadir Karaman

11-Kasım Pamuk

12-Mehmet Emin Mülayim

13-Meriç Çağlayan

14-Nurullah Çelebi

15-Recep Şehitoğlu

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)