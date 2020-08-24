Doğulular Doğalgaz Müjdesine Sevindi

Doğu Ve Güneydoğy Kültür Sanat Derneği Başkanı İş Adamı A.Fuat Bodur Şunları söyledi:

Ahmet Fuat Bodur Şunları söyledi "Öncelikle ülkemizde doğalgaz'ın bulunması herkes gibi bir doğulu olarak bizleri de çok memnun ve mutlu etmiştir. Yıllardır bir çok devlet büyüğümüz çevremizde petrol ve doğalgaz varken neden bizim ükemizde yok sorusu karşılığını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın verdiği müjde ile rüyalarımız gerçek oldu. Karadeniz'de kendi sondaj gemilerimiz ile yaptığımız çalışmada 320 milyar metreküp doğalgaz ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun şeklinde konuşan Bodur ülkemiz için herşeyin hayırlısını rabbimden diliyorum diyerek sözlerini tamamladı".

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)