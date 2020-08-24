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Doğulular Doğalgaz Müjdesine Sevindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan Doğalgaz 'ın müjdesini vermesinden sonra yurdun her yerinde sevinç ile karşılandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:04
Doğulular Doğalgaz Müjdesine Sevindi
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Doğu Ve Güneydoğy Kültür Sanat Derneği Başkanı İş Adamı A.Fuat Bodur Şunları söyledi:  

Ahmet Fuat Bodur Şunları söyledi "Öncelikle ülkemizde doğalgaz'ın bulunması herkes gibi bir doğulu olarak bizleri de çok memnun ve mutlu etmiştir. Yıllardır bir çok  devlet büyüğümüz  çevremizde petrol ve doğalgaz varken neden bizim ükemizde yok sorusu karşılığını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın verdiği müjde ile rüyalarımız gerçek oldu. Karadeniz'de kendi sondaj gemilerimiz  ile yaptığımız çalışmada 320 milyar metreküp doğalgaz ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun şeklinde konuşan Bodur ülkemiz için herşeyin hayırlısını rabbimden diliyorum diyerek sözlerini tamamladı".  

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 24.08.2020 18:28
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